Für Reisende in Europa stehen 27 Länder zur Auswahl, die wunderschöne Regionen am Meer, in den Bergen und atemberaubende Städte bieten. Da lohnt es sich, erst einmal durch Europa zu reisen, bevor man die Welt erkundet. Mit der Vielfalt an Städten bietet sich auch für jeden das richtige Urlaubsevent: Urlaub in der Natur, günstiger Urlaub, Familienurlaub, Städtetrips, Partys zum Durchmachen und viel Sport, Erholung und Entspannung.

Mit welcher Währung wird bezahlt?

Auch wenn viele Länder in Europa den Euro als Zahlungsmittel haben, gibt es doch auch eine Handvoll Länder, die noch immer ihre eigene Währung haben und nur bedingt oder gar nicht den Euro als Zahlungsmittel akzeptieren. Im Idealfall lässt man seine Euros passend für den Urlaub umwechseln, dann können Bezahlungen einfacher von statten gehen und man hat schnell im Kopf den Betrag in Euros umgerechnet.

EU-Länder ohne Euro

Bulgarien: Währung ist Lew (2 Lewa), der Umrechnungskurs liegt bei 0,51 Euro.

Dänemark: Währung ist die Dänische Krone, der Umrechnungskurs liegt bei 0,13 Euro.

Kroatien: Währung ist die Kroatische Kuna, der Umrechnungskurs liegt bei 0,13 Euro.

Polen: Währung ist der Złoty, der Umrechnungskurs liegt bei 0,23-0,24 Euro.

Rumänien: Währung ist Rumänische Leu (2 Lei), der Umrechnungskurs liegt bei 0,21 Euro.

Schweden: Währung ist Schwedische Krone (2 Krona), der Umrechnungskurs liegt bei 0,092 Euro.

Tschechische Republik: Währung ist Tschechische Krone, der Umrechnungskurs liegt bei 0,039-0,040 Euro

Ungarn: Währung ist Forint, der Umrechnungskurs liegt bei 0,003 Euro.

Vereinigte Königreich (UK): Währung ist das Pfund Sterling, der Umrechnungskurs liegt bei 1,14-1,16 Euro.

Am besten wird das Geld entweder vor Reiseantritt gewechselt bei der heimischen Bank oder man wechselt im Urlaubsland, aber dann nur bei offiziellen Wechselstellen. Mit Kreditkarten kann man sich auch direkt im Urlaubsland die Fremdwährung bar auszahlen lassen, hier kommen aber zusätzliche Gebühren zu tragen, die den Urlaub verteuern können.

Europa und kostenloses WLAN

Früher hätte man wohl eher die Telefonzellen und Postämter erwähnt, aber im 21. Jahrhundert ist Internet natürlich wichtiger. Gute Netze und ein kostenloses WLAN sind für viele Reisenden wichtig.

In vielen Hotels gibt es kostenlose WLANs und viele große Städte bieten auch HotSpots an, bei denen man sich frei einwählen kann. Wichtig ist aber auch hier, dass man sich nicht blindlings in alle kostenfreien WLANs einwählt und wichtige Sachen wie Banksachen nicht über solche WLANs abwickelt. Einen zusätzlichen Schutz bietet ein VPN, das unabhängig vom Land eingesetzt werden kann. Für alle, die sich fragen, was ein VPN ist, die kurze Erklärung, dass es sich um ein virtuelles privates Netzwerk handelt, das man mit seinem heimischen WLAN-Netz aufbaut.

Wenn man verschiedene europäische Länder am Stück bereisen möchte, sollte man seinen eigenen Smartphone-Tarif genauer betrachten. Vielleicht lohnt es sich, den Tarif anzupassen oder sich gegebenenfalls auch in den jeweiligen Ländern eine „einheimische“ Sim-Karte zu kaufen.

Wann ist die beste Zeit, um Europa zu bereisen?

Wenn man ohne Kinder unterwegs und entsprechend nicht an die Ferien gebunden ist, kann man eigentlich das ganze Jahr über Europa bereisen. Gerade außerhalb der Ferienzeiten lässt es sich schöner entspannen und urlauben, wenn die Kinder des Landes sich zum Beispiel nicht an den Seen tummeln, sondern in der Schule sind. Die Ferien in Europa sind zeitlich ähnlich der in Deutschland, sodass man sich hier gut orientieren kann.

Frühling und Herbst sind nicht zu warme Monate, wohingegen der Sommer in Nordeuropa wunderschöne Flora und Fauna hervorbringt. Die Reisezeiten sind auch immer davon abhängig, was man tun und sehen möchte.

Welche Sprache spricht man in Europa?

Natürlich ist es ein Sprachengewirr bei 27 Ländern, wobei 24 verschiedene Sprachen gesprochen werden (viele Länder sprechen Französisch oder Deutsch). Mittlerweile sollte man aber mit Englisch wenige bis keine Probleme haben, wenn man quer durch Europa reist.

Dennoch sollte man schon aus Höflichkeit ein paar Floskeln in der Landessprache sprechen können: Bitte, Danke, Ich spreche kein [Sprache des Landes], Guten Tag, Auf Wiedersehen. So kann man sich von anderen Touristen unterscheiden und wird ein Lächeln auf die Lippen der Bedienung zaubern.

Wie sicher ist Europa?

Im Schnitt ist Europa ein sicherer Kontinent, wobei es immer wichtig ist, sich an bestimmte Regeln zu halten. Andere Länder, andere Sitten gilt gerade, wenn man als Frau alleine Europa erkunden möchte. Gegebenenfalls gibt es Gebiete oder Regionen, die man meiden sollte, auch die Kleidung sollte unter Umständen angepasst werden. Ansonsten gilt dasselbe wie bei einem Besuch beim Weihnachtsmarkt: Geld, Wertsachen, Handys & Co. gut verschlossen halten, Rucksäcke gegebenenfalls erneut sichern und Taschen & Co. nicht öffentlich herumliegen lassen.

Taschendiebe arbeiten auch gerne zusammen, während der eine einen ablenkt, klaut der andere die Wertsachen aus der Tasche oder entreißt die Geldbörse… In Hotels sollten auch immer die Tresore im Zimmer genutzt werden für die Wertsachen wie auch für Pässe & Co.

Gesundheit in Europa

Während man Einreisebestimmungen von Haustieren kennt, sind solche innerhalb von Europa sehr selten. Mit dem Coronavirus haben auch viele Länder innerhalb von Europa Einreisestopps oder -bestimmungen verhängt. Normalerweise reicht es aus, wenn man die gängigen Impfungen hat. Allgemeine und aktuelle Warnungen und Informationen über Krankheiten und Impfungen gibt das Auswärtige Amt bekannt.