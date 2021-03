„Aprilwetter“ zum Start in die Ferien - Montag kommt der Frühling

Essen (dpa) -

Zum Start in die Osterferien müssen sich die Menschen am Wochenende in Nordrhein-Westfalen auf unbeständiges Wetter einstellen. „Auch wenn noch kein April ist, kann man von Aprilwetter sprechen“, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen. Nach dem vielerorts ungemütlichen Wochenende können sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen ab Montag auf frühlingshaftes Wetter freuen.