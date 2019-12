Die Roxette-Sängerin Marie Fredriksson (links), hier mit ihrem Duo-Partner Per Gessle, ist tot. Das teilte das Management der Sängerin am Dienstag mit. Sie sei am Montag gestorben, nachdem sie 17 Jahre lang gegen Krebs gekämpft habe. Foto: dpa

Stockholm (dpa). Die Sängerin des Pop-Duos Roxette, Marie Fredriksson, ist tot. Sie starb am Montag mit 61 Jahren, wie das Management der Sängerin am Dienstag mitteilte.

„Mit großer Trauer müssen wir mitteilen, dass Marie Fredriksson von Roxette am Morgen des 9. Dezember nach einem 17-jährigen Kampf gegen Krebs verstorben ist“, heißt es in einer offiziellen Mitteilung auf der Homepage des schwedischen Pop-Duos.

Schon im Jahr 2002 ist nach Medienberichten bei Fredriksson ein Hirntumor diagnostiziert worden. Im Sommer 2016 habe sie demnach deshalb auch ihre eine geplante Tour in Deutschland und Österreich mit dem Bandkollegen und Gitarristen Per Gessle abgesagt.

Marie Fredrikkson wurde am 30. Mai 1958 in Südschweden geboren. Sie begann ihre musikalische Karriere im nahe gelegenen Halmstad, wo sie sich mit dem zukünftigen Roxette-Begleiter Per Gessle anfreundete. Ihre Management beschrieb den weiteren Werdegang am Dienstag auf der Homepage.

Nach einem erfolgreichen Solo-Debüt im Jahr 1984 wurde Marie Fredriksson eine der beliebtesten und erfolgreichsten Künstlerinnen Schwedens. 1986 tat sie sich mit Per Gessle in Roxette zusammen, um außerhalb Schwedens Fuß zu fassen, und gemeinsam begannen sie eine historische Reise, die sie in den kommenden Jahren zu einem der größten Pop-Acts der Welt machen würde.

Die Debütsingle „Neverending Love“, gefolgt vom Album „Pearls of Passion“ im Jahr 1986, machte sie zu Stars in Schweden, aber die internationale Anerkennung musste bis zur Single „The Look“ von Roxettes zweitem Album „Look Sharp!“ Im Frühjahr warten von 1989 öffnete die Türen zu einem massiven internationalen Durchbruch. Es war ihre erste Nr. 1-Single in Billboards Hot-100-Charts, gefolgt von „Listen To Your Heart“, „It Must Have Love“ und „Joyride“ sowie zahlreichen weiteren Hits.

Der massive Erfolg mit mehr als 80 Millionen verkauften Platten ebnete den Weg für mehrere weltweite Tourneen und festigte den Ruf von Marie Fredriksson als Live-Performerin.