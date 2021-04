„Wo kann ich mein Kind am sichersten entbinden?“

Eine der zentralen Informationsquellen für werdende Eltern sind Studien zufolge Kreißsaalführungen. Doch die sind wegen der Coronavirus-Pandemie in fast allen Krankenhäusern ausgesetzt. Also worauf achten? Patricia Van de Vondel, Chefärztin der Frauenklinik am Klinikum Porz in Köln, sagt, Eltern hätten Monate Zeit, sich eine geeignete Klinik auszusuchen – doch ihnen würden die wichtigsten Informationen nicht zur Verfügung gestellt. Denn letzten Endes gehe es nicht um Räumlichkeiten und technische Ausstattung. „Eltern fragen in Geburtskliniken häufig nach Dingen, die zweitrangig sind“, sagt auch Maike Manz, Hebamme und leitende Oberärztin der Geburtshilfe am Klinikum Darmstadt. Zum Beispiel danach, wie die Kreißsäle aussähen oder ob es Familienzimmer gebe. „Das liegt daran, dass Eltern davon ausgehen, dass in einem Krankenhaus immer das nötige Personal vor Ort ist. Das ist aber nicht so.