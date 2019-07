Es sind auch heute noch beeindruckende Zahlen: Bis zu 600 Millionen Zuschauer in 49 Ländern verfolgten weltweit die ersten Schritte der Astronauten in 384 000 Kilometern Entfernung - das war etwa ein Fünftel der Weltbevölkerung.

In Deutschland traten rund 24 Millionen Zuschauer mitten in der Nacht vor ihren Bildschirmen die Reise ins All an. Wer kein Gerät hatte, ging damals zum Nachbarn. ARD und ZDF erreichten mit ihren Übertragungen zusammen eine Fabel-Einschaltquote von 72 Prozent.

Bereits rund zwei Jahre vor dem »Mondspaziergang« hatte Vizekanzler Willy Brandt (SPD) einen symbolischen roten Knopf gedrückt und damit den Startschuss für das Farbfernsehen in Deutschland gegeben.

Für die Mondlandung und die aufwendige Übertragung der Bilder kam das allerdings zu spät: In Farbe waren damals nur die Bilder von der Bodenkontrolle und die Studioeinspielungen der Sender zu sehen.