Von Andreas Schnadwinkel

Gütersloh (WB). Reinhold Messner ist vieles. Kletterer, Bergsteiger, Abenteurer, Autor, Museumsmacher und neuerdings auch alpiner Historiker. In seinem Vortrag „Weltberge – Die 4. Dimension“ hat der 75-Jährige am Mittwochabend in Gütersloh mit beeindruckendem Bildmaterial des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) die Geschichte der Berge erzählt. Ausgehend von der Erkenntnis: „Vor 300 Jahren war es nicht notwendig, auf Berge zu steigen.“

Messner zieht immer noch. Die Stadthalle Gütersloh ist ausverkauft. Die Zuschauer: eine Mischung aus Ü60 und jüngerer Outdoorszene. Der Südtiroler ist ein fleißiger Selbstvermarkter, der weiß, was sein Publikum erwartet.

„Menschen sind unendlich viel kleiner als die Berge“

Um 19.15 Uhr taucht er am Büchertisch auf und signiert bereitwillig Druckwerke aus seiner Feder und gibt Autogramme. Niemand traut sich auch nur ansatzweise, die Ikone des Alpinismus um ein Selfie zu bitten. Messner sitzt dort ruhig in seiner Daunenjacke und schaut eher streng als freundlich, aber keineswegs missmutig. Sein Selbstschutz funktioniert. Noch im Foyer wechselt er zum Sakko und setzt sich ein Headset auf. Der Vortrag kann beginnen.

Er beginnt mit dem Song „Roll up that stone“, einer von Peter Horn jr. komponierten Messner-Hymne, und bewegten Bildern aus einem bewegten Leben. Auf seine typische Art legt er los. „Die Berge sind nur da, völlig absichtslos. Und der Mensch trägt seine Empfindungen von den Bergen nach Hause. Wir Menschen sind unendlich viel kleiner als die Berge.“ Je älter er wird, desto häufiger sagt er solche Sätze. Vielleicht aus Sorge, weil der Respekt vor den Bergen verloren zu gehen droht.

Den heiligen Berg Kailash nicht bestiegen

Und Respekt hatte er schon, als er noch der Ehrgeizigste und Beste unter den Alpinisten war. „Ich hatte die Erlaubnis der chinesischen Regierung, auf den unbestiegenen Kailash (6638 Meter) im Transhimalaya zu steigen. Ich habe aus Respekt vor dem Berg und den Menschen, für die er heilig und eine Meditationshilfe ist, darauf verzichtet“, sagt Messner. Der Kailash gilt als heiligster Berg der Buddhisten und darf nur umrundet werden. Das sei in den Alpen undenkbar, weil sie „durch ihre Profanisierung aus ihrer Heiligkeit geholt wurden“. Das meint er nicht moralisch. Denn ein unbestiegener Berg habe eine andere Ausstrahlung als ein bestiegener und sei daher von besonderem Reiz.

Reinhold Messner gibt in Gütersloh Autogramme. Foto: Andreas Schnadwinkel Reinhold Messner gibt in Gütersloh Autogramme. Foto: Andreas Schnadwinkel

Zur Historisierung teilt Messner den Alpinismus in vier Phasen ein: Eroberung, Schwierigkeit, Verzicht und Ankündigung. Die Geburt des Alpinismus datiert er auf 1786, als die ersten Männer auf dem Mont Blanc (4810 Meter) standen. Am Beispiel des Matterhorns (4478 Meter) macht er seine Absicht deutlich: „Das Narrativ des traditionellen Bergsteigens muss erhalten bleiben, die Historie darf nicht in Vergessenheit geraten. Gerade weil die Jungen heute das für die Alten damals Unmögliche möglich machen wollen.“

Am Ende, das wird auch an diesem Abend wieder deutlich, haben zwei Berge das Leben des Südtirolers bestimmt: der Nanga Parbat (8126 Meter) und der Mount Everest (8848 Meter). Messner erklärt, warum den Engländern die Erstbesteigung des höchsten Berges der Welt so wichtig war. „Sie hatten das Rennen um die Eroberung des Nordpols und des Südpols verloren und erklärten den Mount Everest zum dritten Pol. Die Engländer waren die ersten Bergeroberer, weil sie durch die Industrialisierung weiter entwickelt waren als andere.“

Edmund Hillary erklomm den Everest 1953

Den Everest-Gipfel sollte am 29. Mai 1953 kein Engländer stürmen, sondern der Neuseeländer Edmund Hillary. Die Nachricht erreichte England ausgerechnet am 2. Juni 1953, dem Krönungstag Elizabeth II. „Immerhin war es eine englische Expedition“, sagt Messner und stellt die Erstbesteigung des Mount Everest 1953 auf eine Stufe mit der Mondlandung 1969.

1978 waren Messner und Peter Habeler die ersten Menschen, die den Gipfel des Mount Everest ohne Flaschensauerstoff erreichten. Im selben Jahr bestieg Messner den Nanga Parbat, wo er 1970 unter tragischen Umständen seinen Bruder Günther verloren hatte, im Alleingang. „Nach diesen beiden Erfahrungen war für mich klar, dass ich den Mount Everest alleine ohne künstlichen Sauerstoff in Angriff nehme.“

„Es gibt unbestiegene Siebentausender“

Aus Erfahrung könne er sagen, dass auf diesem Niveau der Bergsteigerei die Gipfeleuphorie erst im Basislager eintrete. „Wir gehen gegen unseren Selbsterhaltungstrieb dorthin, um nicht umzukommen. Darin besteht die Kunst des Bergsteigens.“ Von Alpinisten, die in Sozialen Medien gewagte Expeditionen ankündigen, um Aufmerksamkeit zu erzeugen und sich zu vermarkten, hält er wenig und bezweifelt, dass die Touren umgesetzt würden. „Das sind Influencer.“ Den jungen Wilden traut er dennoch einiges zu, schließlich war er selbst mal ei­ner: „Es gibt unbestiegene Siebentausender, die unmöglich zu erklimmende Wände haben. Aber es werden Verrückte kommen, und sie werden es schaffen.“