Mitten in der Grillsaison

Grillgeräte für jeden Geschmack und Geldbeutel

Für das schnelle Grillen im Park sind heute praktische und umweltverträgliche Einwegmodelle verfügbar. Sie lassen sich ebenso unkompliziert mitnehmen, benutzen und anschließend entsorgen. Viele Verbraucher verwenden nach wie vor einfache (Mehrweg-)Grills, die für kleines Geld zu haben sind und mit preiswerter Grillkohle ihren Zweck auf zufrieden stellende Weise erfüllen Leidenschaftliche Barbecue-Fans schaffen sich dagegen luxuriöse Gas- oder Elektrogrille an, die das Grillgut besonders gesund garen. Gigantische Kugelgrille und Smoker stellen die High-End-Varianten unter den Grillgeräten dar. Insbesondere Smoker ermöglichen auch kulinarisch eine neue Form des Grillens, bei der Fleisch und anderen Lebensmittel über Stunden sehr schonend gegart werden. Dadurch erhalten sie einen einzigartig würzigen Geschmack und eine sehr zarte Textur.

Grillen, auch bei Vegetariern und Veganern en vogue

Zum Glück sind die Zeiten lange vorbei. als ausschließlich Würstchen und Kotelett auf den Grill kamen. Heutzutage kennt die Vielfalt beim Grillgut keine Grenzen: Käse in den verschiedensten Variationen und Marinaden. mit viel Liebe zusammengestellte Spieße und Gemüse, vom Maiskolben, über Kartoffeln und Tomaten bis hin zu mediterranen Zucchini erobern den Grill. Dabei spielen Kräuter und Gewürze eine wichtige Rolle und machen fleischlose Grillgerichte zu einem echten kulinarischen Highlight. Experimentierfreudige Verbraucher bereiten sogar süße Speisen auf dem Grill zu: Eine gegrillte Banane oder Ananas, die nach dem Garen mit Eis serviert wird, schmecken einfach köstlich. Je nach Zeit und Lust können Konsumenten heute raffiniert vorbereitetes Grillgut im Supermarkt kaufen oder selbst in der Küche aktiv werden, dabei sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt.

Grillsaison - nicht nur im Sommer

Mittlerweile lässt sich eine Saison fürs Grillen kaum noch klar abgrenzen: In wärmeren Ländern veranstalten Einheimische und Touristen sowieso schon immer ganzjährig Barbecues im Garten, am Strand oder an anderen schönen Locations. Doch auch hierzulande gewinnt das Grillvergnügen bei kühlen Temperaturen immer mehr Fans: Es fing mit dem Nikolaus-Grillen an, das mittlerweile in vielen Regionen schon Kultstatus besitzt. Dann kamen Heizstrahler in Mode, die für wohlige Wärme an kalten Tagen sorgen. Und inzwischen schätzen viele eingefleischte Barbecue-Anhänger das Grillen im Herbst, Winter und Frühling. Mit Glühwein, Punsch und Co. schmecken die gegrillten Köstlichkeiten noch einmal so gut.

Fazit:

Grillen ist in den letzten Jahren in jeder Hinsicht wesentlich vielseitiger geworden, sowohl in Bezug auf Equipment, Saison als auch das Grillgut. Damit hat sich das Grillvergnügen als fester Bestandteil der Alltagskultur etabliert. Ein Ende dieser Entwicklung ist nicht in Sicht, es bleibt also spannend zu beobachten, welche Grilltrends sich in den nächsten Jahren durchsetzen werden.