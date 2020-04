Wer von Geburt an in seiner Heimatstadt lebt und dort viele Jahrzehnte verbracht hat, geht häufig davon aus, diese wie seine Westentasche zu kennen. Allerdings stimmt das in vielen Fällen nicht. Denn jede Stadt unterliegt einer gewissen Entwicklung. Irgendwo werden alte Gebäude abgerissen und neue Häuser gebaut. Es entstehen Straßen oder Wohnviertel verändern sich. Geschäfte schließen; neue Läden eröffnen. Parks werden umgestaltet oder neue Straßenbahnstrecken gebaut. Je größer die Stadt, desto mehr gibt es zu entdecken – selbst für „Eingeborene“.

Wer hingegen neu in eine Stadt zieht, zum Beispiel dem Job zuliebe oder als Student, für den ist noch alles fremd. Gerade dann gibt es eine Menge zu entdecken und je schneller die Umgebung kennengelernt wird, desto leichter fällt auch die Orientierung. Zudem sorgt eine gewisse Vertrautheit für ein Gefühl von Heimat. Die eigene Stadt kennenzulernen, erleichtert also das Einleben.

Freie Zeit in der (neuen oder alten) Heimat verbringen

Egal, ob es sich also um Einheimische oder Zugezogene handelt: Jeder kann und sollte die eigene Stadt bestmöglich kennenlernen. Dafür kann es sinnvoll sein, die Stadt aus einem ungewöhnlichen Blickwinkel zu betrachten. Im Alltag liegt der Fokus nämlich auf dem Supermarkt um die Ecke oder der immer gleichen U-Bahn-Station.

Es geht vor allem darum, möglichst schnell von A nach B zu kommen und seine To-Do-Liste abzuhaken. Um dabei Sehenswürdigkeiten aus der Nähe zu betrachten oder einfach mal die Sonne im Park zu genießen, bleibt hingegen oft keine Zeit. Einwohner neigen deshalb dazu, die Schönheit ihrer Stadt in der Hektik das Alltags kurzerhand zu „übersehen“.

Sobald hingegen ein freier Tag, ein verlängertes Wochenende oder einige Wochen Urlaub anstehen, fliehen die meisten Menschen regelrecht aus ihrem Wohnort. Sie wünschen sich eine neue Kulisse, wo sie vom Alltag abschalten und stattdessen unvergessliche Abenteuer erleben können. Allerdings ist dafür nicht unbedingt ein Ortswechsel notwendig. Stattdessen kann es reichen, die Perspektive zu ändern und die eigene Stadt neu kennenzulernen – sozusagen als Tourist. Das bringt zahlreiche Vorteile mit sich:

Finanzielle Ersparnisse, da weder ein Flug noch eine Unterkunft oder andere typische Kostenpunkte einer Fernreise bezahlt werden müssen.

Weniger Organisationsaufwand, denn das eigene Bett oder der eigene Kühlschrank stehen wie gewohnt zur Verfügung.

Raum für Spontanität, um jeden Morgen neu zu entscheiden, wie der anstehende Tag genutzt werden soll.

Möglichkeit, an einigen Tagen überhaupt nichts zu tun, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Denn auf einer Reise wollen viele Personen jeden Moment voll auskosten.

Kein Bedarf, die Betreuung von Pflanzen oder Haustieren zu organisieren.

Die Liste der Vorteile eines Urlaubs in der eigenen Heimat könnte noch weitergeführt werden. Und wer nun denkt, da wäre Langeweile vorprogrammiert, der hat sich mächtig getäuscht.

Die Heimat als „Tourist“ erkunden

Wer neu in eine Stadt gezogen ist, hat ohnehin oft noch die Perspektive eines Touristen auf die Umgebung. Doch auch, wer schon viele Jahre oder sein ganzes Leben hier wohnt, kann noch neue Dinge erkunden. Denn viele Personen kennen zwar jede Straße beim Namen und können den Weg zu allen Supermärkten erklären – doch sie waren zum Beispiel noch niemals in einem der Museen oder in dem Schloss. Sie haben noch nie mit der Fähre den Fluss überquert oder andere typische „Touristen-Ausflüge“ in ihrer Umgebung macht – je nachdem, was eben vor Ort geboten ist.

Auch Alteingesessene sollten daher mal den Reiseführer zur Hand nehmen oder im Internet recherchieren und überlegen, welche typischen Sehenswürdigkeiten oder Ausflüge für Touristen sie noch nicht auf ihrer „Bucket List“ abhaken können.

Und dann heißt es: Punkt für Punkt die To-Do-Liste abarbeiten, eben so, als wäre man selbst ein Tourist. Dabei kann es helfen, ähnlich wie im Urlaub zu handeln und nicht jeden Cent doppelt umzudrehen oder ständig auf das Smartphone zu blicken. Wer sich also in seiner eigenen Heimatstadt verhält wie ein Tourist, der kann auch tatsächlich ein entsprechendes „Urlaubsfeeling“ bekommen.

Die Stadt aus einer neuen Perspektive sehen

Wem das immer noch zu langweilig klingt oder wer tatsächlich schon alles gesehen hat, der kann auch eine ganz andere Perspektive einnehmen und damit die eigene Stadt neu kennenlernen. Mittlerweile gibt es nämlich viele kreative Möglichkeiten, um eine Stadt zu erkunden – das gilt nicht nur für Großstädte, sondern auch für immer mehr kleinere Städte sowie Gemeinden. Was genau möglich ist, ist natürlich von Ort zu Ort verschieden. Häufige und beliebte Optionen sind aber zum Beispiel:

Kutschfahrt: Mit der Kutsche durch die Stadt zu fahren, ist eine der ursprünglichsten Formen der Fortbewegung. Pferdefans können zuvor noch die Tiere streicheln oder dürfen vielleicht sogar selbst mal die Zügel in die Hand nehmen. Aber auch Personen, die ansonsten weniger für die Vierbeiner übrig haben, können sich an einer solchen Kutschfahrt erfreuen.

Denn hier sehen sie die Stadt aus einer ganz neuen Perspektive und oftmals dürfen die Kutschen auch über Plätze oder durch Gassen fahren, wo Autos nicht erlaubt sind. Besonders schön ist die Kutschfahrt natürlich mit der ganzen Familie und vor allem Kinder lassen sich dafür oft begeistern. Aber auch für Paare verspricht die Kutschfahrt durch die eigene Stadt eine Extraportion Romantik und ist daher eine tolle Idee für einen besonderen Anlass. Sei es durch einen schneebedeckten Park oder im Sommer entlang der Uferpromenade: Die Kutschfahrt wird garantiert zu einem unvergesslichen Erlebnis – auch, wenn sie „nur“ durch die eigene Heimatstadt führt.

Stadtrallye: In immer mehr Städten werden mittlerweile spezielle Stadtrallyes angeboten, aber natürlich kann sich auch jeder die Familie oder ein paar Freunde schnappen und eine solche selbst entwerfen. Hierbei wird der gemütliche Stadtbummel zum aufregenden Abenteuer, denn es müssen verschiedene Stationen passiert, Aufgaben gelöst oder „Deadlines“ eingehalten werden.

Zwar steht dabei nicht die Stadt selbst im Vordergrund, doch die Stadtrallye macht eine Menge Spaß und selbst Einheimische sehen oft noch die eine oder andere neue Ecke ihrer Umgebung. Zudem liegt der Fokus plötzlich auf anderen Dingen, sodass einem Details ins Auge stechen, die einem bislang niemals aufgefallen sind.

Geocaching: Voll im Trend liegt derzeit auch das sogenannte Geocaching. Hierbei handelt es sich um eine Art der digitalen Schnitzeljagd. Das Geocaching kann offiziell gebucht werden. Mittlerweile gibt es aber auch zahlreiche Apps sowie Communities im Internet für das Geocaching. Irgendjemand versteckt also einen „Schatz“ und erstellt ähnlich einer Schnitzeljagd eine Karte, ein Rätsel oder ähnliche Hinweise, wo dieser zu finden ist.

Wer will, kann sich anschließend auf die Suche begeben. Das macht vor allem als Familie, Paar oder mit Freunden jede Menge Spaß. Und auch hier wandert der Blick plötzlich auf Kleinigkeiten oder versteckte Winkel in der Stadt, die bislang immer unbemerkt blieben.

Krimitour: Eine klassische Stadtführung ist zu langweilig? Sowohl Einheimische als auch Zugezogene können stattdessen eine Krimitour buchen. Plötzlich wird die Stadtführung zu einer spannenden oder sogar unheimlichen Angelegenheit. Sie führt vorbei an einstigen Orten des Verbrechens oder erzählt Schauergeschichten aus der Vergangenheit, welche die Stadtgeschichte geprägt haben. Selbst für Personen, die dachten, dass sie alles über „ihre Stadt“ wüssten, sind hier oftmals noch Überraschungen dabei.

Zudem gibt es die Möglichkeit, eine Krimitour zu buchen, die auf einer erfundenen Geschichte basiert und bei welcher die Teilnehmer einige Aufgaben lösen müssen – ähnlich einer Stadtrallye oder einem Krimidinner. Wem das zu unheimlich ist, der kann alternativ eine andere Themenstadtführung buchen, welche sich beispielsweise der Kunstgeschichte der Stadt oder einem anderen Schwerpunkt widmet.

Mottowanderung: Auch eine Mottowanderung ist eine tolle Gelegenheit, um die eigene Stadt (neu) kennenzulernen. Das Prinzip ist simpel, und zwar wird während einer kleinen Wanderung durch die Stadt oder in der Umgebung nach bestimmten Dingen gesucht. Das können Tiere sein, bunte Fensterrahmen, eine bestimmte Automarke, Menschen mit lustigen Frisuren und, und, und… Die Möglichkeiten sind beinahe endlos und der eigenen Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt.

Eine solche Mottowanderung macht auch Kindern viel Spaß und dadurch lassen sich diese eher zu einer Wanderung an der frischen Luft motivieren. Wer will, kann direkt sein Smartphone zücken und alle gefundenen „Treffer“ fotografieren.

Mit etwas Fantasie gibt es also viele Möglichkeiten, um eine Stadt aus einer ungewöhnlichen Perspektive zu erkunden. Das gilt ebenso für eine neue Stadt als auch für die eigene Heimat. All diese Optionen versprechen eine Menge Spaß. Übrigens reicht es dafür auch manchmal bereits aus, gewohnte Wege mit einem anderen Fortbewegungsmittel zurückzulegen. Statt der S-Bahn wird also einfach mal das Fahrrad genommen oder anstelle des Autos wird zu Fuß gegangen und prompt eröffnet sich ein ungewohnter Blick auf eine eigentlich bekannte Umgebung.

Einen Beitrag leisten und die eigene Stadt verschönern

Leider fallen einem aus der Nähe oder aus einer anderen Perspektive aber auch plötzlich viele Dinge auf, welche die eigene Stadt nicht im besten Licht erstrahlen lassen. Im Park liegt Müll auf der Wiese, ein eigentlich schöner Altbau wurde mit Graffitis verunstaltet oder es mangelt an grünen Flecken zwischen den Neubauten. Jede Stadt, ganz unabhängig von ihrer Größe, kann also verschönert werden.

Dabei sollten alle Einwohner ihren Beitrag leisten, denn gemeinsam können selbst kleine Maßnahmen große Effekte erzielen. Wer frisch in die Stadt gezogen ist, kann dadurch vielleicht sogar neue Kontakte knüpfen und sich somit direkt (besser) integrieren. Vielen Menschen ist aber gar nicht bewusst, dass es zahlreiche Möglichkeiten gibt, um die eigene Umgebung zu verschönern. Sie überlassen diese Aufgabe stattdessen den offiziellen Institutionen wie der Stadtplanung oder -reinigung.

Dabei kann es sehr viel Spaß machen, sich selbst zu beteiligen, wie zum Beispiel der alljährliche Frühjahrsputz in Schloß Holte-Stukenbrock beweist. Gemeinsam zu putzen und sich anschließend für die getane Arbeit zu „belohnen“, zum Beispiel mit Köstlichkeiten und einem kleinen Fest, kann also eine Gemeinde zusammenschweißen und zugleich die Stadt verschönern.

Aber nicht nur beim Reinigen können die Einwohner aktiv mitwirken, sondern zum Beispiel auch beim Erhalt und der Verschönerung der Altstadt. Vielerorts trägt sie als Stadtzentrum eine besondere Rolle als identitätsstiftendes Element – auch, wenn sie sich stetig weiterentwicklet und teilweise verändert. Die Altstadt stellt schließlich ein wichtiges Kulturerbe dar, welches sich zu erhalten lohnt. Zwar obliegen der Stadtplanung hierbei die großen Entscheidungen und Maßnahmen, doch im Kleinen können auch die Bürger einen wichtigen Beitrag leisten.

Das gilt natürlich ebenso für andere Bereiche der Stadt. Überall gibt es also Möglichkeiten, um mit etwas Kreativität den eigenen Wohnort (noch) schöner zu gestalten. Folgende sind dabei nur einige von vielen Ideen:

Kreative Mülleimer: Auf Social Media tummeln sich mittlerweile Bilder von öffentlichen Mülleimern, welche auf kreative Art und Weise in Szene gesetzt wurde. Sei es einfach mit lustigen Sprüchen wie „Bin für jeden Dreck zu haben“, mit bunten Mustern oder kleinen Accessoires. Hauptsache, der Mülleimer zieht die Aufmerksamkeit auf sich, bringt die Passanten zum Schmunzeln und vor allem dazu, ihren Müll dorthin zu werfen, wo er wirklich hingehört.

Natürlich darf auch jeder seinen eigenen Mülleimer dementsprechend verzieren, denn so müssen keine Konflikte mit dem Gesetz befürchtet werden. Also wird die gelbe Tonne kurzerhand zum „Minion“ oder der Restmülleimer zu R2-D2 und somit zum echten Schmuck in der Stadt – anstatt einfach nur zu einem schmutzigen Behälter, der die Ecken verschandelt.

Saisonale Dekoration: Einen großen Unterschied kann es auch machen, einfach die Fenster und Türen der eigenen Wohnung saisonal zu schmücken. Das gilt natürlich auch für den eigenen Garten, wenn ein solcher vorhanden ist. Je mehr Personen ihre Wohnungen, Häuser, Gärten, Fenster und Balkone in Szene setzen, desto beeindruckender wird die Stadt im Gesamten aussehen. Das gilt vor allem im Winter, wenn alles weihnachtlich geschmückt und bunt beleuchtet wird.

So wird der Spaziergang durch die Altstadt oder vorbei an den Gärten mit leuchtenden Figuren, die mit jeder Menge Fantasie arrangiert wurden, etwas ganz Besonderes. Auch hier gilt also: (Fast) nichts ist unmöglich.

Grüner Dachgarten: Wer eine Dachterrasse besitzt oder zum Beispiel ein begehbares Garagendach beziehungsweise ein anderes „zugängliches“ Flachdach, der sollte die Gelegenheit nutzen, um einen Dachgarten anzulegen. Hier können bunte Blumen gepflanzt, Gemüsebeete angelegt oder sogar kleine Bäume aufgestellt werden. Eine grüne Oase also, die inmitten der Stadt nicht nur Schönheit bringt, sondern auch der Umwelt dient. Denn je grüner eine Stadt, desto besser kann die Luft gereinigt werden. Zudem hat das Grün der Natur eine beruhigende Wirkung.

Guerilla Gardening: Dieser Effekt wird auch beim „Guerilla Gardening“ genutzt. Der Trend soll den Klimaschutz dienen und zugleich die Stadt verschönern. Hierfür werden überall Bäume, Sträucher, Wiesen und Blumen gepflanzt, wo immer es möglich ist. Die „Gartenpiraten“, wie sie auch gerne genannt werden, bewaffnen sich also mit Schaufel, Erde und Samen und ziehen durch die Stadt, um so viel Grün wie möglich zwischen die Gebäude oder Straßen zu bringen.

Für viele Menschen steckt dahinter auch ein politischer Protest gegen die Globalisierung, den Klimawandel, gentechnisch veränderte Pflanzen und das „Spießbürgertum“ im Allgemeinen. Allerdings kann es auch schlichtweg um ein schöneres Stadtbild gehen. Doch Vorsicht: Nicht überall ist das Guerilla Gardening legal. Alternativ kann in vielen Gemeinden die Patenschaft über eine Baumscheibe oder andere kleine Flächen im öffentlichen Bereich übernommen werden.

Wohltätigkeitsprojekt: Jeder Mensch kann und sollte ein eigenes Wohltätigkeitsprojekt ins Leben rufen. Das macht die Stadt zwar nicht unbedingt optisch schöner, aber zumindest gesellschaftlich. Denn eine Stadt, in der die Menschen zusammenhalten und sich gegenseitig unterstützen, hat eine höhere Lebensqualität.

Ob es sich dabei um Nachbarschaftshilfe, den Tierschutz, einen Gemeinschaftsgarten oder andere Ideen handelt, ist prinzipiell egal. Hauptsache, so viele Bürger wie möglich setzen ihre Ideen um und leisten dadurch ihren Beitrag zu einer „schöneren“ Gesellschaft.

Food Sharing: In vielen Städten gibt es bereits sogenannte Food-Sharing-Angebote. Wenn nicht, so wäre das direkt eine passende Idee für ein eigenes Wohltätigkeitsprojekt. In jedem Fall sollten solche Angebote genutzt werden, damit so wenige Lebensmittel wie möglich in der Mülltonne landen. Dadurch kann der Lebensmittelverschwendung entgegengewirkt werden und schlussendlich können davon alle Stadtbewohner nur profitieren.

Öffentliches Bücherregal: Eine tolle Idee ist auch der Aufbau eines öffentlichen Bücherregals. Das Prinzip ist simpel und praktisch, denn in der Regel wird ein Buch ohnehin nur einmal gelesen. Wird es also anschließend nicht mehr benötigt, kann es dem öffentlichen Bücherregal gespendet werden und dafür darf derjenige eines der anderen Bücher kostenfrei mitnehmen.

Es handelt sich sozusagen um eine kostenlose Bücherei, die jeder anonym nutzen kann und welche einen Gegenpol zur digitalisierten Welt und den E-Books darstellt. Zudem kann so ein öffentliches Bücherregal auch schlichtweg schön aussehen, sei es als bunt gestaltetes Holzregal oder kreative Variante wie eine umfunktionierte Telefonzelle.

Müllsammelaktion: Und zuletzt hilft auch das Sammeln von Müll bei der Verschönerung der Stadt. Eine Maßnahme, die jeden Tag und quasi im Vorbeigehen durchgeführt werden kann. Wann immer also herumliegender Müll entdeckt wird, gilt es, diesen aufzuheben und korrekt zu entsorgen. Allerdings fehlt dafür im Alltag oft die Zeit sowie Ausrüstung, denn niemand möchte im Business-Anzug und mit bloßen Händen den Müll aufsammeln.

Sinnvoll ist es daher, einfach regelmäßige Müllsammelaktionen einzuberufen oder eine Online-Bewegung wie die #Trashtag-Challenge zu starten. Mit Handschuhen, Greifzange und Müllsäcken bewaffnet, macht das gemeinsam mit Freunden oder Fremden sogar richtig viel Spaß. So wird das Müllsammeln zu einem sozialen Event.

Fazit

Es gibt viele Möglichkeiten, um sich in seiner Heimatstadt sinnvoll zu beschäftigen und seinen Beitrag als verantwortungsbewusster Einwohner zu leisten. Dadurch wird die Stadt schöner und die eigene freie Zeit sinnvoll genutzt. So können hinzugezogene Personen ihre neue Heimat kennenlernen und vielleicht sogar erste Kontakte knüpfen.

Alteingesessene Bürger der Stadt haben hingegen die Gelegenheit, einmal selbst zum Tourist in ihrer Heimat zu werden, diese aus einer neuen Perspektive zu sehen oder einfach viel Freizeitspaß zu haben. Sei es also bei der Erkundung oder der Verschönerung der eigenen Stadt: Langeweile kommt dabei gewiss nicht auf.