»Die Kostüme wiegen bis zu 25 Kilogramm, und unter den Masken wird es schnell warm«, erläuterte der Sender am Donnerstag. »Deshalb gibt es auf dem Produktionsgelände in Köln einen eigenen Kühlraum, mit einer Temperatur von etwa 5 bis 8 Grad. So bewahren der Astronaut, der Engel, der Grashüpfer, der Kudu, das Monster und der Panther auch am heißesten Tag des Jahres einen kühlen Kopf.«

Am Donnerstagabend stand das Halbfinale der Liveshow an. In der TV-Show singen bis zur Unkenntlichkeit verkleidete Prominente, die am Ende nach mehreren Auftritten erraten werden sollen. Dazu gibt es ein Ratespiel im Internet, wobei die Zuschauer zu verschiedenen Kostümen Tipps abgeben können. Unter den bereits geratenen Persönlichkeiten sind unter anderem professionelle Sänger, aber auch Models, Schauspieler, oder Fußballspieler, wie Heidi Klum, Jan-Josef Liefers oder Jerome Boateng.