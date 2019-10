Der irische Schauspieler Brendan Gleeson will sich in Donald Trump verwandeln. Foto: Michael Kappeler

Von dpa

Los Angeles (dpa) - Der irische Schauspieler Brendan Gleeson (64, «Harry Potter», «Brügge sehen... und sterben?») soll in einer TV-Miniserie den US-Präsidenten Donald Trump (73) spielen.

CBS Studios gab die Besetzung für die geplante vierstündige Serie am Montag auf Twitter bekannt. Die Produktion beruht auf dem Buch «A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership» (deutscher Titel: «Größer als das Amt: Auf der Suche nach der Wahrheit - der Ex-FBI-Direktor klagt an») von dem früheren FBI-Chef James Comey. Jeff Daniels (64, «The Newsroom») wird in dessen Rolle schlüpfen.

Das Skript stammt von «Captain Phillips»-Autor Billy Ray, die Dreharbeiten sollen im November beginnen. Ex-FBI-Chef Comey hatte das Bestseller-Buch im April 2018 veröffentlicht. Darin zeichnete er ein verheerendes Porträt des Präsidenten als notorischem Lügner und unmoralischer Führungsperson. Comey war im Mai 2017 von Trump entlassen worden.