First things first: Was bedeutet Nachhaltigkeit?

Das Ziel der Nachhaltigkeit ist es, ein sogenanntes Fließgleichgewicht aufrechtzuerhalten. Das bedeutet, dass nur so viele Ressourcen verbraucht werden, wie auf natürliche Art und Weise wieder nachwachsen können. Bei einer nachhaltigen Lebensweise wird an den momentanen Gewinnen sowie an die zukünftige Generation gedacht. Das Prinzip der Nachhaltigkeit ist mittlerweile auf alle möglichen Güter anwendbar, da eben auch die Produktion dementsprechend gestaltet werden kann.

Ein wichtiger Faktor für den Erhalt und die Weiterentwicklung dieser umweltbewussten Philosophie ist die Bildung. Nur wenn die Menschen erfahren und auch verinnerlichen, was es bedeutet nachhaltig zu wirtschaften, kann es zu einem etablierten Mittel im Rahmen des Umweltschutzes werden. Die Basis dafür bildet eine Symbiose aus wirtschaftlichem Fortschritt, sozialer Gerechtigkeit und allem voran Schutz der Umwelt.

Historischer Fakt

Ursprünglich kommt das Prinzip der Nachhaltigkeit aus der Forstwirtschaft. So wurden in der Forstwirtschaft Bäume abgeholzt und gleichzeitig wieder gepflanzt (Aufforstung) um das Gleichgewicht zu erhalten und zukünftigen Generationen die Ressourcenquelle Wald zu garantieren. Durch diese Verfahrensweise wurde für stetigen Nachschube gesorgt und gleichzeitig der natürliche Lebensraum geschont.

Die Bürger von Westfalen machen´s vor

Die Einwohner von Westfalen gehen mit gutem Beispiel voran und haben sich allerlei einfallen lassen, um nachhaltig zu leben und inspirierend auf andere Menschen zu wirken. Neben Initiativen und innovativen Projekten hat vieles mit der Idee einer einzelnen Person angefangen.

Reparieren statt wegwerfen

Wer in Westfalen seine Haushaltsgeräte wieder instandgesetzt haben möchte , anstatt diese in den Müll zu werfen, kommt an einem bestimmten Begriff nicht mehr vorbei: Repair-Café.

Ein Reparatur-Café ist eine gemeinschaftliche Veranstaltung, bei der defekte Alltagsgegenstände zusammen repariert werden. Meist werden solche Events durch ehrenamtlich engagierte Helfer organisiert. Das Motto, zu monatlichen Veranstaltung, lautet “Hilfe zur Selbsthilfe”.

Unter der Anleitung freiwilliger Reparaturhelfer und gegen eine freie Spende werden in familiärer Atmosphäre reparaturbedürftige Geräte wie etwa Toaster, Kaffeemaschine und Staubsauger wieder flott gemacht. Je nach Art der Veranstaltung wird auch Hilfe im Bereich der Telekommunikation geboten, zum Beispiel wie man ein Smartphone bedient.

Neben dem Erleben der Gemeinschaft sowie dem Anstoß zur Selbsthilfe steht hier die Ressourcenschonung ganz klar im Vordergrund. Fakt ist: Jedes Gerät, das nicht weggeworfen wird, muss nicht ersetzt werden. Somit werden neben Ressourcen auch der Geldbeutel geschont. Eine klare Win-Win-Situation.

Wir pflanzen einen Baum

Der Förderverein Wald am Rhein e.V. hat sich ein nobles Ziel gesetzt: Die nachhaltige Aufforstung im Großraum Düsseldorf mit Fokus auf die ehemals vorhandenen Weich- und Hartholzauen.

Die folgenden Ziele verfolgt der etablierte Verein:

Förderung des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege.

Schrittweise und aufgelockerte Bewaldung der Region um Düsseldorf (Niederrheinische Bucht - Niederrheinisches Tiefland).

Die Bewaldung soll auf ökologischer Grundlage erfolgen mit Gehölzen der potenziellen natürlichen Vegetation in Abstimmung mit den zuständigen staatlichen und städtischen Ämtern, den jeweiligen Grundstückseigentümern und jeweiligen Nutzern.

Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke und erstrebt keinen Gewinn.

Der mittlerweile preisgekrönte Verein (unter anderem Auszeichnung von der Natur- und Umweltschutzakademie NRW 2015) konnte durch stets steigende Beteiligung schon so einige Erfolge verzeichnen. So wurden zum Beispiel im April 2014 Eschen und Hainbuchen im Rheinpark, im April 2016 Lindenbäume am Rheinufer und im Dezember 2018 Hainbuchen sowie eine Platane im Rheinpark gepflanzt.

Elektromobilität

Westfalen steigt um. Allein im Januar 2020 wurden in NRW 1432 Tausend Neuzulassungen batterieelektrischer PKW verzeichnet, deutschlandweit 7942 Tausend. Es zeigt sich, dass der Umweltgedanke in Westfalen nicht nur angekommen ist, sondern auch umgesetzt wird. Der Bestand von angemeldeten Elektrofahrzeugen hat sich im Vergleich zu September 2018 nach nur einem Jahr um 80 %, in Zahlen auf 22.548 Tausend, erhöht.

Neben der nachhaltigen Philosophie der Bewohner ist dieser rasante Anstieg auch auf den stetigen Ausbau der Ladeinfrastruktur sowie der Bereitstellung von Fördermitteln zurückzuführen.

Der Umstieg von fossilen Brennstoffen auf Elektromobilität ist also im vollen Gange und begeistert Jung wie Alt.

Global nachhaltige Kommune

Ein Zusammenschluss aus 15 nordrhein-westfälischen Städten hat sich ein großes Ziel auf die Kappe geschrieben: Klimaschutz und Nachhaltigkeit auf lokaler Ebene. Dabei gibt es kräftige Unterstützung von ausgewiesenen Experten.

Nachdem Anfang Juni 2019 die Nachricht ins Haus geflattert war, dass die Bewerbung für die Teilnahme an dem Projekt erfolgreich verlief, verbreitet sich die Nachricht wie ein Laubfeuer und ging einher mit großem Enthusiasmus.

Das Besondere an diesem Projekt ist, dass die Bürger mitwirken können. So werden Schwerpunkte für nachhaltige Ideen und Projekte innerhalb der Kommunen kommuniziert und diskutiert. Themenbereiche sind zum Beispiel Mobilität, Bildung, Soziales und Stadtplanung. Für die Umsetzung der Kooperation zwischen Stadtverwaltung und Bürgern werden zwei Teams installiert. Zum einen ein themenübergreifendes Kernteam sowie eine Steuerungsgruppe, die sich aus Personen der Stadtgesellschaft zusammensetzt.

Grundsätzlich sollen sich die zu entwickelnden Strategien an den 17 Nachhaltigkeitszielen der Europäischen Union orientieren, welche in der “Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung” definiert sind. In dieser Agenda geht es unter anderem um das Ende von Hunger und Armut, den Zugang zu sauberem Wasser und sauberer Energie sowie andere Maßnahmen zum Klimaschutz.

Die Landesregierung macht mit

Im September 2015 beschloss das Landeskabinett Nordrhein-Westfalen den Entwurf einer Nachhaltigkeitsstrategie. Damit startete ein Beteiligungsverfahren. Die NRW-Nachhaltigkeitsstrategie wurde dann im Juni 2016 verabschiedet.

Die Strategie beinhaltet 19 Handlungsfelder, welche über ein Ziel- und Indikatorensystem verfolgt werden. Doch nicht nur die Landesregierung hat an dieser Strategie gewerkelt, allem voran ging ein Konsultationsprozess mit Nichtregierungsorganisationen, die den Entwurf beurteilen sowie Änderungs- und Ergänzungsvorschläge einbringen konnten.

Im Rahmen der Transparenz ist es möglich, die Entwicklung der Indikatoren im Internet einzusehen, da diese vom Statistischen Landesamt aufbereitet und publiziert werden.

Zu den 19 Handlungsfeldern gehören:

Klimaschutz/Energiewende

Nachhaltiges Wirtschaften

Schutz natürlicher Ressourcen

Demografischer Wandel

Sozialer Zusammenhalt und gesellschaftliche Teilhabe

Gute Arbeit – Faire Arbeit

Integration

Nachhaltige Finanzpolitik

Nachhaltige Stadt- und Quartiersentwicklung

Nachhaltiger Konsum/nachhaltige Lebensstile

Landbewirtschaftung

Gesundheit

Eine-Welt-Politik/Europäische und internationale Dimensionen

Geschlechtergerechtigkeit

Inklusion

Nachhaltigkeit in den Kommunen (Lokale Agenda)

Bürgerschaftliches Engagement/Teilhabe

Bildung und Wissenschaft

Hintergrundindikatoren

Westfalen - Hand in Hand

Es ist kein Geheimnis, dass in NRW sowohl die Bürger, als auch die Landes- sowie Kommunalregierungen gemeinsam und miteinander arbeiten, um Westfalen zum Nachhaltigkeits-Vorreiter zu machen. Dabei sind es nicht immer die großen Ziele und Vorgaben der Bundesregierung oder Masterpläne der Global Players, die den entscheidenden Funken sprühen lassen, welcher zu einem innovativen Fortschritt führt. Manchmal reicht schon der Gedanke einer einzelnen Person oder einer Gemeinde, um die Welt ein Stück besser...und nachhaltiger zu gestalten. Somit geht Westfahlen, mit Blick auf den Umweltschutz, als strahlendes Beispiel voran. Es bleibt abzuwarten, ob die Inspiration um sich greift und Wurzeln schlägt.