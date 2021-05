Sollte ich verreisen? Diese 5 Gründe sprechen dafür

Doch es ist nicht so, dass es kein Licht am Ende des Tunnels gäbe. Alle Planungen und Hoffnungen einzustampfen, ist aktuell genau der falsche Weg. Denn es gibt etliche Möglichkeiten (und gute Gründe dafür), auch schon in diesem Sommer wieder richtig schön Urlaub zu machen.

1. Die Inzidenzwerte sinken endlich

Wieder und wieder wurde in der Coronakrise deutlich, dass niemand genau weiß, wie es weitergeht. Doch jetzt besteht endlich Hoffnung darauf, dass der Trend positiv ist und bleibt. Dazu zählt, dass die Inzidenzwerte in vielen Ländern – und auch in Deutschland – wieder sinken. Das liegt an der Kombination aus Schutzmaßnahmen und Impfkampagne. Und das Ziel ist ganz klar: Die Rückkehr in ein weitestgehend coronafreies Leben. Dazu gehört selbstverständlich auch das Reisen .

2. Coronafreie Reiseziele: Ist das möglich?

In einigen Ländern der Welt haben Schutzmaßnahmen besser gegriffen als in Deutschland. Außerdem gibt es Länder, in denen die Impfkampagne schon weiter vorangeschritten ist. Das bedeutet, dass viele Reiseziele aktuell oder zumindest zeitnah auf internationale Gäste vorbereitet sind.

Wer bereit ist, sich an Auflagen zu halten, der kann vor allem mit professioneller Unterstützung durch Reiseplaner auch jetzt schon Urlaub machen. So möchte zum Beispiel die gebeutelte Tourismusbranche in Südostasien (z.B. in Thailand) in Zukunft Anreize schaffen, um die Menschen aus aller Welt wieder ins Land zu locken. Nach so vielen Monaten unter Corona-Bedingungen, sind viele Stolpersteine aus der Anfangsphase der Pandemie mittlerweile behoben worden.

3. Die Impfkampagne nimmt Fahrt auf

Deutschland impft, impft und impft. Spätestens im Sommer soll jeder Bürger ein Impfangebot erhalten können. Das fühlt sich im Moment noch etwas surreal an, doch es wird geschehen – doof nur, wenn einige Menschen nicht vorbereitet sind und ihre Freiheiten nach der Impfung gar nicht genießen können.

Es ist nicht verwerflich, jetzt schon an die Zeit im Sommer oder Herbst zu denken. Das ist der ganze Sinn der Impfungen: Endlich wieder Schutz für alle und Normalität für jeden. Da nicht nur von einer Reise zu träumen, sondern sie auch endlich zu planen, ist nur verständlich.

4. Die Leiden der Tourismusbranche sind groß

Die Grundvoraussetzungen für Urlaubsreisen werden also schon an allen Ecken und Enden geschaffen. Doch es gibt noch einen weiteren guten Grund dafür, sich wieder in die Ferne ziehen zu lassen: Die Tourismusbranche ist darauf angewiesen.

Hotels, Gastronomie, lokale Reiseführer und ganze Familien, die schon immer vom Tourismus leben – sie alle haben eine schwere Zeit erleben müssen . In Deutschland ging es für viele Menschen in die Kurzarbeit, doch so eine soziale Absicherung gibt es nicht überall.

Sobald das Reisen wieder sicher möglich ist, wird es auch wieder diejenigen unterstützen, die gerade Angst um ihre Existenz haben. Sich eine Reise zu gönnen, heißt also auch, die Zeit nach Corona mit neuer Hoffnung einzuleiten. Das kann sogar sofort geschehen, indem schon jetzt gebucht wird – so haben die Länder und Unternehmen Planungssicherheit und können sich vorbereiten.

5. Vorfreude ist die schönste Freude

Ein Großteil der Menschen weltweit musste in jüngerer Vergangenheit Abstriche machen oder sogar um die Existenz fürchten. Zu Hause zu sein, war der neue Standard und eingeschränkt zu sein ebenso. So viele haben diese Maßnahmen gewissenhaft mitgetragen und jetzt ist eine Belohnung absolut verdient! Die nächste Reise schon jetzt zu planen, ist eine tolle Sache, um sich aus dem Trott zu holen und zuversichtlich auf die kommenden Monate zu schauen. Jeder darf sich darauf freuen, wieder die Welt zu sehen!

In diesem Sommer könnten reisen wieder möglich werden

Die Sinkenden Inzidenzwerte in Deutschland sowie der Fortschritt der Impfkampagne sorgen dafür, dass sich auch hierzulande die Menschen wieder Hoffnungen auf einen Sommerurlaub machen können. Wer dabei die nötige Vorsicht walten lässt und zudem alle wichtigen Punkte beachtet, kann sich eventuell auf ein kleines Sommermärchen freuen.