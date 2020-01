Dr. Levent Acar – deutschsprachiger Transplantationsexperte im Ausland

Erkundigen sich deutsche Patienten erstmals nach einer Haartransplantation in der Türkei, fürchten sie vor allem eines: Sprachbarrieren. Was, wenn sich Arzt und Patient missverstehen und die Behandlung schiefläuft? Doch sobald sie auf Dr. Acar stoßen, macht sich Erleichterung breit. Der Chirurg hat zwar seinen Sitz in Istanbul, spricht aber Deutsch.

1981 wurde er in Deutschland geboren. So kam er schon früh mit der deutschen Sprache in Kontakt. Bis 1996 hielt er sich hierzulande auf. Erst für sein Medizinstudium an der Capa Medical Faculty in Istanbul, siedelte er in die Türkei über. Bis heute hat er sich seine fundierten Deutschkenntnisse bewahrt – sehr zur Freude seiner Patienten. Sie fühlen sich von dem Chirurgen bestens verstanden.

Neben seinen vorbildlichen Sprachkenntnissen zeichnet sich Dr. Acar aber genauso durch seine medizinische Expertise und langjährige Erfahrung aus. Seit mehr als 15 Jahren ist er erfolgreich in der ästhetischen Chirurgie tätig – speziell auf dem Gebiet der Haartransplantation.

Schon während seines Medizinstudiums von 1999 bis 2005 nahm er an internationalen Ausbildungs- und Trainingsprogrammen teil – unter anderem in Deutschland. So feilte er fortlaufend an seinen Transplantationsfähigkeiten. Seinen ersten großen Durchbruch feierte er 2008, als er die Leitung des Medical International Hospital und Medical Ästhetic Unit übernahm.

Seit 2007 ist er nun leitender Chefarzt der renommierten Cosmedica Klinik im Herzen Istanbuls, an der er täglich erfolgreiche Haartransplantationen durchführt. Doch dem nicht genug: Dr. Acar ist immer up to date. Regelmäßig nimmt er an angesehenen nationalen und internationalen medizinischen Fortbildungen teil, zum Beispiel in Prag oder Las Vegas. Nicht umsonst kann er seinen Patienten stets das Neuste vom Transplantationsmarkt bieten. So tut er sich selbst unter den erfahrenen Ärzten in der Türkei besonders hervor. Nur die wenigsten können mit einem derartigen Erfahrungsschatz punkten.

Die modernste Haarverpflanzung in der Türkei

Sein unersättliches Streben nach medizinischem Fortschritt schlägt sich selbstverständlich auch in Dr. Acars Transplantationstechniken nieder. Nur das Neuste vom Neusten nimmt er in sein Angebot auf. Nicht ohne Grund setzt er auf die FUE Methode und die neue DHI Saphir Technik – die zwei derzeit modernsten Errungenschaften in der Transplantationschirurgie.

Beide Verfahren zeichnen sich durch ihre bemerkenswerte Präzision aus. Dank der überaus feinen Transplantationsinstrumente gelingt dem erfahrenen Chirurgen eine bestechend natürliche Haarlinie, ohne ernsthafte Verletzungen auf der Kopfhaut zu hinterlassen. Der erste Schritt zu vollem Haar ist damit getan. Nach nur kurzer Wartezeit hat sich das angeschlagene Haarkleid zum Positiven verändert.

Für die Durchführung der FUE Haartransplantation wurde der engagierte Arzt sogar mehrfach ausgezeichnet. Von 2014 bis 2016 gewann er gleich dreimal hintereinander den begehrten Whatclinic Service Award – eine große Ehre. Mit dieser hohen Auszeichnung dürfen sich nur Kliniken schmücken, die mit einem ausgezeichnetem Service und bemerkenswerten Ergebnissen auf sich aufmerksam machen.

Dr. Levent Acar – erschwingliche Spitzenqualität

Qualität hat bekanntlich ihren Preis. Unbezahlbar muss sie aber nicht sein. Das beweisen die deutlich günstigeren Preise von Dr. Acars Transplantationsklinik. Das Geheimnis: Dr. Acar macht seinen Patienten keine unkalkulierbaren Einzelpreise, sondern überschaubare Gesamtpreise – seiner All-inclusive-Pakete sei Dank.

Ob FUE oder DHI Saphir – welche Methode die Patienten auch durchführen lassen, die Preise stehen bereits fest – keine versteckten Kosten, keine teuren Extras. Sie bekommen genau das, was sie gebucht haben. Nicht aber nur die Haartransplantation in Istanbul ist inklusive. Auch viele weitere attraktive Services gehören zum Gesamtpaket:

luxuriöse Unterkunft während des gesamten Aufenthalts in der Türkei

Transfer zwischen Flughafen, Hotel und Klinik

fachkundige Vor- und Nachsorge

PRP Behandlung für eine schnellere Heilung

Medikamente und Pflegeprodukte

deutschsprachiger Arzt

Ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann

Nicht jeder Chirurg, der Haartransplantation erfahren ist, erzielt automatisch tadellose Ergebnisse. Bei Dr. Acar aber ist das der Fall. An seiner Klinik in Istanbul macht er tausende Patienten mit neuem kräftigem Haar glücklich. Die vorher nachher Ergebnisse versetzen in Erstaunen: Von kahlen Stellen und Halbglatzen ist nichts mehr zu sehen. Dort, wo zuvor oft gähnende Leere herrschte, sprießt wieder gesundes und volles Haar.

Nach Transplantation sieht dieses aber gar nicht aus. Dafür sorgt der engagierte türkische Arzt persönlich. Mit Erfahrung, Fachwissen, medizinischer Intuition und einem top-ausgebildeten Team hinter sich schenkt er seinen Patienten ein verblüffend natürliches Haarkleid. Mit neuem Selbstvertrauen verlassen sie die Cosmedica Klinik.

Die vielen positiven Rezessionen in Foren und auf Online-Portalen können dies nur bestätigen. Fast 100 % von Dr. Acars Patienten finden warme Worte für den Chirurgen. Vor allem seine außergewöhnliche chirurgische Gabe und seine einfühlsame Art kommen gut an.

Foto: Cosmedica Klinik Foto: Cosmedica Klinik

Haartransplantation Türkei Empfehlung: Dr. Acar

Großartige Ergebnisse, modernstes medizinisches Equipment, hervorragende Deutschkenntnisse und faire Preise – Dr. Acar macht alles richtig. Nicht ohne Grund ist sich der fähige Mediziner eine Empfehlung wert. Wer von der teuren Haartransplantation in Deutschland absieht, tut sich mit der prämierten türkischen Klinik zweifellos einen Gefallen – ob bei Stress bedingten Haarausfall oder erblich bedingten Haarausfall.