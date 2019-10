Leipzig (dpa). Alle Jahre wieder: An Heiligabend und den beiden Weihnachtsfeiertagen ist der Klassiker »Drei Haselnüsse für Aschenbrödel« auch 2019 mehr als zehnmal bei ARD-Sendern zu sehen. Das geht aus einer Mitteilung des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) hervor. Das Erste zeigt den Film (Originaltitel: »Tri orísky pro Popelku«) an Heiligabend ab 17.10 Uhr und am 25. Dezember vormittags ab 10.25 Uhr.

Heiligabend ist er außerdem beim Kanal One sowie bei den Dritten von RBB, WDR und SWR im Programm; am ersten Feiertag zeigen ihn NDR, WDR und nochmal One. Am zweiten Feiertag läuft der Märchenfilm nachmittags bei RBB und MDR. Am 29. Dezember zeigt ihn der Kinderkanal (KiKa) und am 6. Januar das Bayerische Fernsehen (BR).

Der Märchenfilm »Drei Haselnüsse für Aschenbrödel« von 1973 - eine Koproduktion der damaligen CSSR und DDR - ist zur Weihnachtszeit für Millionen Menschen Kult.

Der Prinz im Schnee, der Schuh auf der Treppe zum Schloss, die Eule Rosalie und die Musik von Karel Svoboda sorgen für heimelige Atmosphäre. Die Hauptrolle spielte damals Libuse Safránková (heute 66), den Prinzen Pavel Trávnícek (heute 68) und den König der im vergangenen Jahr gestorbene Rolf Hoppe.

Wer sich nicht ans lineare TV halten will: Der Film ist auf Netflix zu finden und kann dort jederzeit gestreamt werden.