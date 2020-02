Von Andreas Schnadwinkel

Bielefeld (WB). In Ostwestfalen sind nicht nur Straßen nach ihm benannt. Auch die Standbilder zu seinen Ehren prägen den öffentlichen Raum an durchaus markanten Stellen, wie im Innenhof der Bielefelder Sparrenburg oder an der Weserbrücke in Minden. Friedrich Wilhelm, der Große Kurfürst, kam vor 400 Jahren, am 16. Februar 1620 zur Welt. Was für ein Herrscher war er? Was ist von ihm geblieben?

Friedrich Wilhelm (1620-1688), dessen Namen in der Folge viele Hohenzollern trugen, galt als ungeduldig und ein bisschen cholerisch. „Und als Zauderer, der misstrauisch und launisch war“, sagt Jürgen Luh. Der Historiker hat zum 400. Jahrestag der Geburt des Herrschers die Biografie „Der Große Kurfürst – Sein Leben neu betrachtet“ (Siedler Verlag München 2020, 336 Seiten, 25 Euro) veröffentlicht. Aus Sicht des Wissenschaftlers der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg ist eine Neubewertung notwendig.

Nicht der Begründer Preußens

Friedrich Wilhelm wurde als Begründer Preußens zur Legende. „Das ist komplett übertrieben. Preußen gab es zu der Zeit nur als lehensabhängiges Land, das erst mal aus dieser Abhängigkeit herauskommen musste. Alles andere sind Zuschreibungen der Spätzeit, weil natürlich die Preußen einen Gründervater finden mussten. Diese Wertungen, die lange gegolten haben, sind die Wertungen Friedrichs des Großen. Deswegen habe ich mir die Quellen noch einmal genau angesehen“, sagt Luh.

Die Gebiete im heutigen Ostwestfalen, die der Große Kurfürst während seiner Amtszeit (1640-1688) regierte, waren die Grafschaft Ravensberg und das Fürstentum Minden, die 1719 zur preußischen Verwaltungseinheit Minden-Ravensberg wurden.

Leinen aus Bielefeld – von einwandfreier Qualität

Seine vielleicht größte Errungenschaft waren die Leggen, Qualitätsmerkmale für Textilien aus Bielefeld und Herford. Am 10. Dezember 1678 erließ er eine Leggeordnung für die Grafschaft Ravensberg. Friedrich Wilhelm sah in der Leinenproduktion und im Leinenhandel gute Einkunftsmöglichkeiten für die Bevölkerung. Die Leggen waren Prüfstellen, denen die Stoffe vorgelegt werden mussten. Material von einwandfreier Qualität bekam den kurfürstlichen Leggestempel, der als Vorläufer der Bezeichnung „Leinen aus Bielefeld“ gilt. „Der Stempel der ravensbergischen Leggen wurde schon nach Verlauf weniger Jahre dasselbe für den auswärtigen Käufer, was heute etwa der Name einer bekannten und gerühmten Firma ist“, schrieb 1924 der Bielefelder Leinenhändler Karl Kisker.

Für Jürgen Luh ist klar, was Friedrich Wilhelm vor allem bezweckte: „Der Dreißigjährige Krieg hatte viel zum Erliegen gebracht. Leggen waren eine Möglichkeit, Werte zu schaffen und Geld zu erwirtschaften – und zu besteuern. Denn der Große Kurfürst brauchte sehr viel Geld für das große Heer. In der Zeit wird er vor allem über das Heer wahrgenommen.“ Und das sei gerade aktuell, wenn man auf die Münchner Sicherheitskonferenz blicke. Luh: „Deutschland will in allen Konflikten mitreden, aber eigentlich mit Militär nichts zu tun haben. Das hat in der Geschichte noch nie funktioniert.“

Preußen-Experte Jürgen Luh Preußen-Experte Jürgen Luh

Funktionieren würde heute wahrscheinlich der Regierungsstil des zu seiner Zeit modernen Machtpolitikers. „Seine Art passt in unsere Gegenwart, er war nicht besonders bündnistreu, aber dafür opportunistisch. Mit seinem Lavieren erreichte er sein Ziel, die Souveränität über Preußen zu erringen. Das muss man als großen Erfolg bewerten. Er war vor allem ein Mensch und nicht dieser makellose Held, als der er porträtiert wurde“, so der Historiker.

Vom Dreißigjährigen Krieg geprägt

Friedrich Wilhelm übernahm 1640 im Alter von 20 Jahren die Herrschaft und geriet noch in den Dreißigjährigen Krieg (1618-1648). „Für ihn war dieser Krieg prägend, weil er ja die ersten 20 Jahre auf der Flucht war – vor den Schweden und vor den Kaiserlichen, die Brandenburg besetzt hatten. Mehr oder weniger wuchs er in ‚Gefangenschaft’ auf, weil er in Küstrin saß und sich kaum frei bewegen konnte“, erklärt Luh. Und weil er als Nachfolger nicht mehr sicher war, flüchtete er in die Niederlande. „Da hat er viele wichtige Personen kennengelernt und Kontakte geknüpft. Wenn man so will, die große Welt.“

Buchtitel Buchtitel

Apropos groß: Warum eigentlich der Große? „Das bringen seine Diplomaten bereits in den 1640er Jahren in Umlauf, das stößt nicht nennenswert auf Resonanz. Die Bezeichnung etabliert sich Mitte der 1670er Jahre durch die militärischen Erfolge gegen Schweden und taucht in Flugschriften und in Predigten der evangelisch-reformierten Kirche auf“, erläutert Luh und bewertet die lange Regierungszeit von 48 Jahren als „ständiges Auf und Ab“. Um Entscheidungen durchzusetzen, war er viel unterwegs zwischen Königsberg, Berlin-Cölln und Kleve. Den Anspruch Wirklichkeit werden zu lassen, zu den großen Fürsten im Heiligen Römischen Reich und in Europa zu gehören, sei schwierig gewesen. Weil das Herrschaftsgebiet vom Rhein bis zum Baltikum geografisch nicht zusammenhing und so kein Staatsgefühl entstehen konnte, blieben die regionalen Identitäten stark. Auch das ist 400 Jahre später nicht viel anders.