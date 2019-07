Von Matthias Meyer zur Heyde

Und so sieht man im Kino Jack Malik, einem »singenden Lagerarbeiter« aus Lowestoft an der englischen Ostküste, dabei zu, wie er 17 »Beatles«-Songs in Eigenversion singt und klampft. Man hört, wie er seine Seele in »Eleanor Rigby« legt, traumverloren und ein bisschen melancholisch. Denn die »Beatles« hat es ja nie gegeben.

Wie bitte? Nein! Doch: Für ein paar Sekunden fällt überall auf der Welt der Strom aus, weswegen Jack (Himesh Patel) den Bus nicht sieht, der ihn auf dem Heimweg von einem seiner erfolglosen Konzerte erfasst und in eine Ohnmacht schleudert, aus der er als der einzige Mensch erwacht, der noch eine Erinnerung an die Fab Four aus Liverpool hat. Alle anderen haben noch nie etwas von einem »Yellow Submarine« gehört, Jacks Vinylalben von »Please Please Me« (1963) bis »Let It Be« (1970) sind aus dem Plattenschrank verschwunden, und als er »John Paul George Ringo« eingibt, fragt ihn Google: »Meintest du: Pope John Paul II.?«

Worte der Weisheit

»Yesterday« ist näher an der Realität, als man glaubten möchte. In den Kinderwagen, die heute über den Bürgersteig geschoben werden, liegen Babys, deren popmusikalischer Kosmos dermaleinst nicht mehr auf den »Beatles« fußen wird. Okay, das ist jetzt nicht der Weltuntergang. Andererseits wünscht man sich, wenn das UMTS, UMTS, UMTS des Techno dröhnt, jenes Geräusch, mit dem schon Godzilla durch Tokio marschierte, doch wieder die sanfte Melodie von »Let It Be« zurück. Jack spielt das Lied seinen Eltern vor, aber die Nachbarn pingeln immer genau dann an der Haustür, wenn mother Mary gerade ihre Worte der Weisheit spricht, und wenn die broken hear­ted people die Wohnung endlich verlassen, hat sich das Vorsingen eh erledigt, besser, man, äh, lässt es sein. Slapstick.

Jack spielt bei seinen Konzerten fortan immer auch »Beatles«-Songs, was bei »Ob-la-di, ob-la-da« noch ziemlich leicht fällt. Aber Jack wünscht sich, er hätte bei den komplexeren Liedern etwas genauer hingehört, denn jetzt muss er sehen, wie er sie Note für Note, Zeile für Zeile auf die Reihe kriegt. Natürlich kreuzen auch Unbelehrbare seinen Weg: Als Jack sich bei »Yesterday« in die Zeit zurückwünscht, in der die Liebe noch ein einfaches Spiel war, merkt eine Freundin lakonisch an: »Na ja, es ist nicht gerade ›Fix You‹ von ›Coldplay‹.«

Kate McKinnon als diabolische Headhunterin

Und während noch Chris Martin und seine »Coldplay«-Gesellen an epigonalen Melodien schrauben, wird wenigstens Ed Sheeran auf Jack aufmerksam. Der echte Ed Sheeran! Englands erfolgreichster Pop-Export! Der nimmt Jack mit auf Tournee, wo er im Vorprogramm auftreten soll. In Russland. Russland kennt man im Film noch, aber so wie die »Beatles« ist auch die UdSSR aus dem Gedächtnis der Menschheit gelöscht – und alle wundern sich, wieso Jack »Back in the U.S.S.R.« singt.

Das Beste aber kommt noch: Sheeran, ein wenig neidisch, schlägt vor, er und Jack sollten in zehn Minuten einen Song komponieren und vortragen, dann werde man ja sehen, wer mehr drauf habe. Sheeran kehrt mit einem glatten Nummer-1-Hit aus seiner Suite zurück. Dann spielt Jack »The Long & Winding Road« am Klavier, und Sheeran, völlig geknickt, zieht sich mit den Worten zurück, Jack sei Mozart, er selbst nur Salieri (bitte googeln, was es mit den beiden auf sich hat!).

»Yesterday« variiert ein bisschen das »Faust«-Thema, nur dass Jack, um Erfolg zu haben, seine Seele nicht dem Teufel verkaufen muss. Es reicht völlig, wenn er dem gnadenlosen Musikbusiness in die Hände fällt. Das ist schlimmer als die Hölle, wie ein toller Auftritt der Komikerin Kate McKinnon als diabolische Headhunterin vor Augen führt.

Alles nur Plagiat?

Wer rettet Jack jetzt aus der Hölle? Klar, ein nettes Mädchen: Die Mathematiklehrerin Ellie (Lily James), die Jack in ihrer Freizeit managt, und Jack sind füreinander bestimmt, aber es dauert, bis sie das merken. Das Drehbuch zu »Yesterday« ist nämlich von Richard Curtis, der auch »Vier Hochzeiten und ein Todesfall« (1994) und »Notting Hill« (1999) schrieb und damit die romantische Komödie reanimierte.

Der Film (Regie: Danny Boyle) spielt mit dem Gegenentwurf zur digitalen Popkultur von heute, in der alles jederzeit verfügbar ist. Diese Kultur aber nährt bloß das Misstrauen, ob nicht alles schon mal dagewesen, alles nur Plagiat ist. Denn wo sind sie hin, die zwingenden Melodien? Mal John, Paul, George & Ringo fragen.