Stimmt es, dass Sie Ihren ersten Roman in einem der ehemaligen Kinderzimmer schreiben?

Ingrid Noll: Ja, das stimmt. Das ist zwar sehr klein, aber ich habe ein Fenster über Eck einbauen lassen, damit ich mehr Licht habe.

Schreiben Sie täglich?

Noll: Wissen Sie, in meinem Alter gibt es ja keine Zwänge mehr. Ich werde in diesem Jahr 85. Aber ich schreibe schon am liebsten täglich. Das heißt nicht immer gleich einen Roman, sondern gern auch Briefe oder Mails – alles Mögliche. Aber ein bisschen schreiben muss ich immer.

Werden sie auch von einer Idee an den Schreibtisch getrieben, die fordert, Literatur zu werden?

Noll: Das gibt es auch. Aber für mich ist es eher die reine Lust, die mich zum Schreiben bringt. Und manchmal ist es auch der pure Luxus. Denn in meinem Leben gab es immer noch andere Dinge, egal in welchem Alter, die getan werden müssen und die ich nicht so gerne erledige. Ganz banale Arbeiten wie Kochen, Einkaufen, Waschen und so weiter. Ich finde es dann herrlich, an den Schreibtisch zurückzukehren und in eine andere Welt abtauchen zu können.

Ist Ablenkung durch den Alltag nicht auch manchmal ein Segen und eine gute Abwechslung zur Kopfarbeit?

Noll: Es gibt Autoren, die ganz in ihrem Elfenbeinturm aufgehen und dort auch bleiben. Für mich ist es aber wichtig, einfach mal aufzustehen und diesen Turm wieder zu verlassen.

War es darum günstig für Sie, dass Sie erst spät Schriftstellerin wurden und vorher viele Jahre ein normales Leben führten? Hat das ihre Literatur letztlich gutgetan?

Noll: In meinem Fall war es ganz richtig. Ich wollte ja unbedingt eine Familie haben, das war vorrangig. Der Gedanke, dass ich auch gern schreiben wollte, kam vielleicht etwas spät. Ich traute es mir auch nicht so richtig zu, ein bisschen hatte ich wohl Angst davor, als lächerliche Angeberin zu erklären: Ich werde jetzt ein Buch schreiben. Dann denken doch viele, die Alte spinnt jetzt! Also habe ich den Wunsch lange verheimlicht, im Grunde sogar verdrängt.

Ihre Bücher haben, wie im Krimi üblich, eine gewisse Portion an Brutalität, aber auch Humor. Wie wichtig ist der für Sie?

Noll: Der Humor ist fast das Wichtigste. Und er ist auch im Alter lebensnotwendig, weil man einfach mal über die eigenen Gebrechen spotten und lachen kann. Ich denke, dass Menschen, die auch in schlimmen und schwierigen Situationen ihren Humor bewahren, sich dadurch eher retten können.

Woher kommt unsere Neigung, gerne Krimis zu lesen? Sehen wir darin auch unsere heimlichen Wünsche gespiegelt, die wir uns, gottlob, nicht auszuleben trauen?

Noll: Das ist ganz bestimmt so. Ich kenne inzwischen viele meiner Leser und auch viele Autorenkollegen. Und so unterschiedlich alle natürlich sind, so haben sie doch eins gemeinsam: Sie sind meist sozial und sehr friedlich. Wer Krimis liest, funktioniert im Alltag oft sehr gut und hat sein Leben im Griff. Vielleicht hat es etwas Heilsames, wenn man sich zumindest theoretisch mit den Abgründen des Menschen beschäftigen kann.

Wissen Sie noch, wie ihre Liebe zum Schreiben entfacht wurde?

Noll: O, sehr genau! Es begann mit knapp fünf Jahren, als mein Vater mir zeigte, wie man meinen Namen schreibt. Ich bin ja in China geboren, und weil die Chinesen meinen Vornamen nicht aussprechen konnten, hieß ich dort Ame. Diese drei Buchstaben hinzukriegen, empfand ich als Hexerei. Also, ich schreibe diese Zeichen, jemand liest sie und sagt: das bist ja du! Das war irgendwie magisch und hat mich sofort gefesselt. Deswegen wollte ich so schnell wie möglich schreiben und lesen lernen. Später war es in der Schule meine Rettung, weil ich die Fünf in Mathe mit einer Eins in Deutsch ausgleichen konnte.

Was liest man als Kind in China?

Noll: Es gab in Nanjing weder deutsche Buchhandlungen noch Bibliotheken, also keine große Auswahl. Darum habe ich zum Teil sehr altmodische Kinderbücher gelesen, was natürlich Spuren in meinem Wortschatz hinterließ. Als ich nach Deutschland kam, schauten mich die Mitschüler ratlos an, wenn ich etwa sagte: Wohlan denn!

Dann haben Sie sich durch die Faszination praktisch selbst zur Leserin gemacht?

Noll: Vielleicht. Allerdings haben auch meine Eltern oft vorgelesen. Mein Vater hat mit Vorliebe Heinrich Heine auswendig rezitiert.

Gehört Heine zu Ihren ersten literarischen Entdeckungen?

Noll: Viel mehr, er war meine erste Liebe! Als ich ungefähr zehn Jahre alt war, las ich im Buch der Lieder, dass sich der Dichter von Frauen unverstanden fühlte. Mit meinen zehn Jahren war ich felsenfest davon überzeugt, dass nur ich ihn verstanden hätte und darum die Richtige für ihn sei. Dass er längst gestorben war, war mir ganz egal.

Im neuen Sammelband findet sich auch Autobiografisches. Wann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, über sein Leben Auskunft zu geben?

Noll: Eine echte Autobiografie würde ich nicht für die Öffentlichkeit schreiben. Denn man muss natürlich auch von Menschen erzählen, die einem sehr nahestehen und denen das absolut nicht recht wäre. Ich finde das extrem schwierig.

Es gibt in dem Buch den Brief an Ihre Mutter, den Sie erst lange nach ihrem Tod geschrieben haben. Wurde er erst möglich nach dem Tod?

Noll: Auf jeden Fall. Meine Mutter war eine zurückhaltende und eher nüchterne Person. Einen öffentlichen Brief hätte sie auf keinen Fall gebilligt.

Haben Sie Schreibrituale?

Noll: Ich bin da überhaupt nicht kompliziert und habe darum auch keine Rituale. Da ich Frühaufsteherin und morgens hellwach bin, schreibe ich am liebsten am Vormittag. Daher brauche ich weder einen Vollmond, noch den Ruf einer Eule oder gar einen Whisky. Bei mir geht es total spießig zu.

Schreiben Sie denn noch mit der Hand oder gleich am Rechner?

Noll: Selbstverständlich schreibe ich mit einem Gänsekiel auf Pergament. Was denken Sie denn? Nein, im Ernst: Es erleichtert die Arbeit enorm, direkt auf den Rechner zu schreiben. Früher habe ich gelegentlich gern mit der Hand geschrieben und dazu auch gezeichnet.

Meinen ersten Roman, „Der Hahn ist tot“, habe ich tatsächlich komplett mit der Hand und zum Teil im Urlaub geschrieben. Aus einem einfachen Grund: Wenn man drei Kinder hat, die das Haus verlassen haben, dann finden sich plötzlich Berge von Schulheften, die alle nur auf zwei oder drei Seiten beschrieben sind. Und die habe ich dann eben für diesen Roman verwendet.