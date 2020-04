Die Sportsachen an und ab ins Fitnessstudio. Das ist für viele Freizeitsportler ein gewohntes Ritual. Doch seit der Corona-Pandemie sind Fitnessstudios geschlossen. Diese Zwangspause muss jedoch nicht bedeuten, dass man keinen Sport mehr treiben kann. Auch die eigenen vier Wände bieten genügend Möglichkeiten, körperlich aktiv zu sein und sich zu bewegen. Nachfolgend kommen die besten Tipps, mit welchen Geräten ein effektives Training möglich ist.

In Zeiten der Corona-Krise fit bleiben

Mehr als 20 Millionen Deutsche verbringen ihren Arbeitstag im Büro, das heißt, zum großen Teil im Sitzen. Die heimische Couch lockt ebenso eher zum Relaxen als Sport treiben. So mangelt es an den nötigen Belastungsreizen, die wichtig sind, damit die Organe funktionstüchtig bleiben. Ärzte fordern regelmäßig dazu auf, sich mehr zu bewegen. Übergewicht, Rückenschmerzen, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen bis hin zu Depressionen, ein Bewegungsmangel schwächt das Immunsystem und fördert viele gesundheitliche Beschwerden. Der Corona-Virus darf daher kein Grund sein, um den Sport zu vernachlässigen. Gorilla Sports bietet für jeden Bedarf die passenden Geräte, um sowohl Kraft als auch die Ausdauer zu trainieren. Sport ist ebenso für den Kopf und nicht nur für die Gesundheit und körperliche Fitness wichtig. Dadurch kann einem Lagerkoller entgegengewirkt werden.

Ideen für das Ausdauer- und Krafttraining zu Hause - welche Geräte eignen sich gut?

Wer sich zu Hause ein Homegym einrichten möchte, findet geeignete Fitnessgeräte. Ein wichtiger Teil der Bewegung ist Ausdauersport. Hierfür eignen sich beispielsweise folgende Geräte:

Stepper

Laufband

Fahrradergometer

Trampolin

Wer keinen Platz für diese Geräte hat, kann auf verschiedene Hilfsmittel wie ein Springseil zurückgreifen.

Vorteile von Ausdauersport:

Stärkung des Immunsystems

Verbesserung der allgemeinen Fitness

Trainieren des Herzmuskels und Verringerung des Ruhepulses

Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Vergrößerung der Lungenkapazität

Erhöhte physische Leistungsfähigkeit

Bessere Erholung während des Krafttrainings

Bildung von Glückshormonen und Stressabbau

Die meisten Kraftsportler möchten natürlich weiterhin Muskeln aufbauen. Auch dies ist mit genügend Platz zu Hause und einer vernünftigen Grundausstattung an verschiedenen Fitnessgeräten möglich. Eine gestärkte Muskulatur stützt das Skelett, bewahrt vor Rückenschmerzen und weiteren Beschwerden oder lindert sie und ist am Stoffwechsel und an der Fettverbrennung beteiligt. Folgende Geräte und Hilfsmittel eignen sich gut für ein Training zu Hause:

Hanteln

Gewichte

Kraftstation

Klimmzugstange

Sprossenwand

Hanteln sind eine einfache Möglichkeit, Muskeln zu trainieren. Eine gute Hantelbank sollte im Homegym nicht fehlen, sofern der Platz ausreicht. Sie ist eine wichtige Basis für zahlreiche Trainingsübungen wie Bankdrücken oder einarmiges Rudern. In der Kombination mit einer Kraftstation bleiben keine Wünsche mehr offen. Der Kettlebell ist eine Hantelalternative. Durch deren Schwung wird der Körper dazu angeregt, gezielt zu beschleunigen und abzubremsen, was das Zusammenspiel vieler Muskelgruppen optimiert. Die Anschaffung der Geräte ist einmalig. Danach können sie viele Jahre lang genutzt werden, während die teuren Mitgliedspreise für das Fitnessstudio entfallen. Das Gleiche gilt für die Anfahrtswege. Zu Hause zu trainieren, bietet viel Flexibilität.

Zusammenfassung

Die Corona-Krise schränkt das öffentliche Leben erheblich ein. Fitnessstudios und andere Freizeitangebote bleiben vorerst geschlossen. Sich an die Kontaktsperren zu halten, ist wichtig, um die Ausbreitung zu verlangsamen und einzudämmen. Doch dies heißt nicht, dass man sich nicht in der eigenen Wohnung bewegen kann. Mit den passenden Geräten von Gorilla Sports ist auch hier ein effektives Ausdauer- und Krafttraining möglich. Damit wird viel Gutes für die Gesundheit getan und zudem ist aus vielen Studien bekannt, dass Sport die Stimmung positiv beeinflusst. Die Vorteile sollten genügend Motivation bieten, sich von der Couch zu erheben und aktiv zu werden.