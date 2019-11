Die Kunstsammlung Rudolf-August Oetker hat das Gemälde »Der Hexenmeister« von Carl Spitzweg an den Erben des jüdischen Sammlers Leo Bendel zurückgegeben.

Von Bernhard Hertlein

Bielefeld (WB). Die Kunstsammlung Rudolf-August Oetker hat das Gemälde »Der Hexenmeister« von Carl Spitzweg (1808 – 1885) an den Erben des im Dritten Reich ermordeten jüdischen Sammlers Leo Bendel zurückgegeben. Damit befindet sich nach Angaben von Jörg Schillinger, Pressesprecher der Unternehmensgruppe Dr. Oetker und Kuratoriumsmitglied der Kunstsammlung, kein Gemälde mehr im Bestand, das ursprünglich Verfolgten der Nationalsozialisten gehört hat.

Was andere Kunstobjekte betrifft, so dauert die Suche nach früheren Eigentümern noch an. Damit begonnen haben die Eigentümer der Sammlung im Jahr 2016. Seitdem wurden sechs Gemälde zurückgegeben – darunter neben Spitzwegs »Hexenmeister« auch das Portrait »Adrian Moens« des flämischen Barockmalers Anthonis van Dyck (1599 – 1641) und der »Kinderreigen« des Schwarzwälder Malers Hans Thoma (1839 – 1924). Bezüglich der anderen Gemälde wurde mit den Erben Stillschweigen vereinbart, sagt Schillinger.

Restitution der Gemälde abgeschlossen

Abgeschlossen sind die Untersuchungen bei den 300 Gemälden der Sammlung, noch nicht bei den 1400 weiteren Kunstobjekten. Hier wurde bisher ein Gegenstand zurückgegeben, ein Silberbecher vermutlich Augsburger Provenienz aus dem 17. Jahrhundert.

Jüdischer Sammler Leo Bendel 1940 ermordet

Von Spitzwegs spätromantischen Ölgemälde »Der Hexenmeister«, auch »Zauberer und Drache« genannt, gibt es neben derjenigen aus der Bendel-Sammlung noch eine zweite. Entstanden sind sie 1875 und 1880. Leo (Leib) Bendel war ein polnischer Tabakhändler. Bis er 1935 wegen seiner jüdischen Abstammung den Beruf aufgeben musste, lebte er zusammen mit seiner Ehefrau Else Bendel (geb. Golze) in Wien und Berlin.

Obwohl das Paar er die polnische Staatsbürgerschaft aufgab und zum Katholizismus konvertierte, wurde Bendel 1939 verhaftet und ins Konzentrationslager Buchenwald deportiert. Dort wurde er im März 1940 ermordet. Bendels nichtjüdische Ehefrau hat den Krieg überlebt.

1937 von Caroline Oetker erworben

Ohne Beruf und Einkommen verkaufte der Sammler Bendel das Spitzweg-Gemälde 1937 an die Münchener Galerie Heinemann. Dort wurde es 1937 von Caroline Oetker erworben, die es später ihrem Enkel Rudolf August vermachte. 1998 ging das Gemälde in den Bestand der damals gegründeten Kunstsammlung Rudolf-August Oetker GmbH über.

Nachdem die Rückgabe bereits 2016 grundsätzlich zugesichert worden war, mussten noch drei Jahre vergehen, in denen die Erbnachweise gerichtlich geprüft wurden.