Mark Hamill bei der Weltpremiere von «Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers» in Los Angeles. Foto: Chris Pizzello

Von dpa

Die Analysten haben sich zwar leicht getäuscht, aber Disney ist zufrieden: Der neue «Star Wars»-Film hat an seinem Startwochenende überzeugt.

New York (dpa) - Der mit Spannung erwartete «Star Wars»-Film «Der Aufstieg Skywalkers» ist an den Kinokassen erfolgreich gestartet - aber hinter den ganz hohen Prognosen zurückgeblieben.

An seinem ersten Wochenende spielte der letzte Teil der dritten «Star Wars»-Trilogie nach Angaben der Branchenseite «Box Office Mojo» 175,5 Millionen Dollar (etwa 158 Millionen Euro) in Nordamerika ein.

Damit sei zwar die Erwartung des Filmstudios Disney übertroffen worden, viele Analysten hatten allerdings mit einen Kassenschlager mit Einnahmen von mehr als 200 Millionen gerechnet.

Außerhalb Nordamerikas spielte «Der Aufstieg Skywalkers» demnach 198 Millionen Dollar ein - darunter knapp 22 Millionen Dollar in Deutschland, was nur von dem Einspielergebnis in Großbritannien mit knapp 27 Millionen übertroffen wurde.