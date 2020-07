Urlaub zuhause mit Hund

Wandern oder radeln?

Passionierte Wanderer können sich vielleicht nicht vorstellen, im Urlaub eine Radtour zu machen und umgekehrt schwören Radfahrer auf Urlaub auf zwei Rädern. Wer allerdings weder dem einen noch dem anderen den Vorzug gibt und beide Sportarten mag, der kann den Urlaub in der Heimat mit dem Vierbeiner besonders abwechslungsreich gestalten. Egal, ob es zum Beispiel durch den schönen Teutoburger Wald zu Fuß oder mit dem Rad geht: Die Gesundheit, die Sicherheit und das Wohlbefinden des Hundes stehen an oberster Stelle.

Unterwegs nur bestes Hundefutter: Wolfsblut, Platinum & Co.

Wenn das Thermometer nach oben klettert, ist Sport im Freien besonders anstrengend. Auch Hunde verausgaben sich, die höheren Temperaturen belasten den Kreislauf stärker. Herrchen und Frauchen sollten deshalb besondere Rücksicht auf das Verhalten und den Zustand des Vierbeiners nehmen. Hunde zeigen in der Regel deutlich, wenn sie überfordert und ermüdet sind. Die Rute sinkt, sie hecheln stark und wirken insgesamt ausgepowert. Vorsicht! Manche Hunde laufen immer weiter hinter ihrem Menschen her bis sie wirklich nicht mehr können und erschöpft zusammenbrechen. Dazu darf es keinesfalls kommen. Es ist unbedingt nötig bei langen Touren durch die Natur regelmäßige Pausen einzulegen.

Während der Pausen sollten Mensch und Hund die Energiereserven auffüllen. Unterwegs hat sich für Hunde nahrhaftes Trockenfutter in kleinen Portionen bestens bewährt. Allerdings sollte man gerade bei aktiven Urlauben hochwertiges Hundefutter wie Wolfsblut Grey Peak kaufen oder Platinum Adult Chicken wählen. Beide Trockenfuttersorten stechen durch ihren hohen Fleischgehalt hervor. Wolfsblut ist getreidefrei, Platinum beinhaltet glutenfreies Getreide, beide Futtermittel sind frei von Zucker, Farbstoffen und Geschmacksverstärkern. Die guten Bewertungen, die Hundebesitzer online abgegeben haben, unterstreichen die gute Verträglichkeit der beiden Trockenfuttersorten.

Umgewöhnung bereits vor dem Urlaub langsam angehen

Allerdings sollten Hundebesitzer ihr Tier nicht von heute auf morgen auf neues Futter umstellen, sondern dafür sorgen, dass der Hund nach und nach mit dem neuen Futter vertraut gemacht wird. Über einen Zeitraum von ein bis zwei Wochen können sich auch sensible Hundemägen an neue Futterquellen gewöhnen.

Safety First: Biken mit Hund

Mit einem kleinen Hund lassen sich Fahrradausflüge unkompliziert realisieren. Es gibt großzügig bemessene Fahrradkörbe, in denen Hunde bis zu 10 kg bequem Platz finden. Am sichersten ist ein Hundekorb mit einem Schutzgitter auf dem Gepäckträger angebracht. Es gibt Gepäckträger-Systeme, die mit einer Extravorrichtung versehen sind, in die ein Hundekorb nur eingeklinkt werden muss. Die Verbindung ist sicher und der Korb ist vor dem Herunterfallen geschützt. Alternativ können Hundekörbe aber auch dauerhaft mit einem Gepäckträger verbunden werden, ohne ein kostspieliges Gepäckträgersystem zu nutzen. Wer daran Interesse hat, wird ebenfalls im Fachhandel fündig. Ein Hundekorb am Lenkrad vorne ist zwar auch eine Möglichkeit, doch mit dem zusätzlichen Gewicht lässt sich das Rad nicht mehr so sicher führen. Deshalb ist davon aus Sicherheitsgründen abzuraten.

Hunde müssen erst lernen, neben ihrem Menschen auf dem Fahrrad herzulaufen. Foto: pixabay.com

Hundeanhänger für große Tiere

Ist der Hund zu schwer oder zu groß für einen Fahrradkorb, können Hundeanhänger eine gute Lösung sein. Sie sind aus stabilem Stahlrohr gefertigt und nehmen auch Hunde bis zu 30 kg auf, mitunter sogar mehr. Damit können auch längere Tagestouren mit dem Bike gemacht werden, ohne auf die Gesellschaft des Vierbeiners verzichten zu müssen. In jedem Fall ist es zu empfehlen, bei langen Touren regelmäßige Pausen einzulegen. Die Hunde haben dann Gelegenheit, sich die Beine zu vertreten. Auch ein Stopp mit einem längeren Spaziergang zu verbinden ist hundefreundlich und bringt noch mehr Spannung in den Ausflug. Damit Hundekorb und Fahrradanhänger nicht gestohlen werden, müssen diese sicher mit dem Fahrrad verbunden werden. Der Fachhandel hält die geeigneten Adapter und Schlösser bereit.

Hund an das Laufen neben dem Fahrrad gewöhnen

Grundsätzlich ist es möglich, gut trainierte Hunde für eine Weile neben dem Rad herlaufen zu lassen. Es versteht sich dabei von selbst, dass die Strecke vergleichsweise kurz ausfallen sollte. Falls der Hund aber noch nicht gelernt hat, neben einem Fahrrad herzulaufen, muss das richtige Verhalten erst eingeübt werden . Das dauert einige Wochen, denn der Hund muss erst eine gewisse Grundkondition aufbauen. Zur Sicherheit für den Hund kommen bei Bedarf Vorrichtungen zum Einsatz, die den Abstand zwischen Hund und Fahrrad gewährleisten. Wo es zulässig ist, darf der Hund natürlich frei laufen, doch sollten Hundebesitzer stets ein Auge auf ihn haben. Schnell ist es passiert, dass ein nicht angeleinter Hund seinem Jagdinstinkt folgt und dabei anderen Tieren oder Menschen Schaden zufügt.

Route auswählen: Abwechslung für Mensch und Tier

Eine spannende Route für Mensch und Tier besteht aus verschiedenen landschaftlichen Eindrücken, unterschiedlichen Bodenbelägen, aus Pausen in idyllischer Natur, einem Spaziergang durch eine besonders schönen Ort und einer Rast am Wasser. Hier können sich Vierbeiner und Zweibeiner erholen, sich abkühlen und den Urlaub so richtig genießen. Rad- oder Wanderrouten in der Region OWL sind vielfältig und werden von den örtlichen Tourist-Info-Points bereitgestellt. Die folgende Liste zeigt eine Auswahl beliebter Radtouren und Wanderrouten in der Heimat:

Radfahrrouten

Tour rund um Haxterberg und Almetal

Ausflug zwischen Nieheim und Steinheim

Senneradweg

Hellweg-Weser-Tour

Römer-Lippe-Tour

Wanderrouten

über die Weserhänge bei Höxter

Viadukt Wanderweg

Sachsenring

Brakeler Bergland

Bleikuhlen bei Blankenrode

Das Urlaubsfeeling in der Heimat lässt sich abrunden, wenn eine schöne Ferienwohnung, ein Appartement oder ein gemütliches Hotelzimmer mitgebucht werden. Familien- und tierfreundliche Hotels sind in OWL keine Seltenheit, so dass sich sicherlich die richtige Unterkunft für den Urlaub zuhause finden lässt.

Hunde willkommen! Das zeichnet hundefreundliche Unterkünfte aus

Damit der Urlaub auch für den Vierbeiner rundum gelungen wird, sollte die Unterkunft hundefreundlich gestaltet sein:

Hundewiese am Haus

Spielangebote für Hunde auf dem Gelände

Hundkotbeutel erhältlich, Auffangbehälter für Kotbeutel vorhanden

Freilauf auf dem Gelände oder in der Nähe möglich

Unterkunft mit extra Hundebett und Hundetextilien ausgestattet

Wasser-/Badestelle in der Nähe oder auf dem Gelände

verträgliche Hunde im Restaurant erlaubt

Ausflüge mit Hund im Angebot

Hundesitting-Angebote verfügbar

direkter Zugang vom Hotelzimmer in den Garten

ausreichend Wassernäpfe mit frischem Wasser auf dem Gelände verfügbar

Adressen von Tierärzten vor Ort erhältlich

Wenn Hunde in der Unterkunft herzlich willkommen sind und die Angebote rund um den Hund stimmen, fühlen sich Mensch und Tier im Urlaub wohl. Mit vielseitigen Tagesausflügen und einer idealen Unterkunft lässt es sich in der Heimat wunderbar abschalten und erholen.