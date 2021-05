Gesunde Fertiggerichte – geht das überhaupt?

Darauf haben die wenigsten Lust und in einer kurzen Arbeitspause, ist es schlichtweg gar nicht erst möglich aufwendig zu kochen. Kommt man dann abends nach Hause, ist man ausgelaugt und möchte sich nicht mehr stundenlang hinter den Herd stellen.

Können Fertiggerichte gesund sein?

Die Lösung für viele Menschen: Fertiggerichte. Komplette Mahlzeiten, die lediglich schnell aufgewärmt werden müssen. Das ist einfach und lecker, der Konsum von fertigen Produkten steigt seit vielen Jahren rasant an. Neben der Zeitersparnis, gibt es auch immer mehr Single Haushalte, die nur einen kleinen Bedarf haben, für die wenigsten lohnt es sich, nur für eine Person zu kochen. Aber auch bei den meisten Familien, kommt Fertigessen regelmäßig auf den Tisch, im Durchschnitt isst jeder Haushalt, alle drei Tage ein Fertiggericht. Doch fertige Produkte müssen nicht zwingend ungesund sein, denn es gibt viele gesunde Tiefkühlgerichte . Vor allem, wenn Lebensmittel schockgefrostet werden, können fast alle gesunden Inhaltsstoffe länger erhalten werden. Obst, welches zwar frisch aussieht, aber bereits einen langen Transportweg hinter sich hat, besitzt weniger Vitamine, als Obst, welches direkt nach der Ernte schockgefroren wurde.

Je länger haltbar, desto mehr Zusatzstoffe

Je stärker Fertiggerichte verarbeitet sind und, desto länger sie haltbar sind, desto mehr Zusatzstoffe besitzen sie auch. So ist beispielsweise eine Instant Suppe quasi ewig haltbar, besitzt jedoch kaum noch Vitamine. Schmeckt diese dann nach Pilzen, so liegt es nicht daran, dass diese wirklich enthalten ist, sondern einfach nur an den dazu gegebenen Aromastoffen. Bei Konserven ist es ähnlich, viele Nährstoffe gehen durch die doppelte Erhitzung verloren, welche jedoch notwendig ist, um die Produkte haltbar zu machen. Deshalb sollte man darauf achten, welche Fertiggerichte gekauft werden. Frisch geerntetes Obst und Gemüse weist logischerweise den höchsten Nährstoffgehalt auf, doch je mehr Zeit zwischen Ernte und Essen vergeht, desto mehr Nährstoffe gehen verloren. Deshalb besitzt Tiefkühlware, wie oben bereits gesagt, oft mehr Vitamine, als dieselben Produkte im Laden, da diese sofort schockgefroren wurde. Auch Farbe und Geschmack werden erhalten, da nur wenige Zusatzstoffe notwendig sind.

Fast wie frisch

Der Industrie gelingt es mittlerweile, unter anderem Getreide deutlich schonender zu verarbeiten, als dass es zuhause möglich wäre und das alles ohne Konservierungsstoffe. Genauso ist es bei Obst und Gemüse, sowie Hülsenfrüchten aus der Dose oder Dosentomaten. Die Lebensmitteltechnologie wird immer besser und das Vorurteil Fertiggerichte wären ungesünder, hat sich sogar ins Gegenteil umgewandelt. Ein Blick auf die Verpackung und ein wenig Know How, sorgt dafür, dass fertige Produkte in der Küche bedenkenlos eingesetzt werden können, sodass zwar Zeit gespart wird, aber man sich trotzdem gesund ernährt.

Lebensmittel die tiefgefroren besser sind als frisch

Wenn man nicht gerade an der Küste lebt, sondern weit weg vom Meer, dann ist gefrorener Fisch in der Regel deutlich frischer als frischer Fisch, welcher bereits eine lange Strecke zurückgelegt hat. Ungesund wird es nur, wenn dieser bereits eine fertige Panade hat, die sich dann beim Braten mit Fett vollsaugt. Bei Aufbackbrötchen ist so, dass diese in Tüten verpackt sind und keine Konservierungsstoffe enthalten, sodass man sie unbedenklich konsumieren kann. Bei Tiefkühlpizzen und Lasagne kann man leider nicht sagen, dass sie tiefgefroren gesünder sind. Sie sind zwar sehr beliebt, erhalten jedoch viel Fett und sollten deshalb bei der Zubereitung mit frischen Zutaten ergänzt werden, da sie ansonsten keine hohe Nährstoffdichte besitzen. Doch auch Fertigpizzen werden immer weiterentwickelt, sodass es mittlerweile sogar vegane Alternativen gibt. Am Tiefkühlfach sollte vor allem darauf geachtet werden, dass möglichst viel Gemüse im Fertiggericht enthalten ist. Je mehr Fleisch und Soße die fertigen Gerichte enthalten, desto ungesünder sind sie, da diese durch Zusatzstoffe frisch gehalten werden müssen.