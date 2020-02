Mit zunehmendem Lebensalter beschleicht einen oftmals ein bisschen die Ansicht, durch die gemachten Lebenserfahrungen weise geworden zu sein – oder zumindest weiser als diejenigen, die später geboren wurden. „Been there, done that“, wird diese Einstellung in den USA gerne genannt. Allerdings unterscheidet sich die heutige Jugend, konkret die derzeit in die Schule gehenden und studierenden Mitglieder der Generation Z, in vielerlei Punkten teils dramatisch von der älteren Generation. Einiges davon taugt absolut auch als Vorbild für die früher Geborenen. Der folgende Artikel will zu diesem Generationenverhältnis beitragen und zeigt einige Punkte, in denen die „Älteren“ durchaus von den Jungen lernen können.

Abschied von der „Nach mir die Sintflut“-Mentalität

Die älteren Generationen haben den Wohlstand aufgebaut, in welchem die junge Generation Z aufwachsen durfte, keine Frage. Sie haben aus den Trümmern der beiden Weltkriege ein Wirtschaftswunder erschaffen und mit viel Fleiß die moderne Welt kreiert, wie sie heute funktioniert.

Leider wurde dabei aber auch auf viele Dinge wenig bis keine Rücksicht genommen: Die Umwelt beispielsweise, welche unter der zunehmenden Industrialisierung und damit auch dem Wirtschaftswunder gelitten hat. Ein weiteres Beispiel hervorragendes Beispiel dafür ist der Brexit. Denn das Alter spielte bei der Abstimmung eine wichtige Rolle. Der Austritt aus der EU war mehrheitlich von Personen über 60 Jahren gewählt, wohingegen bei den unter 25-Jährigen ganze 80 Prozent gerne Teil der Europäischen Union bleiben wollten. Sie sind es schließlich, welche in Zukunft mit dem Brexit und dessen Konsequenzen leben müssen, wohingegen die meisten Befürworter ohnehin schon (bald) in Rente sind.

Sicherlich trifft das nicht auf alle Vertreter der älteren Generationen zu, doch viele haben vor allem ihre eigene Zukunft im Blick. Sie gestalten ihr Leben, ihre Arbeit oder eben die Politik so, dass sie selbst davon den größten Nutzen haben. Ob das langfristig die beste Lösung ist, spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Ausbaden müssen das anschließend ihre Kinder und Kindeskinder.

Eine Mentalität, die zwar auch in der Generation Z noch zu finden ist, allerdings lässt sich dort langsam ein Umdenken registrieren. Vor allem das sich verändernde Klima und die unvorhersehbaren Auswirkungen, welche dieses in den kommenden Jahrzehnten haben könnte, veranlassen die jungen Personen zu mehr Weitsicht. Ihnen ist es also ein Anliegen, die Welt für ihre eigene Zukunft, aber auch die ihrer Nachkommen, wieder zu einem schöneren und lebenswerten Ort zu machen – und als solchen zu bewahren.

„Fridays for Future“ ist dafür ein hervorragendes Exempel. Aber auch Themen wie Gleichberechtigung oder Tierschutz gewinnen an Relevanz. Kurz gesagt: Die Generation Z hegt den Anspruch an sich selbst, die Welt zu verbessern und genau davon können sich so manche ältere Personen noch eine Scheibe abschneiden.

Die junge Generation fordert ihr Recht auf ein gesundes und produktives Leben im Einklang mit der Natur ein

Das enorme umweltpolitische Engagement

Die Fridays for Future Bewegung leitet direkt über zum nächsten Thema: Um ihr Ziel von einer lebenswerten Welt jetzt und in Zukunft zu realisieren, sind die Vertreter der jungen Generationen zu einem großen Engagement bereit. Sie opfern ihre Freizeit, um auf die Straßen zu gehen und für ihre Überzeugungen zu kämpfen, arbeiten ehrenamtlich in entsprechenden Organisationen oder treten einer Partei bei, um dort Umweltthemen zu forcieren.

Die „Generation Greta“, wie sie ebenfalls gerne genannt wird – bezogen auf die Umweltaktivistin Greta Thunberg – hat also begriffen, dass es ohne den Umwelt- und Klimaschutz in Zukunft kein Leben auf der Erde mehr geben wird. Eine wichtige Erkenntnis, die viele ältere Generationen bis heute nicht verinnerlicht haben.

Allerdings muss an dieser Stelle auch gesagt werden, dass die Generation Z dabei ein widersprüchliches Verhalten zeigt. Denn wenn es um ihren Konsum geht, so gibt es zwar viele Trends, welche den richtigen Weg weisen, zum Beispiel den DIY-Trend oder jenen zu Repair-Cafés. Alles in allem, wird aber dennoch nach wie vor beim Einkauf von Kleidung, Kosmetik, Lebensmitteln & Co oft nach wie vor nur wenig auf Dinge wie Regionalität, Tierschutz oder Klimafreundlichkeit geachtet.

An dieser Stelle gibt es stattdessen auch immer mehr Vertreter der älteren Generationen, die mit gutem Beispiel vorangehen, einen eigenen Gemüsegarten anlegen, ihre Kleidung aus zweiter Hand kaufen und, und, und… Die Liste an Beispielen ist lang und somit lässt sich an dieser Stelle festhalten, dass alle Generationen hinsichtlich des umweltpolitischen Engagements voneinander lernen können:

Die Älteren sollten größer denken, auch auf die Straßen gehen oder in der Politik das Thema priorisieren. Jüngere sollten hingegen zusätzlich im Kleinen anfangen und ihre eigenen Gewohnheiten zum Besseren verändern.

Selbst die Kleinsten gehen ganz selbstverständlich mit neuen Technologien um und können ihren Wissensvorsprung an die Älteren weitergeben.

Das technische Bewusstsein

Ein ganz anderes Thema sind die digitalen Technologien. Für die jüngeren Generationen gehören sie von Geburt an untrennbar zum Leben dazu. Sie wachsen mit Internet, Smartphone und Co auf. Sie gehen versiert damit um und können sich eine Welt ohne diese kaum noch vorstellen. Für ältere Generationen stellen sie hingegen häufig noch ein Rätsel dar. Einige Vertreterinnen und Vertreter versuchen zumindest, sich mit den Möglichkeiten auseinanderzusetzen und haben ein eigenes Smartphone oder können einen Computer bedienen. Andere können und wollen damit so überhaupt nichts anfangen.

Letztere sollten sich aber ein Beispiel an der Generation Z nehmen. Denn auch, wenn die digitalen Technologien zweifelsohne Nachteile mit sich bringen, so sind sie doch in der modernen Welt unverzichtbar. Wer also „up-to-date“ bleiben möchte, sei es beruflich oder privat, muss sich zwangsläufig mit diesen auseinandersetzen.

Zudem können sie im Alltag praktische Helfer sein. Junge Schüler und Studierende wissen heutzutage genau, wie sie die digitalen Möglichkeiten für sich nutzen können und setzen praktische Anwendungen etwa für das Studium ganz selbstverständlich ein um ihr Leben einfacher, effizienter und schlichtweg angenehmer zu gestalten. Auch ältere Personen können von solchen Apps, Navigationsgeräten oder Messenger-Diensten profitieren. Gerade, wer mit seinen Kindern oder Enkelkindern in Kontakt bleiben möchte, kommt um das Smartphone heutzutage kaum noch herum..

Allerdings haben viele junge Leute der Generation Z niemals gelernt, ohne solche digitalen Technologien zu sein. Sie werden auch gerne als „Smombies“ bezeichnen, da ihr Blick quasi durchweg auf das Display ihres Smartphones gerichtet ist und sie ihre Umwelt wie eine Art von Zombie überhaupt nicht mehr wahrnehmen.

Hin und wieder das Handy beiseite zu legen, intensive persönliche Gespräche zu führen oder andere Dinge, welche für ältere Generationen noch selbstverständlich sind, sollten sich daher die jungen Menschen von ihnen abschauen. Auch hier gilt also: Jeder kann von jedem lernen!

Die berufliche Konservativität

Bei dem Wort „konservativ“ denken die Meisten vermutlich an die älteren Generationen. Überraschenderweise ist es aber die Generation Z, die wieder vermehrt Wert auf geregelte Arbeitszeiten sowie eine strikte Trennung von Beruf und Familie legt. Die älteren Generationen, allen voran die Generation Y, haben diese Werte nämlich zunehmend ersetzt durch mehr Flexibilität, fließende Grenzen zwischen Privatem und Beruflichem, die Abwendung von klassischen Arbeitszeiten und -modellen.

Der Grundgedanke dabei mag positiv sein, doch bringen solche modernen Arbeitskonzepte eben auch Folgeprobleme mit sich. Die Work-Life-Balance leidet darunter oftmals, plötzlich sind die Arbeitnehmer immer für ihren Arbeitgeber erreichbar und die Arbeitsstunden werden nicht mehr kontrolliert, was zum inoffiziellen Ausfall von Feierabenden, Wochenenden oder Urlaub führt. Die Generation Z hat also erkannt, dass das Experimentieren mit solchen modernen Ideen durchaus sinnvoll war, aber eben doch nicht die richtige Lösung darstellt.

Stattdessen wissen sie wieder die berufliche Konservativität zu schätzen. Nach acht Stunden am Arbeitsplatz möchten sie ihren Laptop zuklappen, ihr Geschäftshandy ausschalten und nach Hause gehen, um sich dort ihrer Freizeit und Familie zu widmen. All jene Vertreter der älteren Generationen, die sich also durch die moderne Arbeitswelt gestresst fühlen, könnten sich daran ein Vorbild nehmen und ihren Alltag wieder angenehmer gestalten.

Einen Unterschied zu früher gibt es aber auch bei den Jungen: Sie möchten zwar gerne „konservativ“ arbeiten, dennoch aber gerne weniger als 40 Stunden pro Woche. Modelle wie der Sechs-Stunden-Arbeitstag oder die Vier-Tage-Woche klingen also auch in ihren Ohren attraktiv. Vielleicht liegt der goldene Weg für alle Generationen ja irgendwo in der Mitte?!

Vorstellungen und Wünsche zur Gestaltung von Karriere und Freizeit ändern sich im Laufe der Generationen

Die Fähigkeit, noch echte Träume zu haben

Auf der Welt gibt es viele unschöne Dinge, die besser laufen könnten. Das ist keine Frage. Trotzdem ist das für die jungen Generationen – zumindest noch – kein Grund für Verbitterung. Sie wissen, dass sie mit Willen und Leidenschaft viel bewirken können. Sie haben daher noch Träume, sei es für sich selbst oder auch die Erde im Allgemeinen.

Bei vielen älteren Menschen sieht das anders aus. Sie haben sich damit abgefunden, das eine oder andere Ziel nicht erreicht zu haben. Sie sind teilweise frustriert und haben resigniert. Sie haben den Glauben an die Menschheit verloren oder daran, dass es das Schicksal gut mit ihnen meint. Der eine oder andere Schicksalsschlag mag dafür verantwortlich sein und diese Einstellung ist durchaus verständlich.

Dennoch ist das kein Grund, um in der Opferrolle zu verharren. Denn es ist nie zu spät, um für sich selbst, seine Mitmenschen, die Tiere oder Umwelt noch etwas zum Besseren zu wenden. Eine Fähigkeit, die niemand jemals verlieren sollte, ist daher jene zu träumen. Wer also den älteren Generationen angehört und nicht mehr weiß, wie sich solche Träume anfühlen, kann dies vielleicht von der Generation Z (wieder) lernen.

Der Wunsch nach familiärer Harmonie

Die Traditionals müssen sich bei diesem Punkt nicht angesprochen fühlen. Denn die bis 1955 Geborenen legen ebenfalls großen Wert auf die Familie. Bei den Babyboomern, der Generation X und Y hat diese hingegen an Stellenwert verloren. Für sie sind Dinge wie Karriere oder Selbstfindung oftmals wichtiger, als sich auf Ehepartner/in oder Kinder zu konzentrieren. Die Generation Z findet nun zurück zu den traditionellen Werten.

Stabilität und Sicherheit sind für sie von höchster Priorität. Das gilt im Beruf ebenso wie im Privatleben. Die Familie steht dabei wieder an oberster Stelle. Auch, wenn andere soziale Kontakte gerne virtuell und eher distanziert gepflegt werden, ist also die Beziehung zur eigenen Familie sehr eng und natürlich persönlich. Daher sind Freiräume nach der Arbeit sowie an Wochenenden und im Urlaub für die Generation Z sehr wichtig.

Diese Entwicklung ist positiv zu werten, denn die Qualität der sozialen Beziehungen ist der entscheidende Faktor über das Lebensglück eines Menschen. Die Generation Z setzt ihre Prioritäten also richtig und legt damit den Grundstein für ein glückliches, gesundes und erfolgreiches Leben. Die anderen Generationen sollten den Traditionals sowie der Generation Z folgen und ebenfalls ihre Familie (wieder) an oberste Stelle setzen.

Die Familie gewinnt bei den jungen Generationen wieder zunehmend an Bedeutung.

Der Wille zu einem eigenverantwortlichen Leben

Was die Generation Z also nicht macht, ist die Verantwortung für ihr Lebensglück dem Zufall zu überlassen. Sie lässt sich nicht treiben, wie vor allem in der Generation Y üblich. Sie hadert nicht mit ihrem Schicksal oder wartet darauf, dass ihr der Erfolg zufliegt. Sie verliert sich nicht in einer Selbstfindung, die niemals zum Ziel führt und nichts zurück lässt außer Frustration und Leere.

Stattdessen haben die Vertreter der jungen Generation klare Vorstellungen davon, wie sie sich ihr Leben wünschen – und äußern diese gerne ganz offen. Sie sagen ihre Meinung zum Thema Umweltschutz, sie fordern von ihren Arbeitgebern geregelte Arbeitszeiten, sie setzen klare Prioritäten…alle bereits aufgeführten Punkte führen also dazu, dass die „Gen Z“ ihr Glück selbst in die Hand nimmt und damit deutlich bessere Startvoraussetzungen hat, dieses Ziel auch zu erreichen, als beispielsweise die Generation Y mit ihrer Planlosigkeit oder die Babyboomers, welche sich voll und ganz für ihren Job aufopfern.

All jene Vertreter anderer Generationen, die also noch nicht die Erkenntnis hatten, dass sie ihr Lebensglück zumindest zu großen Teilen selbst in der Hand haben und eigenverantwortlich ihren Lebensweg gestalten können, dürfen sich auch bei diesem Punkt eine Scheibe von der Generation Z abschneiden.

Das Akzeptieren unterschiedlichster Lebensmodelle

Vor allem ältere Generationen wurden von ihren Eltern noch mit strikten Werten und scheinbaren Regeln erzogen, was „richtig“ sei und was nicht. Die Toleranz gegenüber anderen Lebensmodellen ist dementsprechend bei vielen Personen nicht stark ausgeprägt. Aber es gibt nun einmal Menschen auf der Welt, die homosexuell sind, die polygame Beziehungen haben, die am liebsten ganz alleine leben, die ihr Geschlecht umwandeln lassen, die aus anderen Kulturen kommen und, und, und…

Jede Person ist individuell und bringt dementsprechend auch ein eigenes Lebensmodell mit. Die Generation Z hegt diesbezüglich eine große Toleranz. Sie ist mit „Diversity“ aufgewachsen und kommt über das Internet oder im Alltag ständig mit anderen Lebensmodellen in Berührung.

Die jungen Menschen akzeptieren das nicht nur, ohne zu urteilen, sie empfinden diese Vielfalt häufig sogar als Bereicherung und als Chance, um selbst etwas von ihrem Gegenüber zu lernen. Außerdem fordern sie die Gleichberechtigung auch aktiv ein – zwar weniger auf den Straßen wie bei den „Fridays for Future“, dafür aber umso wirkungsvoller über Online-Kampagnen, Hashtags und Influencer.

Letztere mögen Beispiele einer Welt sein, die viele ältere Generationen nicht (vollständig) verstehen. Das ist auch in Ordnung. Dennoch sollte Toleranz auch bei ihnen großgeschrieben werden. Es gilt, über den Tellerrand hinaus zu blicken, sei es mit oder ohne digitale Medien. Und es gilt, Toleranz aktiv auszuüben und den eigenen Kindern sowie Enkelkindern beizubringen. Gemeinsam mit der Generation Z gehen sie dann einen wichtigen Schritt in Richtung einer friedlicheren Welt.

Auch beim Thema Toleranz können manche Ältere noch von den Jungen etwas lernen.

Die unendliche Zuversicht

Und zuletzt bringt die Generation Z eine unendliche und beinahe unglaubliche Zuversicht mit. Gerade sie ist eigentlich die Generation, welche am meisten mit dem Problem einer unsicheren Zukunft konfrontiert ist. Der Klimawandel und die turbulente Weltpolitik sind dabei nur zwei von vielen Beispielen. Dennoch lässt sie sich scheinbar nicht aus der Ruhe bringen.

Genauer gesagt, trägt sie ihr Schicksal mit Fassung, gibt aber dennoch die Hoffnung nicht auf, dieses zum Besseren wenden zu können. Wie bereits erwähnt, übernimmt die Generation Z nämlich Verantwortung und damit auch Eigeninitiative für ihr Schicksal.

So aussichtlos die Lage auch sein mag, folgt sie Greta Thunberg auf die Straßen, in der Hoffnung, die Klimakatastrophe doch noch abwenden zu können. Trotz immer wieder aufflammender Kriege und Flüchtlingskrisen ist sie davon überzeugt, dass die Welt zukünftig friedlicher wird. Sogar die steigenden Immobilienpreise, welche ein Eigenheim für viele junge Menschen zum unrealistischen Traum machen, betrübt die Gemüter nicht.

Die Generation Z schafft es also mit erfrischender Art und Weise, voller Zuversicht in die Zukunft zu blicken. Und wenn sie das kann, können das alle anderen Generationen mit Sicherheit auch – schließlich sieht ihre Zukunft noch besser aus. Es ist also an der Zeit, zwar die notwendigen „Verbesserungsmaßnahmen“ zu ergreifen, allerdings danach auch mal abzuschalten und die Sorgen beiseite zu schieben.

Fazit

Es ist nicht alles gut, nur, weil es neu ist. Umgekehrt ist ein höheres Alter aber auch kein Nachweis dafür, kritiklos in jedem Punkt besser zu sein. Gerade die heutige Generation junger Menschen hat einige nachahmenswerte Eigenschaften, von denen sich jeder eine Scheibe abschneiden kann – denn Lernen funktioniert auch gegen den Strom. Die Generation Z, welche immer wieder belächelt oder mit Klischees wie „faul“ oder „internetsüchtig“ abgestempelt wird, bringt also zahlreiche Eigenheiten mit sich, die als Vorbild für ältere Personen taugen.

Allerdings funktioniert das natürlich auch umgekehrt, denn jede Generation hat individuelle Merkmale und damit auch Vorzüge, von denen die anderen noch lernen können. Bei den Traditionals mögen es die Werte sowie die persönlichen Beziehungen sein, bei den Babyboomers ihr unbändiger Fleiß, bei der Generation X ihr Kampfgeist und bei der Generation Y ihre Flexibilität, ihr Freiheitsstreben und ihre Fähigkeit, das Leben leicht zu nehmen. Keine Generation ist also per se besser oder schlechter, sondern gemeinsam sind wir alle am besten!