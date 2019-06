Von dpa

München (dpa) - ProSiebens neue senderübergreifende Streaming-Plattform Joyn ist am Start. Der Name ist Programm - er klingt wie das englische Wort join, was so viel wie mitmachen bedeutet. Und darum geht es auch: Bei Joyn haben sich eine Reihe unterschiedlicher Partner zusammengefunden.

Auf der neuen Plattform lässt sich so ab sofort ein umfangreiches Free-TV-Angebot nutzen. Unter anderen gehören die Sender von ProSiebenSat.1 und Discovery dazu sowie Programme von ARD und ZDF, Phoenix, 3sat, Arte, Viacom, Welt und Sport1. Insgesamt sind bisher 55 Live-TV-Sender beteiligt. «Inhalt ist, was so eine Plattform zum Leben erweckt», sagte Joyn-Geschäftsführerin Katja Hofem beim «Launch-Event» am Dienstagabend in Berlin. «Die Pipeline ist gut gefüllt.»

Zu sehen sind bei Joyn auch eigenproduzierte Serien. Den Angaben zufolge stehen außerdem bereits mehr als 40 Fernsehformate wie «Grey's Anatomy» als Preview zur Verfügung. Zusätzlich bietet Joyn viele Sendungen nach ihrer Ausstrahlung 30 Tage lang in der Mediathek auf Abruf an. Premiere bei Joyn hat zum Start der Plattform die dritte Staffel der Serie «Jerks» mit Christian Ulmen und Fahri Yardim in den Hauptrollen.

Als Gaststars sind diesmal unter anderem TV-Moderator Klaas Heufer-Umlauf, «Babylon Berlin»-Star Volker Bruch sowie die Sängerin und Schauspielerin Jasmin Wagner - auch bekannt als Blümchen - dabei. Wöchentlich sollen zwei «Jerks»-Folgen zur Verfügung stehen. Ebenfalls bereits bei Joyn zu sehen ist die Sat.1-Comedy «Die Läusemutter». Daneben bietet Joyn sogenannte Themen-Channels etwa für Auto- oder Food-Interessierte.

Die Nutzung der Inhalte ist kostenfrei. Ein kostenpflichtiges Premium-Angebot unter anderem mit den Inhalten des Streamingdienstes Maxdome, Serien und exklusivem Sport-Content soll im Winter starten. Der genaue Zeitpunkt steht Joyn zufolge noch nicht fest. Im Winter sollen dann auch die Serien «Check Check» mit Klaas Heufer-Umlauf und «Frau Jordan stellt gleich» mit Katrin Bauerfeind als Gleichstellungsbeauftragter bei Joyn zur Verfügung stehen, die exklusiv für das Premium-Angebot produziert wurden.

Joyn lässt sich im Web, über Smart-TV oder per Smarthphone nutzen. Die App gab es bereits eine Zeit lang als Beta-Version. Die Joyn GmbH ist ein Joint Venture von ProSiebenSat.1 und Discovery zu gleichen Anteilen. Bis zum Winter sollen weitere Features und Inhalte hinzukommen, wie Joyn ankündigte. Dazu gehören unter anderem die Inhalte des Streamingdienstes Maxdome.