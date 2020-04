Von Uta Jostwerner

Bielefeld (WB). Im ganzen Land, europaweit, vermutlich in der ganzen Welt steht der Konzert- und Veranstaltungsbetrieb bis auf Weiteres still. Somit fehlt die kollektive Musikerfahrung und damit „ein emotionales Erlebnis, das positive Atmosphären erzeugt, die sich sogar chemisch messen lassen“, hat der Musikpsychologe Stefan Kölsch kürzlich in einem Radiointerview verlauten lassen.

Kölsch, Autor des Buches “Good vibrations. Die heilende Kraft der Musik”, macht auf der anderen Seite Mut: „Musik kann auch körpereigene Botenstoffe auslösen, wenn sie allein genossen oder produziert wird, und darüber hinaus Trost und Verbundenheit erzeugen“, sagt der Psychologe und Neurowissenschaftler. Deshalb sei das Singen und Musizieren von Balkonen und offenen Fenstern aus oder in Internet-Chats in Krisenzeiten wie diesen so wichtig.

Musik tröstet und ermutigt

„Musik kann stärker als alles andere dazu beitragen, dass wir uns nicht alleine fühlen. Sie kann die Stimmung aufhellen, uns trösten und ermutigen“, betont Stefan Kölsch, der sogar noch einen Schritt weiter geht: „Die positiven Prozesse des Musizierens stärken das Immunsystem. Musik kann uns helfen, gesund zu bleiben.“

In seinem Buch „Good vibrations“ legt Kölsch dar, dass der Mensch als einziges Wesen in der Lage ist, in einer Tonhöhe beziehungsweise Intervallen zu singen sowie einen einheitlichen Takt einzuhalten. Dieser Vorteil, berichtet der Autor, brachte dem Menschen in der Evolution den wichtigen Vorteil, länger zu leben. Denn: „Beim gemeinsamen Musikmachen kooperieren die Gruppenmitglieder. Und Menschen, die einmal miteinander kooperiert haben, kooperieren danach eher wieder miteinander und helfen sich eher gegenseitig.“

Ein weiterer Vorteil: „Musik kann positive Emotionen hervorrufen und dabei helfen, negative Emotionen zu regulieren.“ Dadurch könne Musik Heilung unterstützen und Gesundheit fördern. Kölsch: „Mit Musik können wir Schmerzen lindern und in schweren Zeiten besser durchhalten, anstatt vor Schmerzen und Entbehrungen aufgeben oder gar sterben zu wollen.“

Duell mit Gesang statt mit Waffen

Nicht zuletzt stellt der Autor die These auf, dass Musik zur Minderung von Konflikten beitrage. „In Jäger- und Sammler-Kulturen rund um den Globus existieren Bräuche, sich bei Konflikten mit Gesang statt mit Waffen zu duellieren. Solche Gesangsduelle sollen Streit schlichten, normale soziale Beziehungen wiederherstellen und dadurch gewaltvolle Auseinandersetzungen, Racheakte oder gar Mord verhindern.“

Stefan Kölsch wurde 1968 in Wichita Falls (Texas) geboren, schloss zunächst ein Geigenstudium ab und erwarb anschließend Diplome in Psychologie und Soziologie, bevor er am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig promoviert wurde. Er arbeitete an der Harvard University sowie im Exzellenzcluster „Languages of Emotions“ der FU Berlin und folgte 2015 dem Ruf auf eine Elite-Professur an der renommierten Universität Bergen in Norwegen. Sein Buch „Good vibrations. Die heilende Kraft der Musik“ ist im Ullstein-Verlag erschienen (ISBN 9783550050527) und auch als E-Book erhältlich.