Museumsleiter David Riedel kann in Zusammenarbeit mit dem LWL in Münster, aus dessen Beständen die Kunstwerke stammen, eine exzellente Schau präsentieren. Foto: Thomas F. Starke

Werther (WB/mzh). Voluminöse Gemälde haben ihren Reiz. Aber so manches Mal harrt schon in einer Zeichnung eine ganze Welt der Entdeckung, was der Betrachter dem Kleinformat gar nicht zutraut.

Wer dieses Universum erkunden möchte: Die neue Ausstellung »Kirchner, Macke, Morgner . . .« im Böckstiegel-Museum in Werther-Arrode gibt davon die schönste Anschauung.

66 »Grafische Meisterblätter« von 25 Künstlern aus den Beständen des Münsteraner Museums für Kunst und Kultur sind bis zum 12. Januar in dem kleinen architektonischen Juwel an der Schloßstraße zu bewundern – übrigens parallel zur Grafikschau »Stenner als Zeichner« im Kunstforum im nahen Bielefeld und zur Präsentation eigener grafischer Werke in der Kunsthalle. Abgesprochen hat man sich in den drei Häusern aber nicht. Drei gute Gründe dennoch für einen (Kunst-)Besuch in Ostwestfalen, zumal das, was da jetzt aus dem Dunkel des Depots ins Herbstlicht des Böckstiegel-Museums gefunden hat, auf seinem Weg ganz neu erforscht, bewertet und präsentiert wird.

Ernst Ludwig Kirchner: »Drei weibliche Akte im Walde« (1933) – einige Details verweisen auf Picassos Kubismus. Foto: Thomas F. Starke

Ein Beispiel: Als sich August Macke (um 1909) selbst porträtierte, sitzend, mit übergeschlagenen Beinen, den Skizzenblock auf den Knien, da gab er, ganz der selbstbewusste Künstler, mit Tusche auch den Bildrahmen vor, in dem er vor dem Betrachter erscheinen wollte. »Früher hat man im Museum den Bildausschnitt einfach mit einem Passepartout vorgegeben«, sagt Tanja Pirsig-Marshall, die Kuratorin der Schau. In Werther hängt die Zeichnung nun erstmals so, wie Macke sie aus der Hand gab.

Museumsleiter David Riedel wollte ja nie nur den Namenspatron des Hauses zeigen, sondern Böckstiegel stets in die Kunst seiner Zeit einbetten. Das gelingt ganz wunderbar auch in dieser Ausstellung, die mit einer starken Pinsellithografie öffnet, die Böckstiegels Freund Conrad Felixmüller zeigt: Zylinder, John-Lennon-Brille, überlegener, sich seines künstlerischen Ranges sicherer Blick. Und zum Schluss, die Antithese, das leise Selbstbildnis der Käthe Kollwitz von 1938, eine selbstversunkene Studie der eigenen Physiognomie. Käthe Kollwitz übrigens soll im Mittelpunkt der nächsten Ausstellung stehen, dann auch mit dem berühmten Bauernkrieg-Zyklus, von dem zwei Blätter jetzt schon in Werther hängen, ergreifend in ihrer tief empfundenen Menschlichkeit.

Emil Nolde löst an seinem »Hellen Tag« (Pinsellithografie, 1907) die Küstenlandschaft mit Segelschiff im Sonnenschein auf. Otto Mueller ließ sich für seine vier »Badenden« von altägyptischen Hieroglyphen inspirieren – wer das weiß, sieht Anklänge an die über 3000 Jahre alte Amarna-Kunst in einem Bild von 1918.

Das vielleicht bezauberndste Motiv hat es aufs Cover des informativen Katalogs geschafft – ja, den gibt es! Ein kleiner Geniestreich, ein Begleiter durch die Schau für 15 Euro. Das titellose Kleinformat (1913/14) von August Macke zeigt Spaziergänger im Park in einer Farbigkeit von überwältigender Leuchtkraft: Es ist Sommer! Eine Lust zu leben!

Museumschef Riedel freute sich am Freitag vor der Eröffnung über die fruchtbare Zusammenarbeit mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL). »Dank dieser Kooperation können wir Werke von einer Bedeutung zeigen, die für das Böckstiegel-Haus ganz ungewöhnlich sind.«