Thüringens CDU-Landeschef Mike Mohring sieht sich politisch in der Mitte - und will mit dem linken Ministerpräsidenten Bodo Ramelow reden. Foto: Michael Kappeler

Von dpa

Als Oppositionsführer hat Mike Mohring Rot-Rot-Grün in Thüringen in Schach gehalten. Bei der Landtagswahl am Sonntag sah er seine CDU in der Zange zwischen der Linken und der AfD. Nun hängt in den nächsten Tagen viel vom CDU-Landesvorsitzenden ab.