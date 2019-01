Paderborn (WB). Bislang kannte man die Paderbornerin Oana Nechiti (30) aus der RTL-Sendung »Let’s dance« als Tanztrainerin. Jetzt wird sie selbst zum Star: In der 16. Staffel von »Deutschland sucht den Superstar« sitzt die Tänzerin in der Jury.

An ihrer Seite: Musikproduzent Dieter Bohlen, der Sänger Xavier Naidoo und der einstige DSDS-Gewinner Pietro Lombardi . An diesem Samstag geht DSDS in die neue Staffel. Ihr mache die Arbeit in der Jury viel Spaß, sagte Oana Nechiti dem WESTFALEN-BLATT. Sie achte bei den Gesangs­talenten vor allem auf Ausdruck und Ausstrahlung. Die Staffel wird bis April zweimal wöchentlich gesendet, danach wird im Finale Deutschlands neuer Superstar gekürt.