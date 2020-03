Südostasien ist eine der Regionen der Welt, die jedes Jahr unzählige Touristen aus aller Herren Länder anzieht. Besonders attraktiv ist Südostasien für Backpacker, denn es steht eine optimale Infrastruktur in vielen Ländern bereit. Trotzdem ist es sinnvoll, vor einer Reise nach Südostasien einige Dinge zu wissen, auf die unbedingt zu achten ist. Nur so wird die Reise sicher, bezahlbar, spannend und erfolgreich in jeglicher anderen Hinsicht.

Vorab die Information an alle Leser: Durch das gegenwärtige COIDV-19 Virus wird von jeglichen Reisen abgeraten. Der Artikel dient der allgemeinen Information und hat eine sichere und pandemiefreie Ausgangssituation zur Grundlage.

Mehr Information des Auswärtigen Amts sind hier zu finden.

Grundsätzlich Wissenswertes zu Südostasien

Das Wetter

Das Wichtigste, was jeder zum Wetter in Südostasien wissen sollte: Es wird in der Gegend zwischen Regen- und Trockenzeit unterschieden. Allerdings fallen diese Zeiten in den verschiedenen Ländern immer etwas anders aus. Zudem gibt es Unterschiede beim Reisen in den Bergregionen und im Flachland. Selbst innerhalb der einzelnen Länder kann es daher unterschiedliche Regen- und Trockenzeiten geben.

Grundsätzlich ist von Mai bis September Regenzeit durch den feuchten Südwestmonsun in Thailand, Myanmar, Laos, Kambodscha und Vietnam. Die Hauptreisezeit beginnt daher im Oktober und dauert bis etwa Februar. Allerdings kann die Regenzeit auch immer anders ausfallen, weshalb man nie ganz sicher sein kann, wie das Wetter wird. Allerdings hat das Reisen zur Regenzeit auch Vorteile: So sind weniger Touristen unterwegs und die Preise für Unterkünfte und teilweise auch das Essen sind niedriger.

Die Sicherheit

Ganz Südostasien gilt als eine der sichersten Reiseregionen der Welt. Das liegt auch daran, dass Kriminalität einen sehr schlechten Ruf hat und etwa auch die Drogenpolitik sehr streng ist. Bereits kleinste Delikte können zu längeren Gefängnisstrafen in einigen Ländern führen.

Das Wetter in Südostasien erlaubt, meist auch während der Regensaison, tagsüber in der Sonne am Strand zu entspannen. Foto: stock.adobe.com © Denis

Vollkommen gefeit vor Diebstahl, Überfall oder Abzocke sind Backpacker aber natürlich auch nicht. Wer allerdings nicht naiv reist und immer genau hinschaut und nachfragt sowie sich vor Ort bei unterschiedlichen Quellen über wichtige Dinge informiert, sollte auf der sicheren Seite sein. Allgemeingültige Sicherheitsmaßnahmen reichen ansonsten aus. Dazu gehört:

Wertgegenstände immer nah am Körper tragen.

Nachts in unbelebten Vierteln nicht ganz alleine unterwegs sein.

Gefährliche Viertel grundsätzlich eher meiden.

Große (vor allem politische) Menschenansammlungen meiden.

Keine Getränke von Fremden annehmen und Ähnliches.

Die Kultur und Religion mit Respekt behandeln.

Religion

An religiösen Orten gilt Respekt. Das bedeutet auch: Keine Selfies und am besten gar keine Fotos machen. Foto: stock.adobe.com © Richie Chan

Dem Thema Religion gebührt ein eigener Unterpunkt, denn sie ist in Südostasien ein spannendes Thema. Vorwiegend sind der Buddhismus und der Islam in den Ländern anzutreffen, doch auch der Glaube an Übernatürliches oder Naturgeister ist deutlich weiterverbreitet, als bei den meisten Europäern.

Nicht selten lässt sich auch ein Mix aus diversen religiösen Praktiken beobachten. Egal, in welches Land Südostasiens die Reise geht, es ist wichtig, sich vorab genau über die jeweiligen Gepflogenheiten zu informieren und von diesem Wissen ausgehend besondere Rücksichtnahme walten zu lassen. Das hilft nicht nur dabei eventuell sogar Straftaten zu begehen – Selfies mit Peacezeichen vor Buddhastatuen in Thailand etwa oder das Tragen unangemessener Kleidung in Brunei auf der Insel Borneo. Man zeigt damit vielmehr auch, dass man die lokale Bevölkerung und ihre Traditionen respektiert, was zu mehr Anerkennung auch für alle weiteren Touristen führt.

Gesundheit und medizinische Versorgung

Die medizinische Versorgung ist in größeren Städten und Ballungszentren in ganz Südostasien gewährleistet. Anders sieht es leider aus, sobald man sich von größeren Städten entfernt und aufs Land kommt. Dort ist es deutlich schwieriger eine gute medizinische Versorgung zu erhalten. Wer vorhat, mehrere Tage in ländlichen Gegenden zu verbringen, sollte also zumindest immer ein Erste-Hilfe-Set oder eine Reiseapotheke (inklusive Malaria-Notfallmedikament) dabeihaben. Außerdem sollte man wissen, wie und auf welchem Wege im Ernstfall schnellstmöglich ein Arzt oder Krankenhaus erreichbar ist.

Außer auf einige Hygienemaßnahmen (an späterer Stelle dazu mehr) ist, was die Sicherung der eigenen Gesundheit betrifft, ansonsten im Grunde auf nichts anderes zu achten, als hierzulande auch. Selbst speziellen Impfungen bedarf es in der Regel nicht. Wichtig ist nur, dass sich die Standardimpfungen des Impfkalenders des Robert-Koch-Instituts auf dem aktuellen Stand befinden. Allenfalls kann zusätzlich eine Impfung gegen Tollwut und Japanische Enzephalitis sinnvoll sein.

Geld beziehen

Geld kann an öffentlichen Automaten (ATMs) in fast allen größeren Städten bezogen werden. Foto: stock.adobe.com © Hanoi Photography

Geld abheben lässt sich mit Kreditkarten in ganz Südostasien recht problemlos. Fast an jeder zweiten Ecke stehen zumindest in größeren Städten entsprechende Bankautomaten. Wer aufs Land fährt, sollte natürlich Bargeld dabeihaben, da dort Automaten eher knapp sein können und Kartenzahlungen selten möglich sind.

Die gängigsten Kreditkarten sind übrigens auch in Südostasien Visa und Mastercard. Es ist keine schlechte Idee, von beiden Karten ein Exemplar mit auf die Reise zu nehmen. So hat man auch im Falle eines Verlusts oder falls eine Karte eingezogen oder nicht angenommen wird noch einen Ersatz dabei.

Der internationale Führerschein

Wer in Südostasien Auto oder Roller fahren möchte, braucht fast überall den internationalen Führerschein. Zwar muss dieser beim Leihen von Fahrzeugen nur selten vorgezeigt werden, bei einer Kontrolle aber kann es kritisch werden. Das Fahren ohne internationalen Führerschein als Tourist entspricht beispielsweise in Thailand dem Fahren OHNE Fahrerlaubnis. Das wiederum kann mit einer Geldstrafe in Höhe von 1000 Baht (knapp 28 Euro) oder gar einem Monat Haft bestraft werden.

Sprache

In jedem Land in Südostasien spricht man eine eigene Sprache. Manchmal werden sogar innerhalb eines Landes mehrere Sprachen gesprochen. Dennoch kommen Backpacker gerade in größeren Städten fast überall mit Englisch durch. Sobald man sich von Großstädten entfernt oder gar in abgelegene Dörfer kommt, wird es aber schwieriger.

Ein paar einfache Wörter in der Landessprache, wie Begrüßung und Verabschiedung sowie Floskeln um nach der Richtung zu fragen oder den nächstgelegenen Supermarkt oder eine Schlafmöglichkeit zu finden, können Backpackern also nicht schaden. Ansonsten gilt: Mit Händen und Füßen verständigen. Einfache Gesten versteht man fast überall.

Die Vorbereitung auf die Reise

Die Auswahl der Länder

Singapur beispielsweise besticht als Reiseziel vor allem durch die tolle Architektur der Stadt und das gute Essen Foto: stock.adobe.com © Melinda Nagy

Elf Länder stehen Backpackern in Südostasien zur Reise zur Verfügung:

Brunei

Indonesien

Kambodscha

Laos

Malaysia

Myanmar

die Philippinen

Singapur

Thailand

Osttimor

Vietnam

Je nachdem, was Backpacker suchen und erleben möchten, dürfte die Entscheidung eines oder mehrere Länder zu bereisen ganz individuell ausfallen. Denn alle Länder sind einen Besuch wert und haben ihre Besonderheiten, über die man sich etwa online auf Reiseblogs und speziellen Seiten im Detail ausreichend informieren kann.

Für Backpacking-Anfänger ist Thailand , das Sehnsuchtsziel schlechthin und punktet vor allem mit einer guten Infrastruktur für Touristen. Neben den vielen exotischen traumhaften Inseln im Golf von Thailand oder im Andamanischen Meer mit ihren weitläufigen Sandstränden bietet der Norden des Landes geballte Natur und vielfältige kulturelle Schätze zu entdecken.

, das Sehnsuchtsziel schlechthin und punktet vor allem mit einer guten Infrastruktur für Touristen. Neben den vielen exotischen traumhaften Inseln im Golf von Thailand oder im Andamanischen Meer mit ihren weitläufigen Sandstränden bietet der Norden des Landes geballte Natur und vielfältige kulturelle Schätze zu entdecken. Aber auch Malaysia oder der westliche Teil Indonesiens sind besonders empfehlenswert. Hier wird man auf viele andere Backpacker treffen und kann mit einer gut ausgebauten Infrastruktur für spontanes, flexibles Reisen rechnen.

oder der sind besonders empfehlenswert. Hier wird man auf viele andere Backpacker treffen und kann mit einer gut ausgebauten Infrastruktur für spontanes, flexibles Reisen rechnen. Für Partyhungrige ist ebenfalls Thailand besonders zu empfehlen.

besonders zu empfehlen. Auf Bali kann auch gefeiert werden, das Angebot an Yogakursen und Ähnlichem für Sporthungrige und Spiritualitätssuchende ist hier aber besonders hoch.

kann auch gefeiert werden, das Angebot an Yogakursen und Ähnlichem für Sporthungrige und Spiritualitätssuchende ist hier aber besonders hoch. Vietnam, Myanmar sowie das restliche Indonesien eigenen sich eher für erfahrenere Backpacker, da das Vorankommen hier anstrengender und die Reise teurer werden könnte.

sowie das restliche Indonesien eigenen sich eher für erfahrenere Backpacker, da das Vorankommen hier anstrengender und die Reise teurer werden könnte. Singapur, die kleinste Stadt Südostasiens und gleichzeitig ein sogenannter Insel- bzw. Stadtstaat, ist mit Abstand das teuerste Land Asiens. Der Großteil der Insel besteht aus Stadtgebieten, mit schönen und weitläufigen Landstrichen ist hier nicht zu rechnen. Dafür gibt es – für ordentlich Geld – sehr viele tolle Restaurants und Bars.

Die Einreisebestimmungen kennen

Wer seinen Südostasientrip plant, sollte sich lange bevor der Rucksack gepackt wird, schon über die Einreisebestimmungen des Wunschlandes informieren. Fast in allen Ländern nämlich ist ein Visum für die Einreise als Europäer erforderlich.

In manchen Ländern bekommt man als Tourist ein sogenanntes "Visa on Arrival". Hierbei wird das Visum bei der Ankunft in den Reisepass gestempelt. Für andere Länder aber muss das Visum im Voraus besorgt werden. Da sich die Bestimmungen für die verschiedenen Länder immer wieder ändern, sollten sich Backpacker bei der zuständigen Behörde im Heimatland zum Zeitpunkt der Reiseplanung informieren.

Die Reisekosten überschlagen

Das Reisebudget muss für Südostasien nicht allzu hoch sein. Vor allem, wenn die Flüge früh gebucht werden Foto: stock.adobe.com © Andrey Cherkasov

Damit einem während des Reisens nicht plötzlich das Geld ausgeht oder man sich verkalkuliert und die Reise deshalb nicht in vollen Zügen genießen kann, gilt es, vorab die Reisekosten zu überschlagen. Natürlich wird man gerade als Backpacker den genauen Reisebetrag nicht festlegen können, weil sich Vieles eben auch erst spontan beim Reisen ergibt. Doch eine Ahnung davon, was man für die Reise sparen oder womit man rechnen sollte, lässt sich bekommen.

Preise für die Flüge nach Südostasien und zurück lassen sich schwer genau umreißen. Wer Glück hat und zum richtigen Zeitpunkt bucht, kann schon für kaum mehr als 300 Euro nach Thailand und zurück kommen. Durchschnittlich kosten Flüge in Länder Südostasiens und zurück aber zwischen 800 und 1.600 Euro.

In den Ländern braucht man fast überall nicht viel mehr als 25 Euro pro Tag um als sparsamer Backpacker durchzukommen – inklusive Unterkunft in Hostels oder auch in einer Strandhütte. Singapur bildet selbstverständlich eine Ausnahme.

Flüge buchen

Zum Thema Flüge ist weiterhin zu sagen: Am besten so früh wie möglich buchen. Zwar kann es vorkommen, dass Backpacker Glück haben und einen Last Minute Flug finden, der noch einen einzelnen Sitzplan füllen muss. Allerdings lassen sich diese Reisen eben auch schwerer planen und es gehört eine Menge Glück dazu. Es ist daher zu empfehlen so früh, wie nur möglich, zu buchen. Dann sind die niedrigsten Durchschnittspreise zu finden.

Flugsuchmaschinen können bei der Flugsuche definitiv behilflich sein. Allerdings sollten die dort angezeigten Preise immer mit den Preisen auf den Websites der entsprechenden Airlines gegengecheckt werden. Denn es können sich immer wieder versteckte Gebühren einschleichen.

Während der Reise

Die Möglichkeiten unterzukommen

Unterkünfte zu günstigen Preisen finden sich glücklicher Weise in ganz Südostasien zur Haupt- sowie zur Nebensaison. Gerade als Backpacker dürfte man wenig Probleme damit haben, sich in Hostels das Zimmer mit einem oder mehreren anderen Reisenden zu teilen. Für eine Nacht bezahlt man hier meist kaum mehr als zehn Euro. Wer es etwas komfortabler möchte, kann immer noch zu luxuriöseren Unterkünften mit Pool und bequemem Einzelzimmer oder gar zu bezahlbaren Hotels wechseln. Selbst manche privaten Strandhütten auf kleineren Inseln in Indonesien oder Thailand kosten oftmals nur ein paar Euro die Nacht.

Fast immer kann übrigens gerade zur Nebensaison versucht werden, mit den Unterkunftsbetreibern zu handeln. Lohnenswert ist darüber hinaus gerade hinsichtlich der hygienischen Zustände und des Komforts in Sachen Schlafen und Sicherheit der Austausch mit anderen Backpackern. Meist spricht sich schnell rum, wo Backpacker gut aufgehoben sind und welche Unterkünfte eher zu meiden sind.

Das Essen

Street Food in Thailand – ein Muss für alle Backpacker! Foto: stock.adobe.com © GOLFCPHOTO

Das Essen ist wohl eines der Highlights jeder Südostasienreise. Gerade für Neulinge im Backpacking und alle, die Südostasien das erste Mal bereisen, dürfte die Fülle an Köstlichkeiten ein echter Schock im positiven Sinne sein. Fast nirgends auf der Welt gibt es international so anerkanntes, schmackhaftes, oftmals gesundes und reichhaltiges Essen zu guten bis sehr guten Preisen. Ob frisches Gemüse, exotische Früchte oder frische Meeresfrüchte und natürlich duftenden Reis – die Länder Südostasiens sind ein Paradies der Kulinarik.

Zu empfehlen sind insbesondere auch die Straßenküchen, die sich vor allem in Thailand an fast jeder Ecke in den Großstädten finden. Vor Kurzem noch befürchteten Betreiber dieser beweglichen Küchen und Imbissstände, dass die Stadtverwaltung ihr Geschäft verbietet. Vorerst aber hat der Protest dazu geführt, dass die Straßenküchen weiterhin wie bisher betrieben werden dürfen. Was auch zur Freude von Reisenden sein dürfte, die bereits in den Genuss der Angebote kommen durften.

Das Tolle: Man sieht, wie das Essen zubereitet wird und kann so auch auf Nummer Sicher gehen, wirklich nur das zu bekommen, was auch auf der Karte steht. Auch in Sachen Hygiene kann bei Straßenküchen daher natürlich nicht gepfuscht werden. Denn die Betreiber stehen ja unter steter Beobachtung der Gäste. Vorsicht geboten ist, was das Essen betrifft, eigentlich nur bei Eis oder allem, was mit Leitungswasser zubereitet sein könnte. Denn dieses ist in Südostasien eigentlich nie als Trinkwasser vorgesehen. Daher gilt auch: Trinkwasser immer nur in Flaschen im Supermarkt beziehen!

Der (öffentliche) Verkehr

Nicht nur unterscheidet sich der Verkehr in Südostasien stark vom Verkehr, wie man ihn in Deutschland und anderen Ländern Europas vielleicht gewohnt ist. Er unterscheidet sich auch von Land zu Land in Südostasien selbst enorm. So wird er von vielen Backpackern in Singapur am angenehmsten empfunden. In Bangkok in Thailand wiederum kann es ganz schön stressig und hektisch zugehen. Dennoch versucht man auch hier aufeinander zu achten und Rücksicht zu nehmen.

Als Backpacker ist man vermutlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Diese sind in eigentlich allen Ländern Südostasiens halbwegs sauber sowie vor allem auch sehr günstig. In Singapur und Malaysia kann man sich auf die Zeiten und Verbindungen verlassen und es gibt in manchen Bussen und Zügen sogar richtige Luxusklassen. Auf den Philippinen beispielsweise kann der öffentliche Verkehr durchaus zu einem echten Abenteuer werden. Grundsätzlich sollte man sich nicht vornehmen, unbedingt zu einer bestimmten Zeit irgendwo zu sein. Verspätungen und Pannen können immer wieder vorkommen.

Die Hygiene

Auch das Wasser für unterwegs füllt man sich in Südostasien am besten aus Flaschen und nicht aus dem Hahn ab Foto: stock.adobe.com © lzf

Was die Hygiene betrifft, ist zunächst noch einmal auf das Leitungswasser in Südostasien einzugehen. Dieses besitzt in keinem Land Trinkwasserqualität. Selbst in Singapur, wo das Leitungswasser zwar eigentlich unbedenklich ist, wird empfohlen, Wasser in Flaschen zu kaufen. Nutzt man als Backpacker auch zum Zähneputzen Wasser aus Flaschen, ist man auf der sicheren Seite.

Wer Hygieneprodukte auf der Reise sucht, findet diese in eigentlich allen größeren Städten in Südostasien. Bei der Suche nach herkömmlichen Hautcremes, wie man sie bei uns kennt, könnte es mitunter schwierig werden kein Sonderprodukt zu finden. Denn seit einigen Jahren sind Hautcremes mit hautaufhellender Wirkung stark im Kommen. Cremes ohne solche Versprechen finden sich oft schon nur noch in Apotheken. Dort sind auch Tampons (manchmal nur unter der Theke und nicht öffentlich) zu bekommen. Wer die Philippinen bereist, sollte sich eine größere Menge Tampons mitnehmen, da diese dort fast gar nirgends zu bekommen sind.

Alkohol und Drogen

Alkohol wird fast überall in Südostasien toleriert und oft auch gerne getrunken. In muslimischen Ländern sollten Backpacker ihren Konsum aber zügeln oder zumindest vorsichtiger damit umgehen. Trinkgelage in der Öffentlichkeit sind hier nicht gerne gesehen. In Brunei sind der öffentliche Ausschank und der Konsum von Alkohol ganz verboten. Auch als Tourist sollte darauf also verzichtet werden.

In ganz Südostasien sind andere Drogen, die auch bei uns im Betäubungsmittelgesetz stehen und verboten sind, höchst illegal. Auf Drogenbesitz oder Konsum können teilweise sogar lebenslange Haftstrafen drohen. Einige Vergehen werden gar mit dem Tod bestraft.

Wichtige Verhaltensregeln

Kein seltenes Bild in Südostasien: Etliche Paar Schuhe vor Tempeln oder anderen öffentlichen Gebäuden Foto: stock.adobe.com © Joshua Resnick

Abschließend wollen wir noch auf einige zusätzliche, wichtige Verhaltensregeln hinweisen, die Backpacker sich merken sollten:

Kleidervorschriften sind immer wieder ein wichtiges Thema für viele Backpacker. Oft, weil diese auch nicht so viele Sachen dabeihaben und mitunter nur ein paar lange Hosen oder Ähnliches in den Rucksack packen. Es ist aber wirklich wichtig, zumindest in muslimischen Ländern mit bedeckten Knien und Schultern unterwegs zu sein. Und zwar als Frau sowie als Mann.

Wer öffentliche Gebäude, Heiligtümer oder private Häuser betritt, sollte im Zweifelsfall immer die Schuhe ausziehen. Oft stehen Schlappen und Hausschuhe auch für Fremde bereit. Natürlich können in vielen Restaurants etwa die Schuhe auch einfach angelassen werden. Am besten orientiert man sich immer an anderen Gästen.

Im Sitzen sollte anderen Menschen nicht die Fußsohle entgegenzeigen. Daher gilt: Höchstens mit überkreuzten Beinen sitzen!

Der Kopf wird in vielen Ländern Südostasien als heilig wahrgenommen, denn dort ist der Geist zuhause. Deshalb ist tunlichst zu vermeiden, den Kopf fremder Menschen zu berühren. Auch, bzw. gerade den Kopf von Kindern sollte man nicht einfach streicheln. Europäisches Tätscheln ist in Südostasien also überhaupt nicht gerne gesehen.