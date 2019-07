Kairo (WB/mzh). Das Panoramafenster soll 27 Meter hoch werden. Beeindruckend. Noch spektakulärer aber ist der Ausblick: In nur zwei Kilometern Entfernung erheben sich die Pyramiden von Giseh. In Kairo entsteht das größte archäologische Museum der Welt.

Der Besucher blickt auf das antike Weltwunder und weiß 50.000 Fundstücke aus dem alten Ägypten hinter sich. Das Große Ägyptische Museum wirkt dank seiner Dimensionen wie ein künstliches Felsplateau. Ägypten schafft eine zentrale Stätte für seine Altertümer, die im Jahr 2020 öffnen soll, zumindest Piazza und Atrium, eine majestätische Treppe voller Exponate und die Tutenchamun-Galerie mit der berühmten Goldmaske. Der Rest folgt sukzessive bis 2022. Auf einer Fläche von 50 Hektar, Ausstellungsfläche 90.000 Quadratmeter, entsteht ein Gebäude, dessen Hauptfassade aus Glas und Alabaster 800 Meter lang ist. Nach der Fertigstellung beherbergt der Entwurf des irischen Architekturbüros Heneghan Peng 50.000 Exponate, von denen 20.000 noch nie gezeigt wurden.

Bau der Superlative

Sie alle werden überragt von der Kolossalstatue des Pharaos Ramses II., die vor zwölf Jahren vom Hauptbahnhof, wo der Pharao seit 1955 thronte, in die Nähe des geplanten Museums gebracht wurde. Ein Volksfest. Tausende säumten damals die Strecke, jubelten und applaudierten. Und nun steht er da, der granitene Riese, 3200 Jahre alt, 80 Tonnen schwer, 14 Meter hoch, und wartet im Atrium des Museums auf die Eröffnung. Nicht zu verwechseln mit der im März 2017 entdeckten Kolossalstatue, die anfangs ebenso als Bildnis Ramses II. (um 1303-1213 v. Chr.; 19. Dynastie) angesprochen wurde, aber wohl Psammetich I. (Regierungszeit 664 bis 610 v. Chr.; 26. Dynastie) darstellt.

Das GEM, Grand Egyptian Museum, ist ein Bau der Superlative. Er verdankt seine Existenz ebenso touristischen wie kulturellen Erwägungen. Zum einen soll das Haus wieder Urlauber aus aller Welt nach Kairo locken. Zum anderen ist das 116 Jahre alte Ägyptische Museum am Tahrir-Platz im Zentrum Kairos nach Meinung der ehrgeizigen ägyptischen Wissenschaftler fast zur Rumpelkammer verkommen. Also wird jetzt geklotzt: Die Angaben über die Baukosten variieren, von mindestens 550 Millionen Dollar ist die Rede – ebenso von einer Milliarde. Nebenbei beherbergt das Museum 28 Shops, zehn Restaurants, ein Konferenz-Center und ein Kino.

Vorne wird noch gebaut, hinten ist man schon seit 4600 Jahren fertig: Blick vom Museum auf die Cheops-Pyramide. Foto: imago Vorne wird noch gebaut, hinten ist man schon seit 4600 Jahren fertig: Blick vom Museum auf die Cheops-Pyramide. Foto: imago

Wenn der Museumschef Tarek Tawfik, Ägyptologe mit deutscher Mutter, der in Bonn promoviert hat, über sein Museum spricht, gerät er ins Schwärmen. »Der Star wird natürlich Pharao Tutenchamun sein.« Genauer: alles, was in seinem Grab gefunden wurde. 5000 Artefakte. Präsentiert in einem 1:1-Nachbau der Grabkammer. Der komplette Tutenchamun – zum ersten Mal in dieser Fülle.

Grabbeigaben der Königin

Mit besonders großer Freude verweist Tawfik auf die Grabbeigaben der Königin Hetepheres I., die wahrscheinlich die Frau des Pharaos Snofru (Regierungszeit 2670 bis 2620 v. Chr.; 4. Dynastie) war und ganz sicher die Mutter des Cheops (Regierungszeit 2620 bis 2580 v. Chr.). Diese Exponate wurden einst in der Nähe des neuen Museums gefunden und sollen vor den Glasfassaden ausgestellt werden, die über den Entdeckungsplatz schauen. »So sollte ein Museum sein«, sagt Tawfik.

Und die Nofretete? Die Büste der auch Nefertiti genannten Pharaonin in Berlin ist ein Zankapfel. Tawfik formuliert es diplomatisch: »Nefertiti ist Ägyptens Botschafterin in Deutschland. Wenn Ägypten eines Tages seine Botschafterin zurückbeordern sollte, dann ist hier der Platz dafür . . .«

Auftrag zur Gestaltung hat deutsche Firma

Den Auftrag zur Gestaltung der wichtigsten Ausstellungsbereiche des Museums bekam übrigens eine deutsche Firma, das Atelier Brückner aus Stuttgart. Aus Schwaben stammt auch das große Kindermuseum im Hause. Dort wird nicht nur sichtbar, welche Aura die Pharaonen umgab, sondern auch wie ihr Alltag aussah: wie sie Spiele gespielt haben, welche Kleidung sie trugen.

Der Glanz hat seinen Preis. Bereits zum Ende dieses Jahres, noch vor der Eröffnung des Prachtbaus, kündigte Minister Khaled El-Anany eine Preiserhöhung an – nicht für das Museum, sondern für den Eintritt zu den Pyramiden. Diese Gebühr soll von 80 auf 200 ägyptische Pfund steigen: von vier auf zehn Euro. Man wird es verschmerzen können.