Um nicht zum Sklaven der eigenen Symptome zu werden und jeden Tag glücklich leben zu können, sollten sich Betroffene und Angehörige den nachstehenden Beitrag durchlesen. Er widmet sich dem Thema ausgiebig und gibt nützliche Tipps.

Die Innenraumluft positiv verändern

Pollen haben eine äußerst geringe Größe. Diese erlaubt es ihnen zu jedem Ort zu gelangen. Was sich für die Natur als sinnvoll erweist, ist für den Heuschnupfen geplagten Menschen ein großes Problem. Wie schnell dringen – gerade bei immensem Pollenflug – kleine Pollen durch Fenster und Türen in den Innenraum von Gebäuden ein. Ein Fakt, der Allergikern Sorgen macht. Schließlich müssen sie fortan auch innerhalb der eigenen vier Wände mit einer Symptomausprägung rechnen und fühlen sich in der Folge stets unwohl.

Deshalb ist es notwendig die Innenraumluft zu verändern und den einströmenden Pollen Einhalt zu gebieten. Das geht mit bestimmten Maßnahmen und diversen elektronischen Helfern. So unterstützen verschiedene Luftreinigungsfilter beim Erhalt der sauberen Raumluft. Zudem eignen sie sich nicht nur im Kampf gegen Pollen. Sie helfen auch gegen Feinstaub und Abgasteilchen. Daher setzen Vermieter und Mieter sie häufig in Stadtgebieten ein, die sich durch ein erhöhtes Verkehrsaufkommen auszeichnen.

Auch mit Filter versehene Staubsauger bieten sich zur regelmäßigen Entfernung von Pollen und Feinstaub an. Damit der Feinstaub keine Chance hat, gilt es verschiedene Dinge zu beachten. Beutellose Staubsauger mit integriertem Wasserbehälter zum Auffangen von Staub und anderen Schmutzpartikeln sind gerade für Allergiker eine sinnvolle Alternative zum handelsüblichen mit Beutel versehenen Staubsauger – findet auch die Stiftung Warentest!

Zusätzliche Filter wie Aktivkohlefilter dienen als zusätzlicher Schutz vor dem Austreten des aufgesaugten Feinstaubs. Damit die Luft dauerhaft sauber bleibt, ist das regelmäßige Wechseln von Filtern notwendig.

Lüften? Aber richtig!

Ein weiterer nicht zu vernachlässigender Punkt ist das regelmäßige Lüften. Ebenso wie bei Nicht-Allergikern halten sich auch empfindliche Menschen vorwiegend gern in sauerstoffbetankten Räumen auf. Beim Ausatmen stoßen wir jedoch Kohlenstoffdioxid aus. Dieser Stoff verringert den Sauerstoffgehalt, es wird nahezu stickig. Und eine schlechte Luftqualität führt zu Müdigkeit, Konzentrationsproblemen und Kopfschmerzen.

Außerdem sammeln sich durch ständiges Verlassen und Betreten eines Raumes immer mehr Staubpartikel an. Diese lagern sich ebenso wie Pollen nicht nur auf den Oberflächen ab. Sie kriechen in sämtliche Schlitze und setzen sich dort fest.

Diese Gründe verdeutlichen die Bedeutung des regelmäßigen Lüftens. In einer Stadt lebende Allergiker sollten sich beim Lüften auf die Zeit am frühen Morgen beschränken. Diese Zeit liefert die beste Luftqualität. Schließlich setzt der Berufsverkehr erst später ein. Dadurch sind Staub und Pollen noch nicht aufgewirbelt und die Luft besonders rein. Menschen mit Wohnsitz in eher dörflichen Regionen fokussieren sich bestenfalls auf das Lüften nach der gängigen Berufszeit. Vor allem am späten Abend macht es Sinn die Fenster für neuen Sauerstoff zu öffnen.

Jeden Tag reinigen und die Kleiderfrage stellen

Der Staubsauger bringt, wie bereits erwähnt, hinsichtlich der Sauberkeit und des Schutzes vor Allergien sehr viel. Allerdings beschränkt sich das vorwiegend auf Böden. Oberflächen von Möbeln und Textilien sind ebenso betroffen.

Deshalb gilt die Devise: Allergiker sollten so wenig Textilien einsetzen wie nur möglich. Besser Plissees statt Stoffgardinen kaufen, lieber auf ein Metallbett statt auf ein Boxspringbett setzen, weniger Kissen und Sitzpolster verwenden und sich beim Kauf auf unempfindliche Oberflächen setzen – ohne Gefahr eindringenden Schmutzes. Kunst- und Echtleder bieten Pollen und Feinstaub keine Chance einzudringen. Außerdem sind diese Stoffe leicht zu reinigen und sehen sehr schick aus.

Apropos Textilien: Nach der Arbeit und der Ankunft in der eigenen Wohnung macht es für Allergiker Sinn, die am Tag getragenen Kleidungsstücke in einem dafür vorgesehenen Bereich abzulegen und neue Kleidung zu tragen. Dadurch gelangen Pollen und Feinstaub nicht über die Kleidung in die Wohnung. Was für viele wie eine übertriebene Maßnahme klingt, ist tatsächlich eine wirksame Methode zur Bekämpfung von Symptomen wie durch Heuschnupfen verursacht.

Weitere sinnvolle Vorkehrungen treffen

Auf Birkenpollen reagieren besonders viele Menschen allergisch Foto: Pixabay.com Auf Birkenpollen reagieren besonders viele Menschen allergisch Foto: Pixabay.com

Eine von Betroffenen sehr geschätzte Möglichkeit zur deutlichen Verringerung von Pollen und Co. ist die Anbringung eines so genannten Pollenschutzgitters. Derartige Gitter sind sehr leicht an Fenstern und Türen anzubringen und erfordern weder spezielle Sachkenntnisse noch handwerkliches Geschick. Zudem sind sie preislich in einem guten Niveau angesiedelt und zeigen sich im Alltagstest als äußerst effektiv. Wichtig: Beim Kauf ist es wichtig darauf zu achten, dass die angegebenen Maße zum Fenster oder zur Tür passen – sofern es sich nicht um ein zuschneidbares Produkt handelt.

Wertvolle Auszeit in der Natur: Es ist allseits bekannt, dass bestimmte Regionen über eine hohe Luftqualität verfügen. Daher entscheiden sich einige Allergiker in den Frühlings- und Sommermonaten für ausgedehnte Wanderungen. Vor allem im Frühling bietet es sich an die freie Zeit am Meer zu verbringen. Einige Gipfel im Süden des Landes überschreiten die Baumgrenze. Mit Pollen und Feinstaub ist an dieser Stelle nicht zu rechnen. Außerdem stärkt jeder Wanderer sein Immunsystem und die körperliche Kondition wird trainiert. Entschleunigung, außergewöhnliche Augenblicke und ein einzigartiges Panorama sind inklusive.

Bewegung hilft generell bei der Verringerung von Krankheiten und deren Symptomen. Neben ausgedehnten Wanderungen und Power-Sport bringen auch beruhigende Tätigkeiten und eine ausgewogene Ernährung viel. Zahlreiche Lebensmittel helfen gegen Heuschnupfen und andere Erscheinungen von Allergien. Im Internet gibt es umfassende Informationen zu natürlichen Nahrungsmitteln und deren wertvollen Inhaltsstoffen. Eine gute Ernährung zeigt bereits nach kurzer Zeit eine deutliche Verringerung von quälenden Symptomen.