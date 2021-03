Über Nacht zum Millionär - Lotterien wie EuroMillions und Co. locken mit Millionengewinnen!

Denn nicht nur die Teilnahme im Internet an verschiedenen Lotterien ist wesentlich günstiger, man erspart sich auch den Fußmarsch zur Lottobude. So haben Lottospieler heutzutage die Möglichkeit sehr bequem und einfach ihre Chance auf den ganz großen Coup wahrzunehmen. Dabei gibt es im Internet mittlerweile eine Reihe von Anbietern zur Teilnahme an einer Lotterie. Doch ist nicht längst jeder Lotto-Anbieter im World Wide Web auch wirklich seriös. Um bei einem richtigen Tipp auch tatsächlich seinen Gewinn zu erhalten, gilt es demnach bei der Online-Teilnahme zunächst die Spreu vom Weizen zu trennen. Um keinem schwarzen Schaf auf den Leim zu gehen und sich so über den verpassten Millionengewinn zu ärgern, gilt es ausschließlich auf einen sicheren und zertifizierten Lotto-Anbieter zurückzugreifen. Ebenso gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen Lotterien, die sich im Online-Bereich finden lassen. Auch hier gilt es die Gewinnchancen und Teilnahmebedingungen miteinander zu vergleichen, um die Chance auf einen hohen Geldgewinn zu wahren. Was man beim Lottospielen im Internet beachten sollte und welche Lotto-Anbieter wirklich seriös sind, erfahren Sie hier. Ebenso haben wir Ihnen im Folgenden einen Überblick von verschiedenen Lotterien zusammengefasst, die Sie beim Online-Lotto spielen können.

Millionensummen bei der Lotterie EuroMillions gewinnen

Im Online-Bereich können Lottospieler längst nicht nur bei der gewöhnlichen Lotterie aus Deutschland teilnehmen, sondern auch bei ausländischen Lotterien ihr Glück auf die Probe stellen. Die europaweite Lotterie EuroMillions lässt sich ausschließlich bei seriösen Lotto-Anbietern im Internet wie Lottoland spielen. Dabei gibt es für Lottospieler bei jeder EuroMillions-Ziehung mindestens 17 Millionen und maximal 220 Millionen Euro zu gewinnen. Für glückliche Gewinner könnte so der Traum vom grenzenlosen Reichtum in Erfüllung gehen. Mit einem Preis von sieben Euro für zwei Tippfelder ist es möglich einen gigantischen Gewinn einzufahren. Dabei müssen Lottospieler sich für fünf Kreuze auf einem Tippfeld von 1 bis 50 entscheiden. Dazu müssen noch zwei Sterne, eine Art Zusatzzahl, von 1 bis 12 ausgewählt werden. Ein großer Vorteil bei der Teilnahme der europäischen Lotterie EuroMillions ist die Steuerfreiheit bei einem Gewinn. Die Auslosung findet jeweils am Dienstag- und Freitagabend statt. Nach dem gigantischen Gewinn von 210 Millionen Euro eines Lottospielers aus der Schweiz, boomt die Nachfrage für die europaweite Lotterie. Auch, wenn die Gewinnchancen bei circa 1 zu 140 Millionen liegen, entscheiden sich auch immer mehr Lottospieler aus Deutschland bei der Lotterie EuroMillions teilzunehmen.

6 aus 49 – der Lotto-Klassiker aus Deutschland

Viele Lottospieler entscheiden sich ausschließlich dafür an der nationalen Lotterie teilzunehmen. Das bekannte 6 aus 49 Lotto ist bei den meisten Lottospielern hierzulande die beliebteste Variante in Deutschland und beschert Gewinnern jede Woche Millionengewinne, wenn die richtigen Zahlen getippt werden. Beim klassischen 6 aus 49 Lotto müssen Lottospieler sich für sechs Kreuze auf einem Tippfeld von insgesamt 49 Zahlen entscheiden. Dazu kommt noch eine Zusatzzahl, sowie das Spiel77 und Super6, welche zusätzliche Gewinne bescheren können. Die Ziehung findet immer mittwochs um 18:25 Uhr und samstags um 19:25 Uhr statt.

Eurolotto wird immer beliebter in Deutschland

Jeden Freitag um 20 Uhr werden die Zahlen des Eurojackpots ausgelost. Dabei können sich Lottospieler über deutlich höhere Gewinnchancen und Gewinne als beim nationalen Lotto 6 aus 49 freuen. Ein Spieler aus Ostwestfalen hat es vorgemacht und den Jackpot des Eurolottos geknackt. So konnte sich der Gewinner des Jackpots über eine Gesamtsumme von 90 Millionen freuen.

Dabei müssen Lottospieler insgesamt fünf Kreuze in einem Tippfeld von 1 bis 50 und 2 Kreuze in einem Tippfeld von 1 bis 10 machen. Sind alle sieben Kreuze richtig, winkt mindestens ein zweistelliger Millionenbetrag.

Hohe Kundenzufriedenheit beim Online Lotto

Mehr als die Hälfte aller Lottospieler in Deutschland hat noch nie mehr als 20 Euro beim Lotto gewonnen. So warten die meisten Lottospieler hierzulande weiter auf den ganz großen Coup. Dabei richtet sich der Ärger bei einem ausbleibenden Gewinn jedoch nicht gegen die Lotto-Anbieter im Internet. Ganz im Gegenteil: Denn die Kundenzufriedenheit auf verschiedenen Lottoportalen im Internet ist durchweg positiv. Die einfache Bedienung und Tippabgabe machen vielen Lottospielern die Teilnahme deutlich komfortabler. Bei einem Test der Kundenzufriedenheit haben insgesamt 9 von 10 Lotto-Anbietern im Internet mit Bestnoten abgeschnitten.

Größeres Spielangebot im Internet

Ein großer Pluspunkt bei der Tippabgabe im Internet ist die deutlich größere Auswahl für verschiedene Lotterien. Denn neben den europäischen Lotterien gelingt es im Internet auch Lotterien aus Amerika oder Asien zu finden. So ist es vor allem das ausgiebige Spiel-Portfolio, welches den meisten Lottospielern beim Online-Angebot besonders zusagt. Auf diese Weise lässt sich zwischen den einzelnen Lotterien variieren, so dass sich immer die Chance auf den höchsten Jackpot ergreifen lässt. Dabei gehen die meisten Lottospieler in Deutschland sehr realistisch an die Tippabgabe beim Lottospielen. So rechnen sich die meisten Lottospieler kaum Chancen auf den Mega-Jackpot aus. Doch ist es oftmals das Träumen von den großen Lottomillionen bis zur Auslosung der Zahlen, welches Lottospielern eine große Freude bereitet.