Beim Massaker an der Douglas High School in Parkland starben im Februar 2018 17 Menschen. Foto: Gerald Herbert

Von dpa

El Paso (dpa) - Ein Schütze schießt in einem Einkaufszentrum in Texas um sich und tötet mindestens 20 Menschen. Die Tat reiht sich ein in die Liste von Massakern in den USA. Ein Überblick über andere folgenschwere Taten der vergangenen Jahre: