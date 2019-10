Salman Rushdie bei einer Diskussionsveranstaltung 2017 in Berlin. Foto: Bernd von Jutrczenka

Von dpa

Berlin (dpa) - Der indisch-britische Schriftsteller Salman Rushdie (72) wird mit dem «Welt»-Literaturpreis ausgezeichnet. Rushdie erhalte die Auszeichnung für sein Gesamtwerk als Schriftsteller von Weltrang und Intellektueller, der es verstehe, global zu denken, hieß es in einer Mitteilung des Medienhauses Axel Springer am Freitag in Berlin.

Der Autor sei «ein unerschrockener Kämpfer für die Freiheit des Wortes», sein Werk helfe den Ungewissheiten der Gegenwart mit Haltung und Humor zu begegnen. Der mit 12 000 Euro dotierte Preis soll Rushdie am 10. November in Berlin überreicht werden.

Zu Rushdies bekanntesten Publikationen zählen «Mitternachtskinder» und «Die Satanischen Verse». Weil radikale Muslime diesen Roman als gotteslästerlich empfanden, wurde er im Februar 1989 vom iranischen Revolutionsführer Ajatollah Khomeini zum Tode verurteilt. Diese «Fatwa» genannte Todesdrohung wurde bisher nicht aufgehoben. Seine Lebensgeschichte erzählt Rushdie in «Joseph Anton». Sein jüngster Roman «Quichotte» ist für den diesjährigen Booker Prize nominiert.