Paderborn (WB). Die beiden Tanztrainer Oana Nechiti und Erich Klann haben sich zu einem Paderborner Promi-Paar entwickelt. Aktuell tanzt Erich Klann in seiner zehnten Staffel der RTL-Live-Show „Let’s Dance“ mit Ilka Bessin (Cindy aus Marzahn) um Punkte. Gleichzeitig ist seine Verlobte Oana Nechiti als Jury-Mitglied in der Talent-Show „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) zu sehen. Am Samstag, 14. März, 20.15 Uhr, ist Oana Nechiti wieder bei RTL „on air“. Über ihre Arbeit hat sie mit Ingo Schmitz gesprochen.

Wie geht es Ihnen und Ihrem Verlobten Erich Klann?

Oana Nechiti: Uns geht es super. Wir sind immer unterwegs und haben sehr viel zu tun. Heute geht es für mich nach Köln zur Anprobe, für die Kleider, die ich in der DSDS-Liveshow am Samstag tragen werde.

Wie läuft aus Ihrer Sicht Ihre zweite Staffel als Mitglied der DSDS-Jury?

Nechiti: Ich bin sehr zufrieden. Ich finde, wir haben dieses Jahr ein sehr starkes Mittelfeld. Das macht eine Staffel sehr, sehr spannend, weil man jetzt im Moment überhaupt nicht sagen kann, wer letztendlich das Rennen machen wird. Ich bin sehr gespannt. Wir als Jury können uns in den Live-Shows ja etwas zurücklehnen, da hauptsächlich das Zuschauervoting zählt. Wir als Juroren haben in diesem Jahr zwar erstmals die Gelegenheit pro Show fünf Prozent an unseren Favoriten zu vergeben, doch die Entscheidung, welche Kandidaten weiter kommen, liegt weiterhin größtenteils bei den Zuschauern. In den Castings spüre ich hingegen schon sehr stark die Verantwortung, die wir tragen. Alle Kandidaten haben Träume und diese zerplatzen, wenn sie nicht weiter kommen.

Wie sehr sind Dieter Bohlen, Xavier Naidoo, Pietro Lombardi und Sie als Team zusammen gewachsen? Es scheint, Sie harmonieren gut?

Nechiti: Ja absolut. Wir haben uns enger und näher kennengelernt. Man hat sich noch mehr wertschätzen gelernt, weil man natürlich auf menschlicher Basis sehr gut klar kommt. Wir haben Respekt voreinander, machen Scherze zusammen und gehen ganz natürlich miteinander um. Mittlerweile erlaubt und traut man sich auch mehr. Der natürliche Umgang miteinander macht die Arbeit sehr viel leichter.

Was hat Ihnen besonders gut an den Castings gefallen? Waren es die Drehorte oder die Atmosphäre oder die Teilnehmer?

Nechiti: Mir hat sehr gut gefallen, dass wir sehr abwechslungsreiche Menschen haben. Das liebe ich an DSDS. Da kommen manchmal Kandidaten rein, wo Du sofort weißt, das wird gar nichts. Und dann legen die los und berühren Dich. Wir hatten sehr viele Überraschungsmomente. Ich habe mich als Juror frei gemacht und sage ganz frei meine Meinung. Das war in der ersten Staffel noch nicht so, daher konnte ich diese Staffel ganz anders genießen.

RTL hat Ihnen und Ihrer Familie eine ausführliche TV-Dokumentation gewidmet. Es gab sehr private Einblicke. Wie war das für Sie?

Nechiti: Für mich war es eine sehr große Sache, eine eigene Dokumentation bekommen zu haben und sie zu sehen. Für mich war es sehr wichtig, dass wir ganz normal gezeigt werden. Wir sind durch Let’s Dance bekannt geworden und da ist viel Glamour und Glitzer und gute Laune und Show. Aber das Leben hat auch andere Seiten. Und die wollten wir zeigen. Ich finde, dass ist gelungen. Es war für mich eine emotionale Reise, mein Zuhause in Rumänien zu besuchen. Bei der Reise in die Vergangenheit ist mir bewusst geworden, welches Glück ich hatte. Ich bin sehr dankbar dafür.

Es war sicherlich nicht ganz einfach, die Öffentlichkeit so nah ran zu lassen?

Nechiti: Ja, ich bin eine Emotionsbombe, mir war sehr wichtig, dass der Zuschauer erfährt, dass ich meinen Erfolg durch harte Arbeit erreicht habe. Ich bin im Fernsehen und privat die gleiche Person. Wenn Du dein Leben in Bilder siehst, dann ist das eine sehr emotionale Sache. Wir haben die Dokumentation zuhause im Fernsehen gesehen und nur noch geweint, weil es uns sehr bewegt hat.

Wie bereiten Sie sich auf die Liveshow am Samstag vor?

Nechiti: Ich werde alles noch einmal Revue passieren lassen, was bis jetzt geschehen ist. Ich schaue mir die Kandidaten nochmal an, um ihren kompletten Lernprozess nachzuvollziehen.

Eine Frage zu Let’s Dance. Sie hatten im Jahr 2017 mit Faisal Kawusi einen schwergewichtigen Comedy-Star als Tanzpartner an Ihrer Seite. Nun tanzt Erich Klann mit Ilka Bessin, die ebenfalls als kräftige Komikerin bekannt ist. War sie seine Wunschkandidatin?

Nechiti: Absolut! Erich wollte tatsächlich unbedingt mit Ilka tanzen. Erich will seine Tanzkunst immer wieder neu entdecken, er nimmt jede Herausforderung gerne an. Erich weiß ganz genau dass er diese Staffel nicht mit einer anderen vergleichen kann – zum Beispiel mit Magdalena Brzeska oder Viktoria Swarovski. Deshalb muss er sich neue Wege suchen. Für Erich ist es nun die zehnte Staffel bei Let’s Dance. Er hat einfach Spaß an der Abwechslung. Erich und Ilka verstehen sich sehr gut und er muss nun seine neue Tanzpartnerin bestmöglich in Szene setzen, die Choreografie auf Ilka abstimmen. Mit Erich und Ilka haben sich zwei ganz ehrliche Menschen gefunden. Ich habe Ilka auch kennengelernt und wir haben uns gegenseitig als Fan geoutet.

Am 4. April ist das TV-Finale von DSDS. Welches Projekt kommt danach auf Sie zu?

Nechiti: Es gibt immer viele und auch neue Projekte. Eins davon ist unsere Millennium Tanzschule in Paderborn, in der wir viele Workshops anbieten. Wir wollen Paderborn und darüber hinaus in Bewegung bringen, indem wir immer wieder neue Gasttrainer einladen. Ein weiteres Projekt wird ein Podcast sein. Außerdem werden ein paar Moderationen auf mich zukommen.