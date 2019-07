Nicht nur in Italien populär: Andrea Camilleri (rechts) und Luca Zingaretti, der in den Verfilmungen Montalbano ist. Foto: imago

Von Oliver Kreth

Der machte seinen Schöpfer populär – nicht nur in seinem Heimatland. Spätestens mit den Verfilmungen erreichte die Montalbano-Manie auch Deutschland.

Der Kommissar verkörpert das Gute im zerrissenen Italien. Montalbano (in den Verfilmungen von Luca Zingaretti verkörpert), liebt das Leben, seine Livia (geheiratet wird aber nicht), das regionale Essen (was man unbedingt schweigend zu sich nehmen muss), den sizilianischen Dialekt und die Literatur – und manchmal spielt er auch ein bisschen Gott. Genauso intensiv aber hasst Montalbano, von Camilleri nach dem spanischen Schriftsteller Manuel Vázquez Montalbán benannt, auch die politischen Ränkespiele, nicht nur in seinem Beruf.

Häufig mit der Politik gehadert

Ein bisschen Camilleri steckt eben doch in seiner Kunstfigur. Denn der zum Lebensende Erblindete haderte häufig mit der Politik. Silvio Berlusconi war ihm ein Graus, Matteo Renzi fand aber auch wenig Zustimmung, als er versuchte, 2016 die Verfassung zu ändern. Als Camilleri Matteo Salvini mit Rosenkranz sah, musste er sich »fast übergeben«, er hielt den Innenminister für einen »Ignoranten mit faschistischer Mentalität«, der den »Sinn für Lächerlichkeit verloren hat, wenn er meint, Italien vor 40 Flüchtlingen schützen zu müssen«. Und: »Wenn Salvini Montalbanos Chef gewesen wäre, hätte der den Dienst quittiert.«

Für solche Sätze haben sie ihn in Italien geliebt, wahrscheinlich sogar heimlich ein paar Lega-Wähler. Geschätzt haben ihn seine Landsleute aber auch für seinen Scharfsinn und die Tatsache, dass er August Strindberg, Samuel Beckett, Eugène Ionesco und T. S. Eliot als Regisseur in Italien einführte. Er arbeitete für den Staatssender Rai, schrieb Kritiken, unterrichtete an Universitäten, arbeitet als Schriftsteller, verfasste Hörbücher. Ein Workaholic.

60 Zigaretten waren seine Tagesration

Auch sonst hat er nicht gesund gelebt. 60 Zigaretten waren seine Tagesration. Als Camilleri jung war, trank er jeden Tag morgens eine ganze Flasche Whiskey, nachmittags und abends nichts mehr. Die Leute, die ihn morgens getroffen haben, dachten, er wäre Alkoholiker, die, die ihn nachmittags und abends gesehen haben, dass er enthaltsam leben würde.

Italiens Regierungschef Giuseppe Conte würdigte den Verstobenen jetzt als »Meister der Ironie und der Weisheit«. Er hinterlasse eine »große Lücke in der italienischen Kultur«, erklärte Minister Alberto Bonisoli. »Dank seiner Fähigkeit, die Welt mit Ironie, Süße und kritischem Geist nachzuerzählen, hat er vielen Italienern die Literatur nahegebracht.« Und Leoluca Orlando (Bürgermeister von Palermo) nannte den Autor einen »Meister der Kultur, Lebenskraft und Rechtmäßigkeit, der der Welt ein Bild von Sizilien fernab der Stereotypen gezeigt hat«.

Wie Camilleri auf solche Lobpreisungen zu Lebzeiten reagiert hätte? Vielleicht: »Wer Wissen besitzt, muss es säen, wie man Weizen säet.« Oder: »Wer das Wissen kultiviert, der ist nie allein.« Mit Sicherheit aber so: »Italiener haben ein kurzes Gedächtnis. Sie erinnern sich nur an zwei Sachen: Sanremo und wer 1930 bei Juventus gespielt hat.«