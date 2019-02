Von dpa

London (dpa) - Der mehrfach für den Oscar nominierte Schauspieler Albert Finney («Erin Brockovich») ist nach Informationen britischer Medien unter Berufung auf seine Familie tot. Der Brite starb laut «Guardian» im Alter von 82 Jahren nach kurzer Krankheit.

Die genaue Todesursache war zunächst nicht bekannt. 2011 hatte Finney berichtet, er habe eine Krebserkrankung überstanden.

Albert Finney war in den 60er Jahren eines der bekanntesten Gesichter des britischen Kinos. Für den Abenteuerfilm «Tom Jones» wurde er 1964 erstmals für den Oscar als Bester Hauptdarsteller nominiert. Später war er in «Scrooge» (1970) und «Mord im Orient-Express» (1974) auf der Leinwand zu sehen. Für «Erin Brockovich» mit Julia Roberts (2000) erhielt er eine Oscar-Nominierung als Bester Nebendarsteller. Zuletzt war er 2012 in «James Bond 007 - Skyfall» und «Das Bourne Vermächtnis» zu sehen.