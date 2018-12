Tigerland: Hoch oben im Himalaja schaut ein Königstiger direkt in die Kamera. Der französische Fotograf Emmanuel Rondeau hatte acht Fotofallen aufgestellt. Foto: Emmanuel Rondeau (Frankreich)/Wildlife Photographer of the Year 2018. Foto:

Von Dominik Rose

Foto: Emmanuel Rondeau (Frankreich)/Wildlife Photographer of the Year 2018

Diese und andere Fragen geistern dem Betrachter der neuen Ausstellung im Pferdemuseum Münster mitunter durch den Kopf. Manche Aufnahmen entfalten erst beim genaueren Hinsehen die ganze Wahrheit, einige Bilder erschließen sich sogar erst nach dem Lesen der Begleittexte vollkommen – dann aber mit Aha-Effekt. Eine Gemeinsamkeit gibt es aber: Alle 100 Aufnahmen sind sehenswert.

Zum siebten Mal in Folge werden im Allwetterzoo noch bis zum 31. März die besten Bilder des Wettbewerbs »Wildlife Photographer of the Year« gezeigt. Das Pferdemuseum zeigt die Kunstwerke des aktuellen Jahrgangs als erste Einrichtung in Deutschland und als einzige in Nordrhein-Westfalen. Die Konkurrenz des britischen National History Museums wird seit 1964 ausgerichtet. Eine Auszeichnung in einer der 19 Kategorien gilt unter Fotografen als Ritterschlag. Dabei zählt weniger die materielle Entlohnung – der Gesamtsieger erhält umgerechnet etwa 11.300 Euro – als vielmehr der Titel, der weltweite Anerkennung mit sich bringt. In diesem Jahr gab es 45.028 Einsendungen aus 95 Ländern.

Viele Aufnahmen lange geplant

Selfies sind bei diesem Wettbewerb nicht gefragt, Schnappschüsse gibt es durchaus. Viele Aufnahmen jedoch sind von langer Hand geplant. Für das Bild eines australischen Beutelmarders – ein äußerst seltenes Lebewesen – benötigte der Fotograf drei Jahre Zeit. »Das ist kaum vorstellbar, aber als Naturfotograf muss man auch ein bisschen verrückt sein«, sagt Sybill Ebers, Leiterin des Pferdemuseums.

Eine internationale Jury sichtet das Material von Amateuren wie Profis. Die Juroren kennen anfangs weder die Geschichte noch technische Details eines Bildes. Und die Regeln des Wettbewerbs sind streng: Jede Manipulation ist verboten, sieht man einmal von der Kameraeinstellung und begrenzter digitaler Nachbearbeitung ab. Die Natur soll wahrheitsgetreu abgebildet sein. Deshalb dürfen keine Aufnahmen von Zootieren eingereicht werden, sondern ausschließlich Bilder, die in der Wildnis entstanden sind – es sei denn, das Foto illustriert einen ethischen Aspekt oder eine Frage des Umweltschutzes.

Thema Naturverschmutzung

In diesem Jahr fällt auf, dass kaum noch Schwarzweißfotografien ausgezeichnet wurden. Dagegen gibt es immer mehr Aufnahmen, die mit Drohnen oder Kamerafallen gemacht worden sind. »Und noch etwas ist erkennbar«, erklärt Ebers, »für viele Fotografen wird das Thema Naturverschmutzung immer wichtiger.« Als Gesamtsieger ist der niederländische Fotograf Marsel van Oosten für sein außergewöhnliches Porträt zweier Goldstumpfnasenaffen ausgezeichnet worden.

Das Pferdemuseum ist täglich von 9 bis 16 Uhr, im März auch bis 17 Uhr geöffnet. Der Zooeintrittspreis (bis einschließlich 28. Februar 14,90 Euro für Erwachsene und 8,90 Euro für Kinder im Alter von drei bis 14 Jahren, von März an 18,90 Euro bzw. 10,90 Euro) berechtigt zum Besuch. Die Zooadresse: Sentruper Straße 315, 46161 Münster.