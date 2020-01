Der Roman (links) ist ein echter Schmöker. Die in Köln lebende Autorin, die unter dem Pseudonym Hanna Caspian schreibt, hat längst für mehrere Fortsetzungen gesorgt. Foto: Traumstoff

Von Doris Wassermann

Bielefeld (WB). Hinterpommern am Vorabend des Ersten Weltkriegs: 1913 spielt der neue WESTFALEN-BLATT-Roman, der an diesem Samstag beginnt – die Familien-Saga »Gut Greifenau« von Hanna Caspian. Im Mittelpunkt stehen eine stolze Grafenfamilie und ihre armen Dienstboten. »Abendglanz « heißt der erste Band – ein echter Schmöker, packend in die historischen Hintergründe der Kaiserzeit eingebettet.