Ist dies auch dein erster Gedanke, wenn du Neuseeland Urlaub hörst? Aber in den letzten paar Jahren ist Neuseeland populär geworden, denn seit den «Herr der Ringe» Filmen haben manche Leute nun Bilder von vielfältigen und gleichermaßen atemberaubenden Landschaften im Kopf. Nicht nur eingefleischten Fans drängen sich Hobbits vors geistige Auge, die im Dorf Hobbingen, oder auf Neuseeländisch Matamata wohnen. Oder der imposante Schicksalsberg, der eigentlich Mount Ngauruhoe heißt und im Neuseeländischen Tongariro-Nationalpark liegt. So ist Neuseeland dank dieser Filme zum Inbegriff schönster und verschiedenster Naturlandschaften und einem beliebten Urlaubsziel geworden.

Ein Neuseeland Urlaub ist dank der zahlreichen Klimazonen, wie z.B. den Bergen, dem Meer, den subtropischen Urwälder, der Steppenlandschaft und der daraus resultierenden, verschiedenster Vegetationsformen jedenfalls ein Abenteuer wert, auch wenn du keine Verabredung mit den Hobbits hast und nicht die Drehorte besuchen möchtest.

Für Naturliebhaber ist Neuseeland ein absolutes Muss: Die abwechslungsreichen Landschaften bestehend aus Seen, Küsten, Fjorden, Hochgebirge mit den Gletschern, Vulkanen und heißen Quellen, die fremdartige und äußerst üppige Vegetation im Tussockgrass- und Bush-Country und die Nationalparks auf den Süd- und Nordinseln sind nur ein Teil der langen «bucket list», also der Liste der Absoluten-Muss-Sehenswürdigkeiten. Im Inneren der Insel liegt das Volcanic Plateau, dessen Vulkane wurden zum ersten kombinierten Weltnatur- und Weltkulturerbe der UNESCO ernannt. Neuseeland wird gerne «grüner und sauberer Abenteuerspielplatz genannt.

Und seit Oktober 2019 ist es kinderleicht geworden, eine elektronische Reisegenehmigung für Neuseeland (eTA Neuseeland oder auch NZeta genannt) zu beantragen, und als Inhaber von einem deutschen Reisepass dann auch zu bekommen. Mit dem gültigen eTA Neuseeland kannst du bis zu 3 Monate in Neuseeland Urlaub ohne Visum machen. Sogar der beschwerliche Gang zur Botschaft zwecks Beantragung des Neuseeland Visums erübrigt sich, denn du kannst diese elektronische Reisegenehmigung eTA Neuseeland ganz bequem online auf https://etaneuseeland.de/ beantragen. Dieses eTA Neuseeland wird dir nach erfolgreicher Erfassung, Überprüfung und Genehmigung deines Antrags im PDF-Format noch vor deiner Abreise per E-Mail zugestellt. Deine elektronische Reisegenehmigung eTA Neuseeland für deinen Neuseeland Urlaub ist an deinen Reisepass, mit welchem du das eTA Neuseeland beantragt hast, gebunden und nur für dich gültig.

Im System eTA Neuseeland werden Informationen des Antragstellers erfasst und anhand von Sicherheitsdatenbanken verifiziert. Diese Maßnahmen dienen der Erhöhung der Sicherheit und der Beschleunigung des Grenzabfertigungsverfahrens. So steht einem erfolgreichen Neuseeland Urlaub nichts mehr im Wege und du kannst dich ans Buchen deiner Reise machen.

