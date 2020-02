Eine simple FDH-Diät ist schon so ziemlich schwer. Sie wird aber noch ungleich schwerer, wenn der geliebte Partner tagtäglich am Essenstisch weiterhin genüsslich Pommes und Co. verdrückt. Macht er jedoch mit, wirken die halben Portionen gar nicht mehr so schlimm, zumindest aber hat man jemandem, mit dem man sein „Leid“ teilt und damit wird es ein Stück einfacher. Ganz ähnlich sieht es auch bei der allgemeinen Gesundheit jenseits der Ernährung aus: Wenn man den Partner an seiner Seite hat, wird es immer einfacher, Ziele zu erreichen. Oftmals ist die Zweisamkeit sogar die einzige Möglichkeit, etwas effektiv durchzuziehen. Doch wie bekommt und nutzt man diese Synergieeffekte?