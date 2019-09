Von dpa

Wolfsburg (dpa) - Als langjähriger Konzernchef, Ziehsohn des kürzlich gestorbenen VW-Patriarchen Ferdinand Piëch und detailversessener «Mr. Qualität» galt Martin Winterkorn bei Volkswagen lange als unantastbar.

Doch dann wurde im September 2015 der Abgas-Skandal in den USA bekannt und fegte den Erfolgsmanager aus dem Amt.

Winterkorn drückte VW seinen Stempel auf. Der Technik-Freak genoss inEuropas größtem Autokonzern hohes Ansehen - vom Aufsichtsrat undGroßaktionär bis zum Bandarbeiter und Büroangestellten. Als mit Abstand bestverdienender Lenker eines Dax-Unternehmens profitierte er selbst von den immer neuen Rekorden der Wolfsburger.

Ausgerechnet eine massive technische «Unregelmäßigkeit» wurde demheute 72-Jährigen zum Verhängnis. Er sei «fassungslos, dass Verfehlungen dieser Tragweite im Volkswagen-Konzern möglich waren»,sagte Winterkorn beim Rücktritt wegen der gefälschten Emissionsdatenvon VW-Dieselautos Ende September 2015. Noch nicht geklärt war bisher, ob er selbst in die Geschehnisse davor eingeweiht war. Winterkorn selbst sagte, er sei sich «keines Fehlverhaltens bewusst».

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig klagte ihn im vergangenen April dennoch an. Winterkorn und vier weiteren Führungskräften wird schwerer Betrug vorgeworfen. Zudem wurde geprüft, ob er sich wegen Marktmanipulation strafbar gemacht hat, indem die Finanzwelt zu spät über «Dieselgate» ins Bild gesetzt wurde - jetzt ist auch hierzu Anklage erhoben worden. In den USA werden Winterkorn Betrug und Verschwörung vorgeworfen, im Mai 2018 erging dort ein Haftbefehl.

Auf dem Höhepunkt seiner Macht im VW-Konzern wollte «Wiko», wie erintern genannt wurde, jede wichtige Entscheidung selbst treffen. Vordem Start neuer Modelle schaute er rund um den Globus auch persönlichzur Endabnahme vorbei und verlangte nicht selten letzte Änderungen.

Winterkorn wurde 1947 in Leonberg bei Stuttgart als Sohn einesArbeiters und einer Hausfrau geboren. Nach dem Physikstudium und derPromotion ging er 1977 zu Bosch. Eine entscheidende Weichenstellungwar vier Jahre später der Wechsel in die Audi-Zentrale nachIngolstadt. 2002 wurde Winterkorn Audi-Chef, 2007 schaffte er es andie VW-Spitze. Auch in Wolfsburg war der zweifache Vater höchsterfolgreich und baute den Konzern zu einer Zwölf-Marken-Gruppe aus.