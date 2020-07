Neuer Lesestoff für den Sommer

42 Grad

Schon wieder ein Jahrtausendsommer. Die Temperaturen steigen. Und steigen. Dann trocknen die Flüsse aus, Talsperren fallen trocken, Stadtwerke können die Verbraucher nicht mehr mit Trinkwasser versorgen. Jeder ist sich selbst der nächste, wenn es um ein wenig Flüssigkeit geht. Innerhalb von Deutschland flüchten die Menschen vor allem aus dem Norden hin zu den noch gut gefüllten bayerischen Seen. Erste Internierungslager werden eröffnet, tausende Menschen sind deutschlandweit bereits verdurstet. Die Politik reagiert hilflos, die EU ist überfordert und schließt die Binnengrenzen und hat ansonsten kein Rezept. Ähnlichkeiten zur Corona-Pandemie sind unübersehbar. Erst ein Trio aus einer IT-Spezialistin, einem Hydrologie-Studenten und einem Fachmann für den Betrieb von Wasserwerken macht dem Spuk ein Ende. Denn der Klimawandel mit seiner Extremhitze ist zwar echt, die Folgen jedoch manipuliert – aus politischen Interessen, aus maßloser Geldgier. Wie gut, dass Autor Wolf Harlander doch noch eine Lösung und eine Art von (vorläufigem) Happyend bietet. Spannend ist es, wie er in das actionreiche Geschehen zwischen verheerenden Waldbränden und Straßenschlachten um das letzte Trinkwasser fiktive, aber wie echt erscheinende amtliche Bekanntmachungen einflechtet. Nach der Lektüre weiß der Leser es jedenfalls wieder neu zu schätzen, dass bei uns das Trinkwasser einfach so aus dem Hahn fließt. (Rowohlt, 15 Euro)

Kalte Nacht

Mit „Kalter Strand“ führte Autorin Anne Nordby (eigentlich: Anette Strohmeyer) ihren Ermittler Tom Skagen ein. „Kalter Strand“ führte in die Schrecken, die ein Urlaub in einer ach so harmlos scheinenden dänischen Ferienhaussiedlung mit sich bringen kann. Der Nachfolgeband „Kalte Nacht“ ist noch einmal spannender, die Auflösung verzwickter. Eine deutsche Familie verbringt ihren Urlaub zum ersten Mal im neu gekauften, renovierungsbedürftigen Häuschen in Schweden. Eigentlich ausschließlich der Wunsch des Vaters, dem vor allem die familiäre Harmonie wichtig ist. Ermittler Tom Skagen von der Sondereinheit Skanpol mit Sitz in Hamburg kommt ins Spiel, nachdem sich ein schrecklicher Verkehrsunfall ereignet hat und es gleichzeitig einen ungeklärten Vermisstenfall gibt. Die Dorfbevölkerung ist alles andere als hilfsbereit. Erst nach und nach kommt die Wahrheit ans Licht – die angebliche Idylle zerlegt sich Schicht um Schicht selbst. Happyend? Fehlanzeige. Spannung? Auf jeden Fall. (Gmeiner-Verlag, 16 Euro)

Das Netz

Viel versprechender Auftakt einer dreiteiligen Krimi-Reihe, die in der isländischen Hauptstadt Reykjavik spielt: In „Das Netz“ setzt Autorin Silja Sigurdardottir den Zollbeamten Bragi, der kurz vor dem Ruhestand steht, auf die Spur einer attraktiven Frau, die regelmäßig den Zoll am Flughafen passiert. Diese Frau schmuggelt Drogen ins Land, zunächst deshalb, weil sie sich mit ihrem Kind – ihr geschiedener Mann hat das Sorgerecht – absetzen will. Dass die Arbeit für ein Drogenkartell jedoch nicht vergleichbar mit anderen Jobs ist, es keine Kündigungsmöglichkeit gibt, merkt sie zu spät. Bragi kann dabei nicht einfach nur zusehen. Die Folgebände „Die Schlinge“ und „Der Käfig“ erscheinen in Kürze. (Dumont, 10 Euro)

Mord in Sunset Hall

Leonie Swann wurde mit ihren Schafskrimis („Glennkill“, „Garou“) bekannt, in „Gray“ spielte ein Papagei die Hauptrolle und im soeben erschienenen Krimi „Mord in Sunset Hall“ geht es natürlich auch nicht ohne Tiere: Schildkröte Hettie und Hund Brexit wirken mit. Schauplatz ist diesmal eine umtriebige Senioren-WG im Dörfchen Ducks End, deren Mitglieder mit den Tücken des Treppenlifts, der Vergesslichkeit, den Härtegraden der Kekse und den „Dritten“ eigentlich ausreichend beschäftigt wären. Allerdings gibt es da eine Tote im Schuppen. Und eine im Nachbargarten. Und eine Pistole, die irgendwie abhanden gekommen ist. Agnes Sharp, die Besitzerin von Sunset Hall, muss erfahren, dass alles irgendwie mit verdrängten Geschehnissen aus der Vergangenheit zu tun hat. Die Kapitelüberschriften bleiben weitgehend kulinarisch: von Scones zur Victoria-Sponge-Torte, vom Hefezopf zu Sahneschnitten. Leonie Swann, Pseudonym einer deutschen Schriftstellerin, gelingt es, die Schrullen und Skurrilitäten britischen Dorflebens so darzustellen, dass der Ton des Romans trotz der diversen Todesfälle durch und durch heiter bleibt. (Random House, 20 Euro)

Die Perlenfarm

Die schwedische Autorin Liza Marklund wurde durch ihre Krimis um Journalistin Annika Bengtzon international berühmt. Ihr neues Buch „Die Perlenfarm“ hat zwar Bezüge zu Schweden, spielt aber auch in London, Los Angeles, Daressalam und vor allem auf den Cook-Inseln. „Die Perlenfarm“ ist zum einen Polit-Thriller, zum anderen romantisches Abenteuerbuch – allerdings eines mit jeder Menge Leichen. Die Hauptrolle spielt Kiona, eine Perlentaucherin, die auf einer Südseeinsel lebt, Romane liebt (besonders Ken Folletts „Die Säulen der Erde“) und sich eigentlich in Lebensgewohnheiten und Traditionen ihrer Heimat fügt. Als ein Segelboot strandet, gelangt Erik auf Kionas Insel. Sie und ihre Mutter pflegen den schwer verletzten und schweigsamen Schweden gesund, er übernimmt die Buchhaltung der Perlenfischer, Kiona und er werden ein Paar, bekommen zwei Kinder. Eines Tages jedoch kommen bewaffnete Männer auf die Insel, Erik befiehlt Kiona, sich und die Kinder zu verstecken, er selbst geht, ohne Widerstand zu leisten, zu den Bewaffneten an Bord. Das Boot verlässt die Insel und Kiona wartet vergeblich auf Eriks Rückkehr. Sie erkennt, wie wenig sie von Erik weiß, entdeckt einen von ihm zurückgelassenen Koffer mit einem Führerschein auf seinen wahren Namen und macht sich auf die Suche nach ihm. Ihre Kinder, ihre Familie, alles, was sie kennt, lässt sie hinter sich. „Die Perlenfarm“ ist völlig anders als die Annika Bengtzon-Thriller – grausamer, aber auch berührend, erschütternd und doch liebevoll. (List, 19,90 Euro)

Yasemins Kiosk: Eine bunte Tüte voller Lügen

Zweiter Band eines Buches, das ein Mix aus Krimi und Frauenroman ist. Christiane Antons „Eine bunte Tüte voller Lügen“ hat als Hauptschauplatz wie der Vorgänger „Zwei Kaffee und eine Leiche“ Yasemins Kiosk. Der liegt (fiktiv) am Bielefelder Siegfriedplatz und bringt drei Frauen aus drei Generationen zusammen. Erneut ermitteln Polizistin Nina, Hausbesitzerin Doro und Yasemin in einem Fall. Diesmal geht es um den Neffen einer Stammkundin: Pascals neu gegründeter Cateringdienst soll offenbar durch Rufmord zerstört werden. Band 1 erschien 2018, seitdem haben sich die drei Frauen weiterentwickelt. Yasemin ist Mutter geworden – eine echte Helikoptermama. Die Ermittlungen kommen als Ablenkung deshalb gerade recht. Die Autorin hat einen Krimi geschrieben, der in der Region spielt, aber keinen Regionalkrimi. Wer Yasemins Original-Kiosk sucht, wird jedenfalls nicht fündig. Eigentlich schade. (Grafit, 12 Euro)