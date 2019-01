Der siebte Roman heißt »Marlow« und ist betitelt nach dem Berliner Unterweltkönig, der in den Büchern eine wichtige Rolle spielt. Sind Sie auf den Namen wegen der Stadt in Mecklenburg-Vorpommern gekommen, oder haben Sie – trotz des fehlenden »e« – an Raymond Chandlers Privatdetektiv Philip Marlowe gedacht?

Volker Kutscher: Ich war auf der Suche nach einem Namen für meinen Dr. M. Das war im Sommer 2004, da waren wir auf dem Darß unterwegs und fuhren durch Marlow. Und so war der Name gefunden. Die biografische Verbindung von Marlow zur Stadt habe ich auch wieder hergestellt.

In Ihrem siebten Roman geht auch um Verführbarkeit. Gereon Rath hat sich von Marlow verführen lassen und ist erpressbar geworden. Und beim Reichsparteitag in Nürnberg gerät er in den Faszinationssog der Nazi-Bewegung. Ist Verführbarkeit ein zentrales Element Ihrer Bücher?

Kutscher: Es ist ein zentrales Thema. In der Nürnberg-Szene geht es nicht um die rationale Verführbarkeit. Dagegen ist Gereon Rath einigermaßen immun, weil er die Nazis nicht mag. Es geht um die Wirkung von Menschenmassen. Und er stellt an sich selbst fest, dass er sich dem nicht entziehen kann und dabei mitmacht. In der Situation findet er sich ganz schrecklich. Ich wollte ein Massenphänomen schildern, bei dem das Gehirn zum Teil ausgeschaltet wird. Man kennt das ja vom Fußball, wenn man mit anderen Fans Lieder mitsingt, die man sonst nicht singen würde, oder von Rockkonzerten.

Die Romanreihe endet 1938 mit den Novemberpogromen. Bis dahin wird Gereon Rath kein NSDAP-Mitglied, oder?

Kutscher: So ist der Plan. Und es sieht eher nicht so aus, dass sich Oberkommissar Rath den Nazis anschließen könnte. Ich weiß noch nicht, ob es am Ende neun oder zehn Bücher werden. Aber es soll 1938 enden. Ursprünglich wollte ich 1936 aufhören. Aber das Jahr ist wegen Olympia zu positiv, um damit die Reihe zu beenden. Und 1938 war im Wesentlichen klar, was die Nazis vorhaben – den Holocaust und den Krieg.

Fragen Sie sich, während Sie recherchieren und schreiben, wie es zu der Nazi-Diktatur kommen konnte?

Kutscher: Trotz der Antworten der Geschichtswissenschaft frage ich mich immer noch, wie das passieren konnte. Ein Rest »Warum« bleibt da bei mir immer, weil ich nicht verstehen kann, wie sich ein zivilisiertes Land so ändern konnte. Da ist die Fiktion eine ganz gute Methode, dem nachzuspüren, um es besser verstehen zu können.

In zwei Jahren soll der achte Roman kommen, der bei Olympia 1936 spielt. Haben Sie schon viel Material?

Kutscher: Es gibt immer viel Material, das meiste kann ich gar nicht verwenden. Olympia ist eine dankbare Kulisse, aber ich werde nicht die Spiele nacherzählen. Wahrscheinlich stelle ich das Olympische Dorf in den Mittelpunkt. Ich sammle im Moment Ideen und werde im Frühjahr mit der Recherche beginnen.

Haben Ihre Bücher und auch die Verfilmung dazu beigetragen, dass man eher eine Vorstellung davon bekommt, was mit »Weimarer Verhältnissen« gemeint ist?

Kutscher: Ich fand die 20er und 30er Jahre immer spannend, unabhängig von politischen und historischen Gründen. Auch literarisch wegen Erich Kästner und der neuen Sachlichkeit. Dass man heute die Vergleiche zur Weimarer Republik zieht, liegt an aktuellen Entwicklungen. Das habe ich 2003, als ich mit meinen Büchern begonnen habe, definitiv nicht vorhersehen können. Ich hätte nicht gedacht, dass die Demokratie so in Gefahr geraten könnte, wie sie es tatsächlich tut. Aber wir haben heute keine »Weimarer Verhältnisse«. Uns geht es wirtschaftlich deutlich besser, und auch unsere Demokratie ist stärker, als sie es in der Weimarer Republik sein konnte. Damals mussten die Leute von der Demokratie überzeugt werden, heute nehmen wir sie als selbstverständlich an. Aber die freiheitlichen Errungenschaften sind keine Selbstverständlichkeit. Wenn man Denkanstöße aus meinen Romanen mitnehmen kann, dann vielleicht, wie schnell die Demokratie vor die Hunde gehen kann.

Wie finden Sie »Babylon Berlin«?

Kutscher: Mir gefällt die Adaption meiner Bücher sehr gut. Ich habe von den »Babylon Berlin«-Machern eingefordert, dass sie dem Grundtenor der Romane treu bleiben. Und das tun sie. Viele Dinge, die ich nur angetippt habe, sind eigene Handlungsstränge geworden, wie das Russengold und die schwarze Reichswehr. Das gefällt mir.

Kennen Sie das Phänomen, dass Ihre Leser die Figuren in der Verfilmung ganz anders sehen als in ihrer Fantasie?

Kutscher: Das ist das normale Buch-Film-Problem. Mann sollte sich einen Film nicht mit dem Ziel anschauen, das Buch wieder finden zu wollen. Die Herangehensweise halte ich für falsch. Man muss die Verfilmung danach beurteilen, ob sie für sich allein ein gelungenes Kunstwerk ist. Jeder sieht die Bücher und die Serie so, wie er will. Und das ist auch in Ordnung so.

Aber Charly ist in der Serie schon eine andere Figur als in den Büchern, oder?

Kutscher: In der Welt von »Babylon Berlin« hat Charly einen anderen Hintergrund. Aber in Buch und Film will sie nach oben, raus aus dem Dreck und ein besseres Leben führen. Im Buch ist sie etwas bürgerlicher und vielleicht sogar auch damenhafter. Ich finde sie in der Serie ganz großartig besetzt – so zerbrechlich, dass man sie in den Arm nehmen und beschützen möchte. Aber das ist gar nicht nötig, weil sie eine taffe Berlinerin ist.