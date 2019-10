Von dpa

Frankfurt am Main/Rio de Janeiro (dpa) - Vor der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels an ihn sendet Fotograf und Naturschützer Sebastião Salgado einen eindringlichen Appell.

«Umweltzerstörung kann rückgängig gemacht werden», sagte der 75-Jährige im Interview der Deutschen Presse-Agentur: «Wir haben genug Ressourcen, genug Wissen, genug Technologie, um wiederaufzubauen, was wir zerstört haben.»

Salgado wird am 20. Oktober zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse mit dem Preis geehrt. Die angesehene Auszeichnung ist mit 25.000 Euro dotiert. Anfang der 1990er Jahre hatte Salgado begonnen, die Farm seiner Eltern in Brasilien wiederaufzuforsten. Er gründete das gemeinnützige «Instituto Terra», 1998 wurde das Land in ein Naturschutzgebiet umgewandelt.

Die Laudatio soll der Regisseur Wim Wenders halten, der den brasilianischen Fotografen im Jahr 2014 in dem oscarnominierten Dokumentarfilm «Das Salz der Erde» porträtierte.

Als Fotograf hatte Salgado unter anderem den Völkermord in Ruanda miterlebt. Die Menschheit habe es nicht verdient zu leben, sagt er im Film zu Wim Wenders. «Ich hatte den Glauben an die Spezies Mensch verloren», berichtet er im dpa-Interview. «Ich habe so schreckliche Dinge gesehen, so viel Brutalität, so viel Gewalt.» Durch seinen Einsatz für die Natur sei er heute viel hoffnungsvoller und glücklicher: «Ich habe entdeckt, dass es auf diesem Planeten nicht nur Menschen gibt. Was auch immer mit uns passiert: Der Planet wird da sein. Seit ich das weiß, kann ich in Frieden leben.»

Anfang der 1990er Jahre begann Salgado, die durch Übernutzung ausgezehrte Farm seiner Eltern in Brasilien wieder aufzuforsten. Er gründete das gemeinnützige «Instituto Terra», 1998 wurde das Land in ein Naturschutzgebiet umgewandelt. Seither wurden weit mehr als zwei Millionen Bäume gepflanzt, vertriebene Tierarten kehrten zurück. «Im 'Instituto Terra' zeigen wir, dass es geht. Das ist meine große Hoffnung heute: Dass wir verstehen, dass Umweltzerstörung rückgängig gemacht werden kann.»

Um die Umweltzerstörung in Brasilien zu stoppen, müssten andere Länder Druck auf die Regierung ausüben, forderte Salgado. «Die Europäer sollten kein Handelsabkommen mit Brasilien abschließen, ohne Bedingungen zu stellen. Und die Bedingung muss sein: Respektiert den Amazonas-Regenwald», sagte Salgado.

2021 soll sein nächstes Buch erscheinen - über die Artenvielfalt und die Ureinwohner der Amazonas-Region. «Wir wollen ein Bewusstsein dafür schaffen, wie wundervoll, wie vielfältig, wie schön die Natur und die Menschen dort sind - damit wir sie lieben lernen und Amazonien verteidigen können.»