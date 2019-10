3.Platz – Special Moments: Andre Winzig aus Borgentreich erwischte während einer Kenia-Safari dieses Breitmaulnashorn in einer sehr privaten Situation.

3.Platz – Special Moments: Andre Winzig aus Borgentreich erwischte während einer Kenia-Safari dieses Breitmaulnashorn in einer sehr privaten Situation.

3.Platz – Special Moments: Andre Winzig aus Borgentreich erwischte während einer Kenia-Safari dieses Breitmaulnashorn in einer sehr privaten Situation.

3.Platz – Special Moments: Andre Winzig aus Borgentreich erwischte während einer Kenia-Safari dieses Breitmaulnashorn in einer sehr privaten Situation.

Die Sieger un­seres Fotowettbewerbs »Blende 2019« stehen fest. In diesem Jahr hatte die Jury die schwierige Aufgabe, die jeweils drei beeindruckendsten Motive in zwei zur Auswahl stehenden Kategorien auszuwählen. In diesem Artikel präsentieren wir unsere sechs Gewinner, die ihre Bilder zu den Themen »Special Moments« und »Verkehrte Welt« eingereicht haben. Herzlichen Glückwunsch!

Die Leser des WESTFALEN-BLATTS haben in diesem Jahr mehr als 300 Fotos zum Wettbewerb »Blende 2019« eingereicht. Entsprechend schwer fiel es der Jury wieder, aus den vielen schönen Motiven die besten auszuwählen. Langjährige »Blende«-Teilnehmer werden be­­merkt haben, dass diesmal nur die ersten drei Plätze in jeder Kategorie prämiert werden und nicht – wie in den vergangenen Jahren – die ersten zehn. Diese Veränderung wurde von der Prophoto GmbH vorgegeben, die diesen Fotowettbewerb organisiert.

2.Platz – Special Moments: Annette Meierkord aus Herford hat einen Sonnenstrahl unter der Autobahnbrücke eingefangen, der ihrem Freund die Erleuchtung brachte. 2.Platz – Special Moments: Annette Meierkord aus Herford hat einen Sonnenstrahl unter der Autobahnbrücke eingefangen, der ihrem Freund die Erleuchtung brachte.

Die Wahl der Jury fiel auf diese sechs Motive, weil sie das jeweilige Thema nicht nur sehr gut getroffen haben, sondern den Betrachter auch dazu bewegen, etwas länger hinzuschauen und auf den zweiten Blick interessante Details zu entdecken – sei es nun der vorwitzige Blick eines possierlichen Grashüpfers, die treffsichere Erleuchtung eines Fahrradfahrers, die horizontale Erleichterung ei­nes Nashorns, die geschickte Tarnung eines Hütehundes, die un­gewöhnliche Verschönerung der Natur oder der unschuldige Orangensaft im Flaschenregal.

3.Platz – Special Moments: Andre Winzig aus Borgentreich erwischte während einer Kenia-Safari dieses Breitmaulnashorn in einer sehr privaten Situation. 3.Platz – Special Moments: Andre Winzig aus Borgentreich erwischte während einer Kenia-Safari dieses Breitmaulnashorn in einer sehr privaten Situation.

Unsere sechs Gewinner haben die Jury vor allem deshalb überzeugt, weil ihre Motive so einzigartig sind. Sie werden als nächstes noch einmal schriftlich benachrichtigt und erhalten außer einer Gold-, Silber- oder Bronze-Medaille und einer Urkunde auch einen Buchpreis.

1. Platz – Verkehrte Welt: Luisa Köhnhorn aus Delbrück hat diesen Australian Shepherd bei seiner täglichen Arbeit fotografiert. Das aufmerksame Tier namens Paula tarnt sich gern als Wachhuhn, um potenzielle Gefährder mit seiner wahren Identität zu überraschen. 1. Platz – Verkehrte Welt: Luisa Köhnhorn aus Delbrück hat diesen Australian Shepherd bei seiner täglichen Arbeit fotografiert. Das aufmerksame Tier namens Paula tarnt sich gern als Wachhuhn, um potenzielle Gefährder mit seiner wahren Identität zu überraschen.

Außerdem nehmen alle auf dieser Seite gezeigten Motive am Ende dieses Jahres an der bundesweiten Ausscheidung der Prophoto GmbH in Frankfurt teil. Die Jury dort prämiert insgesamt 145 Fotos aller teilnehmenden Print- und Online-Medien. Auf alle Preisträger warten Medaillen, Urkunden und wertvolle Sachpreise wie zum Beispiel Kameras, Objektive, Software, Workshops, Abonnements und Gutscheine der Sponsoren. Außerdem werden un­ter allen jugendlichen Teilnehmern (bis 18 Jahre) 55 Sonderpreise vergeben. Anfang nächsten Jahres stehen dann alle Gewinner der bundesweiten Endausscheidung fest und werden auf der Homepage der Prophoto GmbH bekanntgegeben. Weitere Beiträge werden auf Facebook sowie auf Instagram veröffentlicht.

Im WESTFALEN-BLATT erfahren Sie zu gegebener Zeit, ob Teilnehmer dieser Zeitung unter den Gewinnern sind.

2. Platz – Verkehrte Welt: Christine Grisse-Hinze aus Lichtenau fand dieses ungewöhnliche Naturdenkmal in einem Windpark. 2. Platz – Verkehrte Welt: Christine Grisse-Hinze aus Lichtenau fand dieses ungewöhnliche Naturdenkmal in einem Windpark.