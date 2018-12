Bielefeld (WB/acl). An Weihnachten hat jeder so seine ganz eigenen Traditionen. Beim Essen, der Deko – aber auch bei der Auswahl des Fernsehprogramms.

Ob »Kevin allein zu Haus« oder »Drei Haselnüsse für Aschenbrödel« oder doch lieber »Stirb langsam«: An Weihnachten ist für jeden Geschmack was dabei.

Hier erfahrt ihr, was wann wo läuft:

Zwölfmal Aschenbrödel im TV

»Drei Haselnüsse für Aschenbrödel«: Der im Jahr 1973 produzierte Märchenfilm läuft in diesem Jahr laut wunschliste.de zu folgenden Zeiten:

ARD: Montag, 24. Dezember, 12 Uhr

WDR: Montag, 24. Dezember, 15.05 Uhr

NDR: Montag, 24. Dezember 2018, 16.20 Uhr

One: Montag, 24. Dezember 2018, 18.50 Uhr

RBB: Montag, 24. Dezember 2018, 20.15 Uhr

ARD: Dienstag, 25. Dezember 2018, 10.25 Uhr

HR: Dienstag, 25. Dezember 2018, 23.15. Uhr

SWR: Mittwoch, 26. Dezember 2018, 8 Uhr

BR: Mittwoch, 26. Dezember 2018, 9 Uhr

RBB: Mittwoch, 26. Dezember 2018, 9 Uhr

MDR: Mittwoch, 26. Dezember 2018, 16.10 Uhr

Kika: Freitag, 28. Dezember 2018, 19.30 Uhr

Außerdem ist der Klassiker für Abonnenten bei Netflix, Amazon Prime und Maxdome zu finden.

Kevin im Januar?

Er spielt zur Weihnachtszeit und feierte International auch 1990 seine Premiere. Aber hierzulande wurde der Film rund um Kevin McCallister erst im Januar 1991 erstmals gezeigt.

Trotzdem gehören »Kevin allein zu Haus« und die Fortsetzung »Kevin – Allein in New York« (deren Kinostart in Deutschland dann tatsächlich im Dezember 1992 war) für viele zu Weihnachten wie der Baum oder die Geschenke.

Zu sehen sind die Filme bei Sat 1 und zwar dann:

»Kevin allein zu Haus«: Montag, 24. Dezember, 20.15 Uhr

»Kevin – Allein in New York«, Dienstag, 25. Dezember, 20.15 Uhr

»Kevin allein zu Haus«: Dienstag, 25. Dezember, 22.45 Uhr

»Kevin allein zu Haus«: Mittwoch, 26. Dezember, 15.15 Uhr

»Kevin – Allein in New York«, Mittwoch, 26. Dezember, 17.25 Uhr

»Kevin allein zu Haus«: Donnerstag, 27. Dezember, 1.20 Uhr

Wer ein Netflix-Abo besitzt, kann die Filme dort anschauen.

Baumschmücken mit den Griswolds

TV-Klassiker rund um den Globus In vielen Ländern gehört der Griff zur Fernbedienung zum Festtagsritual wie das Auspacken der Geschenke. Und so mancher Film ist längst ein Weihnachtsklassiker. Was Briten, Skandinavier, Amerikaner und Russen schauen, erfahrt ihr hier.

Die Griswolds wollen ihr trautes Heim für das Fest schmücken. Die Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben, flimmern alle Jahre wieder über den Bildschirm. »Eine schöne Bescherung« (hierzulande auch bekannt als »Hilfe, es weihnachtet sehr«) wurde trotz des winterlichen Flairs übrigens im Hochsommer gedreht.

In diesem Jahr ist die Chevy-Chase-Komödie von 1989 am Montag, 24. Dezember, um 22.25 Uhr bei Sat 1 zu sehen, die Wiederholung läuft am Mittwoch, 26. Dezember um 0.50 Uhr.

Ceddie in Farbe oder Schwarzweiß

Der achtjährige Ceddie Errol lebt mit seiner verwitweten Mutter in bescheidenen Verhältnissen in New York. Dann holt sein Großvater, der Earl of Dorincourt (gespielt von Alec Guinness) ihn zu sich, damit er als Erbfolger auf Schloss Dorincourt eine standesgemäße Erziehung erhält. Und so nimmt die Geschichte ihren Lauf...

Wer sich »Der kleine Lord« ansehen möchte, kann dies an folgenden Tagen:

Sky, Donnerstag, 20. Dezember, 20.15 Uhr

Sky, Freitag, 21. Dezember, 7.50 Uhr

ARD, Freitag, 21. Dezember, 20.15 Uhr

ARD, Sonntag, 23. Dezember, 18.20 Uhr

ARD, Mittwoch, 26. Dezember, 9.30 Uhr.

Parallel dazu kann der britische Spielfilm von 1980 auch im Live-Stream der ARD verfolgt werden.

Übrigens: Auch der Bayerische Rundfunk zeigt den kleinen Lord, allerdings in einer früheren Fassung von 1936. Dort läuft der Schwarz-Weiß-Film am Freitag, 21. Dezember, um 23.30 Uhr.

Tatsächlich... spät

Musik zum Fest Was haben Eric Clapton, John Legend, Lyambiko und Jessie J gemeinsam? Sie alle sind in diesem Jahr ganz besonders in Weihnachtsstimmung. Wer neue Musik zum Fest rausbringt, lest ihr hier.

Hugh Grant, Colin Firth, Keira Knightley, Liam Neeson, Emma Thompson und Alan Rickman – »Tatsächlich... Liebe« hat ein starbesetztes Ensemble zu bieten. Wer den Episodenfilm allerdings im Free-TV sehen will, muss früh aufstehen, und zwar am 26. Dezember um 2.50 Uhr bei ZDFneo.

Fairerweise ist der Streifen dort bereits am Dienstag, 18. Dezember, um 21.40 zu ausgestrahlt worden, aber dann ist es für Leser dieses Berichtes schon zu spät...

Wer lieber ausschlafen will und ein Netflix-Abo besitzt, ist da wahrscheinlich besser bedient. Der Streaming-Dienst hat den Film in seinem Angebot, genau wie Amazon Prime.

Alternative: Den Vergleich muss sich die deutsche Produktion »Alles ist Liebe« schon gefallen lassen. Nora Tschirner, Christian Ulmen, Tom Beck, Friedrich Mücke und Heike Makatsch (die übrigens auch in »Tatsächlich... Liebe mitspielt) gehören hier zum Ensemble-Film, in dem sich alles um die Irrungen und Wirrungen rund um das Fest der Liebe dreht. Im ZDF ist der Streifen am Dienstag, 25. Dezember, um 23.20 Uhr.

Kaiserin und Feuerzangenbowle

Romantisch (und deutlich kitschiger) geht es auch in Österreich zu, also bei der österreichisches Kaiserin. Die hat zwar generell nichts mit Weihnachten zu tun, aber die »Sissi«-Trilogie mit Romy Schneider in der Hauptrolle ist nicht nur eine der erfolgreichsten deutschsprachigen Filmproduktionen, sondern gehört für manch einen einfach zum Weihnachtsfest-Programm dazu – und wird in diesem Jahr in der ARD ausgestrahlt:

Sissi: Montag, 24. Dezember, 20.15 Uhr

Sissi: Dienstag, 25. Dezember, 15.55 Uhr

Sissi – Die junge Kaiserin; : Dienstag, 25. Dezember, 17.35 Uhr

Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin: Mittwoch, 26. Dezember, 17.30 Uhr

Ebenfalls im Ersten drückt Heinz Rühmann in der fast 75 Jahre alten Komödie »Die Feuerzangenbowle« (Montag, 24. Dezember 21.55 Uhr) wieder die Schulbank.

»Stirb langsam« kehrt ins Kino zurück

Kein Weihnachten ohne »Stirb langsam«? Vor 30 Jahren nahm John McClane (Bruce Willis) zum ersten Mal den Kampf gegen Hans Gruber (Alan Rickman) auf. Wer das Actionspektakel in diesem Jahr aber sehen will, muss dafür bezahlen. Aber wenigstens auf der großen Leinwand: Die Kinokette Cinestar feiert das 30. Jubiläum und holt den Klassiker zurück. Am 25. Dezember in der deutschen Version, und am 26. Dezember im englischen Original. Mehr Infos gibt es hier.

Für alle, die den Film lieber von der Couch aus sehen wollen: Teil eins ist bei Netflix im Abo abrufbar, die Teile zwei (Freitag, 21. Dezember, 20.15 Uhr) und drei (Sonntag, 23. Dezember, 22 Uhr, Montag, 24. Dezember, 15.50 Uhr) laufen beim Bezahlsender TNT Film.

Kriss Kringle ist der Weihnachtsmann

Wer hängt was an den Christbaum? Weihnachtsschmuck gehört zu der Art von Bräuchen, die von der weltweiten Globalisierung nicht selten verschont geblieben sind. Was in den Tannenzweigen hängt, verrät viel über Tradition und Marotten. Mehr erfahrt ihr hier.

»Das Wunder von Manhattan« ist ein Weihnachtsfilm durch und durch. Zur Handlung Kriss Kringle ist Kaufhaus-Weihnachtsmann aus Leidenschaft und sieht nicht nur so aus wie der echte, sondern behauptet sogar, er sei es. Kinder lieben ihn und haben keinen Zweifel an seiner Geschichte, doch Erwachsene halten den Mann für verrückt.

Die Filmversion von 1994 läuft bei RTL am Samstag, 22. Dezember, 15.30 Uhr, und am Dienstag, 25. Dezember, 7.10 Uhr.

Außerdem ist der Film mit Richard Attenborough, Elizabeth Perkins und Mara Wilson in den Hauptrollen bei Netflix zu sehen.

Tatort oder Traumschiff?

Es ist zwar kein Sonntag, aber ein »Tatort« ist am zweiten Feiertag dennoch Standard: Dieses Mal ermittelt das Frankfurter Team mit Margarita Broich und Wolfram Koch in der Geschichte »Der Turm«. Die Polizei findet vor einem der Bankentürme eine halbnackte Frauenleiche – Ermittlerin Anna Janneke recherchiert auf eigene Faust.

Konkurrenz bekommt der »Tatort« gleichfalls traditionell um 20.15 Uhr von der ZDF-Kultreihe »Das Traumschiff«, das dieses Mal Kurs auf Hawaii nimmt. Gastdarsteller sind bei diesem Törn Dana Golombek und Christoph M. Ohrt. Kapitän Victor Burger (Sascha Hehn) geht das vorletzte Mal auf Reise – am Neujahrstag ist Schluss für ihn.

Grinch zu später Stunde und auf der Leinwand

Weihnachtsmuffel und Schlaflose haben vielleicht Freude an »Der Grinch«: Die Verfilmung mit Jim Carrey in der titelgebenden Hauptrolle läuft am Dienstag, 25. Dezember, um 3.35 Uhr, im ZDF. Ein gleichnamiger Animationsfilm läuft unterdessen in den deutschen Kinos.