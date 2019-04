Elle Fanning hat im Mai an der Côte d'Azur zu tun. Foto: Richard Shotwell

Von dpa

In gut zwei Wochen starten in Cannes die 72. Internationalen Filmfestspiele. Wer in diesem Jahr die begehrte Palme bekommt, entscheiden vier Frauen und vier Männer von vier Kontinenten - eine von ihnen ist Elle Fanning.