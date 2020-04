Von Bernhard Hertlein

Dabei bietet sich an, auf das zurückzugreifen, was bereits verfügbar ist – wobei online und telefonisch durchaus auch neue Spiele geordert werden können. Der Vorteil bei Brettspielen ist: Die meisten sind auf Kleingruppen von drei bis fünf Personen ausgelegt – genau richtig für eine Zeit, in der Kontaktarmut Pflicht ist. Irgendwann ist auch wieder Zeit für Activity, Tabu, Werwolf, Cluedo, Psycho sowie Just one, das aktuelle „Spiel des Jahres“.

In den meisten Haushalten verfügbar sind vermutlich Mensch ärgere dich nicht, Domino, Triomino, Kniffel, Monopoly, Spiel des Lebens, Rummikub, Jenga sowie Kartensets für Skat, Maumau, Uno etc. Diese Spiele haben den Vorteil, dass sie üblicherweise Menschen jeden Alters vertraut sind.

Quizspiele machen nur Spaß, wenn sich der Wissenstand etwa auf einem vergleichbaren Level befindet. Der Klassiker ist natürlich Trivial Pursuit – er lohnt sich, auch wenn bei frühen Ausgaben manche Fragen und Antworten veraltet sind. Aktueller ist iKnow von Ravensburger insbesondere in der Version mit Google Home. Hier werden online neue Fragen zugeschaltet.

Lachen ist auch in Zeiten des Coronavirus eine gute Medizin. Kalimambo vereint Kinder ab acht Jahre und Erwachsene in Heiterkeit. Im Tal der Wikinger, dem aktuellen „Kinderspiel des Jahres“, rollen alle Fässer über einen Steg; Pech, wenn sie dabei ins Wasser fallen. Bei Icecool, ebenfalls ein Spiel für Kinder und Erwachsene, ist Fingergeschicklichkeit gefragt, um die Pinguine durch die eisglatten Schulräume zu schnippen.

In den meisten Haushalten verfügbar sein dürfte „Siedler von Catan“. Immerhin ist es in den 25 Jahren, seit es zum „Spiel des Jahres“ gekürt wurde, weltweit mehr als 30 Millionen Mal verkauft worden. Es jetzt wieder hervorzuholen lohnt sich. Es bleibt abwechslungsreich und ist eben nicht von Würfelglück abhängig. Das gilt auch für andere Klassiker wie Carcassonne und Quirkle.

In der wirklichen Welt ist Reisen derzeit nicht möglich – im Brettspiel schon. Das sollte man nutzen. Die Auswahl ist groß. Einblicke in einige schräge Seiten Europas gibt „Wo ist bitte Umtata?“. In die Welt entführen auch einige sogenannte Deckbau- und Deckabbauspiele, bei denen jeder über ein Set von Karten verfügt, das er möglichst gewinnbringend ausweitet oder ablegt. Seven Wonders entführt zu den Weltwundern. Feiner Sand, ein Spiel aus jüngerer Zeit knüpft an den Sandburgenbau beim letzten Strandurlaub an.

Für Spielefreaks ist Quarantäne überhaupt die Zeit, neue Kennerspiele auszuprobieren. Jetzt hat man Muße, auch längere Anleitungen zu lesen – zum Beispiel von dem in Gütersloh lebenden Spielautor Uwe Rosenberg. Sein bekanntestes Werk ist Bohnanza. Für lange Spielrunden empfehlenswert sind etwa Agricola und Arler Erde, von anderen Autoren zum Beispiel Village und, aktuell auch ein passendes Lebensmotto, Carpe diem.

In die Kategorie der Abendfüller fällt auch ein Spiel, das zwar international schon seit 2008 und in Deutschland seit 2011 auf dem Markt ist, aber jetzt in die Corona-Zeit passt: Pandemie. Im Gegensatz zu dem Computerspiel Plague Inc., das in China schon verboten wurde, weil sein Ziel die Ausbreitung von Viren ist, befinden sich die Spieler bei Pandemie auf der guten Seite. Als Arzt, Forscher, Wissenschaftler, Logistiker und Betriebsexperte verfügen sie über unterschiedliche Fähigkeiten. Gemeinsam müssen sie das Ausbreiten neuer Seuchen verhindern. Schön, wenn das im Spiel schon gelingt.