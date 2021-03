Ministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) sagte: „Das Videomaterial, das uns zugespielt wurde, zeigt Grauenhaftes.“ Die Szenen seien schockierend. „So etwas darf sich nirgendwo wiederholen!“ Wie berichtet, hatte der Verein „Soko Tierschutz“ am Donnerstag vergangener Woche Videoaufnahmen aus dem Schlachthof ans Ministerium, an die Staatsanwaltschaft Dortmund und an den Kreis Unna geschickt. Nur Stunden später untersagte der Kreis Unna in Absprache mit dem Ministerium der deutschen Betreiberfamilie jeden Umgang mit Tieren.